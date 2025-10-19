Diwali 2025: मां लक्ष्मी को क्यों पसंद है कमल का फुल, जानें क्या हैं पौराणिक कथा

Diwali 2025 Lakshmi Puja: आज नरक चतुर्दशी है यानी छोटी दिवाली और कल यानी 20 अक्टूबर के दिन बड़ी दिवाली का त्योहार मनाया जायेगा. दिवाली के दिन भगवान गणेश ओर मां लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है. ऐसा करने घर में सुख और जीवन में सौभाग्य आता है. ज्यादातर लोग दिवाली के दिन पूजा में लक्ष्मी जी को कमल का फुल अर्पित करते हैं, क्योंकि कमल का फुल लक्ष्मी जी को बेहद पसंद होता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि लक्ष्मी जी को कमल का फुल क्यों पसंद हैं, चलिए जानते हैं यहां क्या हैं इसके पीछे की पौराणिक कथा

मां लक्ष्मी को क्यों पसंद है कमल का फुल?

शास्त्रों के अनुसार समुद्र मंथन के दौरान मां लक्ष्मी कमल पर बैठकर प्रकट हुई थी. यही वजह है कि उन्हें कमला या कमलासना कहा जाता है. कमल पर विराजमान होने की वजह से पूजा में मां लक्ष्मी को इस फुल को अर्पित करने की परंपरा बन गई. इसके अलावा मां लक्ष्मी को कमल का फूल अत्यंत प्रिय है और इससे जुड़ी एक कथा भी ह, जिसमें भगवान विष्णु का भी जिक्र है. कहा जाता है कि कमल के फूल की उत्पत्ति भगवान विष्णु की नाभि से हुआ है. कथाओं के अनुसार विष्णु जी की नाभि से निकले एक कमल में ब्रह्मा जी प्रकट हुए थे. वहीं कथा भी है जो मां लक्ष्मी और उनके प्रिय कमल के फूल की दास्तान बया करती है. इस कथा के अनुसार कमल का फूल भगवान नारायण के सिर से उतपन्न हुआ है. यही वजह है कि मां लक्ष्मी को कमल का फूल बेहद पसंद है.

और पढ़ें Chhoti Diwali Ki Katha: छोटी दीवाली के दिन जरूर पढ़ें ये कथा, सभी कष्टों से मिलेगी आपको मुक्ति

मां लक्ष्मी को कमल चढ़ाने के 3 फायदे

1. दीवाली पूजा में मां लक्ष्मी को कमल चढ़ाने से घर में समृद्धि और धन-धान्य की प्राप्त होती है.

2. कमल का फूल से घर की ऊर्जा को सकारात्मक बनाता है. इससे घर का वातावरण शुद्ध होता है. इसके अलावा दिवाली की पूजा में मां लक्ष्मी को अगर कमल का फूल अर्पित किया जाए तो इसकी मदद से कई तरह संकट भी टल जाते हैं.

3.हिंदू धर्म में कमल को पवित्रतामाना जाता है. दीवाली पूजा में शामिल करने से समाज में आपका मान-सम्मान बढ़ेगा. साथ ही आपकी एकाग्रता और आध्यात्मिक विकास में भी वृद्धि होती है.

और पढ़ें Chhoti Diwali 2025: छोटी दीवाली आज, जानें पूजा विधि, महत्व और शुभ मुहूर्त

Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियों का हम यह दावा नहीं करते कि ये जानकारी पूर्णतया सत्य एवं सटीक है. पाठकों से अनुरोध है कि इस लेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न मानें एवं अपने विवेक का उपयोग करें. Inkhabar इसकी सत्यता का दावा नहीं करता है.