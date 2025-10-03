Diwali Puja Samagri List 2025: दिवाली पूजा अधूरी न रह जाए, पहले से तैयार कर लें ये जरूरी सामान
Home > धर्म > Diwali Puja Samagri List 2025: दिवाली पूजा अधूरी न रह जाए, पहले से तैयार कर लें ये जरूरी सामान

दिवाली का त्यौहार हिंदू धर्म में एक बहुत ही महत्वपूर्ण त्यौहार है. दिवाली पर हम भगवान गणेश और देवी लक्ष्मी के साथ-साथ धन के देवता कुबेर की भी पूजा करते हैं.

By: Shivashakti Narayan Singh | Published: October 3, 2025 5:49:19 PM IST

Diwali Puja Samagri List 2025: दिवाली का त्यौहार हिंदू धर्म में एक बहुत ही महत्वपूर्ण त्यौहार है. दिवाली पर हम भगवान गणेश और देवी लक्ष्मी के साथ-साथ धन के देवता कुबेर की भी पूजा करते हैं. दिवाली हर साल कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या को मनाई जाती है. इस साल दिवाली 31 अक्टूबर को मनाई जाएगी. दिवाली के अवसर पर हम अपने घरों को रोशनी और दीयों से सजाते हैं. हम देवी लक्ष्मी और भगवान गणेश की विधिवत पूजा भी करते हैं. इसके लिए विभिन्न प्रकार की सामग्रियों की आवश्यकता होती है. आपको विभिन्न वस्तुओं, जैसे माला, प्रसाद, मिठाई, दीपक, धूप, आदि की व्यवस्था पहले से कर लेनी चाहिए. आज हम इन वस्तुओं की पूरी सूची साझा करेंगे.

आवश्यक पूजा सामग्री

दिवाली पर लक्ष्मी पूजा के लिए विभिन्न वस्तुओं की आवश्यकता होती है. इसलिए, आज हम आपको उन जरूरी चीजों के बारे में बताएंगे जो आपको पूजा के दौरान इधर-उधर भागने की परेशानी से बचाएंगी. सबसे पहले, आपको देवी लक्ष्मी और भगवान गणेश की मूर्तियां इकट्ठा करनी होंगी. इसके अलावा, आपको एक आसन, एक चांदी का सिक्का, कुबेर और लक्ष्मी यंत्र की भी आवश्यकता होगी. इसके अलावा, देवी लक्ष्मी के लिए लाल वस्त्र और चूड़ियां भी जरूरी हैं. भगवान गणेश के लिए पीले पातक पुष्पों की माला, अशोक के पत्ते, मिट्टी या पीतल का कलश, आम के पत्ते, पांच प्रकार के अनाज, पांच प्रकार की मिठाइयां, पांच प्रकार के फल, खीर, कमल के फूल, गुलाब के फूल, केसर, चंदन, कपूर, दीपक, बत्ती, सरसों का तेल और घी, कुमकुम, सिंदूर, अबीर, साबुत हल्दी, कौड़ियांं, गोमती चक्र, हल्दी की गांठें, पान के पत्ते, कमल गट्टे की माला, पंचमेवा (पांच मेवों के फल), गंगाजल, साबुत धनिया, रूई, सुपारी, पान का पत्ता, लौंग, इलायची, जल का लोटा, खीर, बताशा, कलम, लटकन वाला नारियल, धूपबत्ती, चौमुखा बड़ा दीपक, तुलसी के पत्ते, मौली, इत्र की शीशी, दूध, दही, चीनी, शहद, गन्ना, शरीफा, सिंघाड़ा, कुशा या दूर्वा घास भगवान गणेश के लिए आवश्यक हैं.

लक्ष्मी पूजन

देवी लक्ष्मी पूजन से प्रसन्न होती हैं. दिवाली पर देवी लक्ष्मी की विधिवत पूजा की जाती है. ऐसा कहा जाता है कि इस दौरान देवी लक्ष्मी पृथ्वी पर भ्रमण करती हैं. वे आपके साफ़-सुथरे और जगमगाते घर को देखकर आकर्षित होती हैं. देवी लक्ष्मी की आरती के बाद महालक्ष्मी मंत्र का जाप करने से भी देवी लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और आप पर अपनी कृपा बरसाती हैं.

