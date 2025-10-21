Govardhan Puja Samagri List: गोवर्धन पूजा के लिए बेहद जरूरी है ये सामग्री, अभी करें नोट, आज ही बाजार से ले आएं

Govardhan Puja 2025 Important Samagri List: दिवाली के अगले दिन यानी अमावस्या तिथि के बाद कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि के दिन गोवर्धन पूजा का त्योहार मनाया जाता है. साल 2025 में यह गोवर्धन पूजा का त्योहार 22 अक्टूबर दिन बुधवार को मनाया जायेगा. कई जगहों पर गोवर्धन पूजा को अन्नकूट पूजा के नाम से भी जाना जाता है.

क्यों मनाया जाता है गोवर्धन पूजा?

हिंदू धर्म में इस त्योहार का बेहद महत्व है. मान्यताओं के अनुसार इस दिन कृष्ण जी ने ब्रजवासियों को देवराज इंद्र के प्रकोप से बचाने के लिए गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पर उठाया था. इसलिए गोवर्धन पूजा में भगवान श्री कृष्ण के साथ गोवर्धन पर्वत की पूजा की जाती है. ऐसे में गोवर्धन पूजा के दौरान जरा सी भी चुका आपकी पूजा को खंडित कर सकती है. चलिए जानते हैं यहां गोवर्धन पूजा के लिए किन-किन चीजों की जरूरत पड़ती हैं, या कौन सी सामग्री सबसे ज्यादा जरूरी है, नोट करें अभी यहां

गोवर्धन पूजन सामग्री सूची (Govardhan Puja Samagri List 2025)

गोवर्धन पूजा की तैयारी के लिए सामग्री

पूजन स्थान पर बिछाने के लिए लाल कपड़ा

अगरबत्ती / धूपबत्ती आरती में उपयोग के लिए

पंचामृत (दूध, दही, घी, शहद, शक्कर का मिश्रण)

गेंदे के फूल पुष्पमाला

भगवान श्रीकृष्ण को अर्पण के लिए तुलसी के पत्ते

रोली, हल्दी, चावल (अक्षत)

आरती और पूजा के लिए पान के पत्ते और लौंग

घंटा या घंटी – पूजन के समय बजाने के लिए

सजावट और दीपदान सामग्री

रंगोली के रंग या फूलों की पंखुड़ियां

मिट्टी या धातु के छोटे दीपक (कम से कम 21)

दीपदान थाली

दीवार या दरवाजे की सजावट के लिए बंदनवार (आम या अशोक पत्र)

गोवर्धन पूजा सामग्री

गोवर्धन पर्वत का आकार बनाने के लिए गोबर

दीपक जलाने और हवन में उपयोग के लिए घी

दीपक के लिए रुई या बाती

पूजा और दीपदान के लिए मिट्टी के दीपक (दीया)

छिड़काव और आचमन के लिए गंगाजल या शुद्ध जल

कलश सजावट के लिए आम के पत्ते

कलश पर स्थापित करने के लिए नारियल

कलश और पूजा में सुपारी (सुपारी)

लक्ष्मी के प्रतीक रूप में सिक्के या मुद्रा

कच्चे चावल,गेहूं, दूध, दही, गुड़, मिश्री

5 फल (केला, सेब, अनार, संतरा और अमरूद)

सूखे मेवे (काजू, बादाम, किशमिश)

5 मिठाइयां – लड्डू, पेड़ा, खीर आदि

56 भोग की सामग्री (जितनी संभव हो उतनी चीजें तैयार करें)

गोवर्धन पूजा की सबसे जरूरी चीजें

गंगाजल, मिट्टी का दीपक, गोबर, घी, बाती, गंगाजल, कलश, सुपारी, सिक्के, फूल, तुलसी पत्र, कपूर, धूप, मिठाई, फल, चावल, गुड़, दूध, दही, पान, लौंग, लाल कपड़ा, और गाय के लिए चारा. ये सभी सामग्री गोवर्धन पूजा के लिए सबसे जरूरी है

