Diwali 2025: दिवाली की रात घर और रिश्तों की खुशियों के लिए ना करें ये काम,जान लें जरूरी बातें

Diwali 2025: “रोशनी का त्योहार” दिवाली हर साल पूरे देश में बड़े उत्साह के साथ मनाई जाती है. दिवाली 2025 सोमवार, 20 अक्टूबर 2025 को मनाई जाएगी. यह रात धन की देवी लक्ष्मी को समर्पित है. ऐसा माना जाता है कि इस रात किए गए कार्यों का घर की समृद्धि और शांति पर सीधा प्रभाव पड़ता है. देवी लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए दिवाली की रात कुछ महत्वपूर्ण बातें यहाँ दी गई हैं.

दिवाली की रात क्या करें (शुभ कार्य)

दिवाली पर घर को पूरी तरह से सजाकर रोशनी से जगमगाना चाहिए. दिवाली की रात शुद्धिकरण के बाद देवी लक्ष्मी की पूजा करें और मंत्रों का जाप करें. इस दिन अपने व्यवहार में सकारात्मकता बनाए रखें; क्रोध से बचें. सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करने और देवी लक्ष्मी के आगमन के लिए, निम्नलिखित उपाय करने चाहिए:

शुद्धिकरण: दिवाली की रात घर और पूजा स्थल को गंगाजल छिड़ककर शुद्ध करें.

शुभ मुहूर्त में पूजा करें: प्रदोष काल (सूर्यास्त के बाद) के शुभ मुहूर्त में लक्ष्मी-गणेश की पूजा करें, क्योंकि इस शुभ मुहूर्त में देवी महालक्ष्मी की पूजा करने से घर में लक्ष्मी का स्थायी निवास सुनिश्चित होता है.

अखंड दीप: पूजा के दौरान अखंड घी का दीपक जलाएं और उसे रात भर जलने दें.

तिजोरी की पूजा: अपनी तिजोरी या धन रखने के स्थान की पूजा अवश्य करें. कमलगट्टे, सफेद कौड़ियां और पीली सरसों के दाने लाल कपड़े में लपेटकर पोटली बनाकर तिजोरी में रखें.

मंत्र का जाप करें: लक्ष्मी पूजा के दौरान “ॐ श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद श्रीं ह्रीं श्रीं महालक्ष्म्यै नमः” मंत्र का 108 बार जाप करें.

दीपक जलाएं: घर के हर कोने में, मुख्य द्वार, खिड़कियों और आँगन सहित, दीपक अवश्य जलाएँ. विशेषकर तुलसी के पौधे के पास और जहाँ आप पीने का पानी रखते हैं, वहाँ दीपक रखें.

तोरण/रंगोली: मुख्य द्वार को आम या अशोक के पत्तों से बने तोरण और सुंदर रंगोली से सजाएँ. ऐसा माना जाता है कि देवी लक्ष्मी इन्हीं स्थानों से घर में प्रवेश करती हैं.

दान: इस रात किसी भिखारी या साधु को खाली हाथ न लौटाएँ. गरीबों को कपड़े, जूते या भोजन दान करना अत्यंत शुभ माना जाता है.

देर तक जागना: लक्ष्मी पूजा के बाद देर रात तक जागना शुभ माना जाता है. इस रात आलस्य से बचें और प्रार्थना या धार्मिक चिंतन में समय बिताएँ. यह भी पढ़ें: दिवाली 2025: धनतेरस, नरक चतुर्दशी, दिवाली, अन्नकूट, गोवर्धन और भाई दूज के शुभ मुहूर्त

दिवाली की रात क्या न करें (अशुभ कार्य):

दिवाली की रात ये कुछ ऐसे काम हैं जिनसे देवी लक्ष्मी नाराज़ हो सकती हैं और घर में दरिद्रता आ सकती है:

तामसिक भोजन: दिवाली की रात लहसुन, प्याज, मांस या कोई भी अन्य तामसिक भोजन करना सख्त मना है.

शराब/नशीले पदार्थ: किसी भी प्रकार के नशीले पदार्थ जैसे शराब, भांग, अफीम, चरस, सिगरेट आदि का सेवन करने से बचें. ज्योतिष के अनुसार, ऐसा करने से चंद्रमा और बृहस्पति कमजोर होते हैं और घर की शांति भंग होती है.

झगड़े: घर में शांति और प्रेम का माहौल बनाए रखें. देवी लक्ष्मी उस घर में कभी निवास नहीं करतीं जहां झगड़ा, कलह या नकारात्मकता हो.

अपशब्द: किसी के खिलाफ अपशब्दों का प्रयोग न करें.

अंधेरा: घर के किसी भी कोने को अंधेरा न छोड़ें. ऐसा माना जाता है कि देवी लक्ष्मी अंधेरे स्थानों से दूर रहती हैं.

झाड़ू का अनादर: दिवाली की रात झाड़ू को बाहर फेंकना या गलत जगह पर रखना अशुभ माना जाता है, क्योंकि इसे देवी लक्ष्मी का अपमान माना जाता है.

टूटी हुई वस्तुएँ: घर में टूटी हुई, क्षतिग्रस्त या अनुपयोगी वस्तुएं न रखें. सफाई के दौरान ऐसी वस्तुओं को बाहर फेंक दें, क्योंकि ये नकारात्मक ऊर्जा लाती हैं.

कर्ज का लेन-देन: दिवाली पर किसी से भी उधार लेने या पैसे देने से बचें. ज्योतिष के अनुसार, इससे पूरे साल आर्थिक तंगी हो सकती है.

आलस्य: लक्ष्मी पूजा के दौरान आलस्य या नींद से बचें; यह देवी लक्ष्मी का अनादर माना जाता है.