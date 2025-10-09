Diwali 2025: अपनाएं ये आसान उपाय और घर से दूर होंगी नेगेटिविटी और बुरी नजर

Diwali Safai Totke 2025: दिवाली से पहले घर की सफाई और रंग-रोगन करने की परंपरा है. ऐसा माना जाता है कि साफ़-सुथरा घर न केवल देवी लक्ष्मी का स्वागत करता है, बल्कि सकारात्मक ऊर्जा का केंद्र भी बनता है. वास्तु और परंपराओं के अनुसार, घर की सफाई का भी विशेष महत्व माना जाता है. वास्तु और ज्योतिष शास्त्रों का मानना है कि दिवाली की सफाई के कुछ टोटके घर से बुरी नज़र, नकारात्मकता और आर्थिक बाधाओं को दूर करने में मदद करते हैं.

नमक के पानी से पोछा लगाना (Diwali Safai Totke 2025)

दिवाली से पहले घर की सफाई करते समय नमक के पानी से फर्श पोछा लगाना बहुत शुभ माना जाता है. इससे घर से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है.

वास्तु के अनुसार, नमक में शुद्धिकरण गुण होते हैं, जो घर के वातावरण को शुद्ध करते हैं. सप्ताह में कम से कम एक बार इस उपाय को दोहराने से घर में शांति और सुकून बना रहता है.

नियमित रूप से कपूर जलाएं (Diwali Safai Totke 2025)

सनातन परंपरा में, कपूर को नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने का प्रतीक माना जाता है. घर की सफाई के बाद, शाम को कपूर जलाएं और उसका धुआं पूरे घर में फैलाएं. मान्यता है कि कार्तिक मास से शुरू होकर, हर शाम कपूर जलाना चाहिए. कपूर की सुगंध वातावरण को शुद्ध करती है और मन को शांति प्रदान करती है. ऐसा माना जाता है कि इससे देवी लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और दरिद्रता दूर होती है.

नींबू और लौंग का उपाय (Diwali Safai Totke 2025)

घर के मुख्य द्वार पर एक नींबू में चार लौंग रखने से बुरी नज़र और नकारात्मक शक्तियाँ दूर होती हैं.

ऐसा माना जाता है कि दिवाली की सफाई के बाद ऐसा करना चाहिए. यह विशेष रूप से लाभकारी माना जाता है.

इसी तरह, घर में बहुत सारा सामान जमा हो जाता है. दिवाली की सफाई के दौरान जो सामान अब उपयोगी नहीं रह जाता, उसे फेंकने के बजाय किसी ज़रूरतमंद को दान कर दें. इससे घर में नई ऊर्जा का संचार होता है.

लक्ष्मी और गंगाजल का प्रयोग करें (Diwali Safai Totke)

साफ-सफाई के बाद गंगाजल छिड़कना और आंगन में तुलसी का पौधा लगाना अत्यंत शुभ माना जाता है. इससे घर की पवित्रता और सकारात्मकता बढ़ती है. ऐसा माना जाता है कि दिवाली की सफाई के ये छोटे-छोटे उपाय न केवल शारीरिक, बल्कि आध्यात्मिक शुद्धि का भी जरिया बन जाते हैं. जब घर साफ़-सुथरा और ऊर्जावान होता है, तो घर में समृद्धि और शांति का प्रवेश होता है.