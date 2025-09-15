Fake Marriage Culture: फेक शादी का कल्चर किस तरह डाल रहा है धार्मिक मान्यताओं पर असर
Home > धर्म > Fake Marriage Culture: फेक शादी का कल्चर किस तरह डाल रहा है धार्मिक मान्यताओं पर असर

Fake Marriage Culture: फेक शादी का कल्चर किस तरह डाल रहा है धार्मिक मान्यताओं पर असर

Fake marriage culture: आजकल सोशल मीडिया और रियलिटी कंटेंट के बढ़ते ट्रेंड के बीच फेक शादी या ड्रामा का चलन काफी बढ़ता जा रहा है। लोग कंटेंट बनाने, लाइक्स और फॉलोअर्स पाने या सिर्फ चर्चा में बने रहने के लिए नकली शादी का आयोजन कर रहे हैं। इसमें मंडप, वरमाला, सात फेरे और मेहमानों का पूरा माहौल बनाया जाता है, लेकिन उसका कोई वैवाहिक या धार्मिक महत्व नहीं होता।

By: Shivi Bajpai | Published: September 15, 2025 3:19:24 PM IST

marriage
marriage

Fake Marriage: आज के डिजिटल दौर में जहां हर चीज़ सोशल मीडिया और मनोरंजन से जुड़ चुकी है, वहीं फेक शादी का कल्चर भी तेजी से बढ़ रहा है। दिखावे और पब्लिसिटी के लिए बनाए गए इस तरह के नकली विवाह समारोह न केवल समाज की गंभीर परंपराओं को हल्का कर रहे हैं, बल्कि धार्मिक मान्यताओं पर भी सीधा असर डाल रहे हैं। भारतीय संस्कृति में विवाह केवल एक सामाजिक अनुबंध नहीं, बल्कि सात जन्मों का पवित्र बंधन और धार्मिक संस्कार है। जब इस पवित्र संबंध को मज़ाक, कंटेंट या मनोरंजन के रूप में पेश किया जाता है, तो यह परंपरा और आस्था दोनों की गरिमा को चुनौती देता है। यही वजह है कि फेक शादी का बढ़ता चलन समाज और धार्मिक दृष्टिकोण से गहन चिंतन का विषय बन गया है।

धार्मिक मान्यताओं पर असर

भारतीय समाज में शादी सिर्फ दो लोगों का नहीं, बल्कि दो परिवारों का पवित्र बंधन माना जाता है। विवाह संस्कार को सोलह संस्कारों में से एक माना गया है और इसे सात जन्मों का संबंध बताया गया है। ऐसे में जब कोई मज़ाक या पब्लिसिटी के लिए फेक शादी करता है, तो यह सीधे-सीधे धार्मिक परंपराओं और संस्कारों की गंभीरता को हल्का कर देता है। लोग विवाह की पवित्रता को मनोरंजन का साधन समझने लगते हैं, जिससे समाज में शादी की वास्तविक गरिमा कमजोर होती है।

समाजिक प्रभाव

फेक शादी का कल्चर युवाओं पर भी गलत प्रभाव डाल सकता है। वे इसे फन एक्टिविटी या कंटेंट क्रिएशन समझकर वास्तविक शादी और रिश्तों की गंभीरता को नजरअंदाज कर सकते हैं। यह प्रवृत्ति परिवार और रिश्तों के प्रति जिम्मेदारी की भावना को भी कमजोर करती है। इसके अलावा धार्मिक दृष्टि से यह परंपरा का मजाक उड़ाने जैसा है, जिससे समाज में असंतोष और विरोध की स्थिति भी पैदा हो सकती है।

Shardiya Navratri 2025: इस साल शारदीय नवरात्रि 9 नहीं बल्कि 10 दिन की होगी, जानें पूरा शेड्यूल

Dussehra 2025: दशहरा पर क्यों खाया जाता है पान? जानें इसका महत्व

Tags: Fake marriagefake marriage culturefake shaadimarriage ritualssocial mediasocial status
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

रेड लेटेक्स ड्रेस में कहर: निकी मिनाज के सेक्सी और...

September 15, 2025

त्योहारों पर अपनाएँ साई पल्लवी का ट्रेडिशनल स्टाइल, खूबसूरती को...

September 15, 2025

“क्राइम, थ्रिलर और ड्रामा , इस साल की सबसे हिट...

September 15, 2025

आउटर बैंक्स स्टार, Madelyn Cline के इन Bikini फोटोशूट ने...

September 15, 2025

ग्लैमर और इंटिमेसी से सजी लेस्बियन शॉर्ट फिल्में जो हदें...

September 14, 2025

कपड़े उतार मचाई हाय-तौबा, सोफिया की Bikini Photos वायरल

September 14, 2025
Fake Marriage Culture: फेक शादी का कल्चर किस तरह डाल रहा है धार्मिक मान्यताओं पर असर

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

Fake Marriage Culture: फेक शादी का कल्चर किस तरह डाल रहा है धार्मिक मान्यताओं पर असर

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Fake Marriage Culture: फेक शादी का कल्चर किस तरह डाल रहा है धार्मिक मान्यताओं पर असर
Fake Marriage Culture: फेक शादी का कल्चर किस तरह डाल रहा है धार्मिक मान्यताओं पर असर
Fake Marriage Culture: फेक शादी का कल्चर किस तरह डाल रहा है धार्मिक मान्यताओं पर असर
Fake Marriage Culture: फेक शादी का कल्चर किस तरह डाल रहा है धार्मिक मान्यताओं पर असर