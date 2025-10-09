Diwali 2025: अपनाएं ये आसान उपाय और पाएं आर्थिक संकट से छुटकारा, धन-संपत्ति में बढ़ोतरी

Diwali 2025: दिवाली न केवल रोशनी और खुशियों का त्योहार है, बल्कि देवी लक्ष्मी का आशीर्वाद पाने और आर्थिक समृद्धि प्राप्त करने का भी समय है. अगर आप लाभ की तलाश में हैं या लंबे समय से आर्थिक तंगी और पैसों की कमी से जूझ रहे हैं, तो दिवाली 2025 (Diwali 2025) आपके लिए एक सुनहरा मौका साबित हो सकती है. इस खास मौके पर कुछ आसान और कारगर उपाय अपनाकर आप अपनी आमदनी बढ़ा सकते हैं और आर्थिक स्थिरता पा सकते हैं. इस लेख में, हम कुछ खास उपायों के बारे में जानेंगे जो आपको देवी लक्ष्मी की कृपा पाने में मदद कर सकते हैं.

मुख्य द्वार सजाए

घर का मुख्य द्वार देवी लक्ष्मी का स्वागत द्वार माना जाता है. इसे साफ और सजाकर रखें. आम के पत्तों और गेंदे के फूलों की माला लटकाएं और द्वार पर रंगोली सजाएं. ऐसा करने से सकारात्मक ऊर्जा आती है और देवी लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं.

लक्ष्मी और गणेश की विधिवत पूजा करें

दिवाली (Diwali 2025) की रात देवी लक्ष्मी और भगवान गणेश की पूजा विशेष फलदायी मानी जाती है. ऐसा माना जाता है कि इस दिन देवी लक्ष्मी पृथ्वी पर विचरण करती हैं और जहां उनकी पूजा स्वच्छता, शांति और भक्ति के साथ की जाती है, वहां निवास करती हैं. पूजा के लिए लक्ष्मी और गणेश की नई मूर्तियां स्थापित करें और “लक्ष्मी सूक्त” और गणेश मंत्रों का पाठ करें. पूजा सामग्री में कमल के फूल, मिश्री, हल्दी, कुमकुम और चावल शामिल करें.

काले तिल से नकारात्मक ऊर्जा दूर करें

धार्मिक परंपराओं में काले तिल को दुर्भाग्य और नकारात्मक ऊर्जा को दूर भगाने वाला माना जाता है. दिवाली (Diwali 2025) की सुबह नहाने के पानी में काले तिल डालकर स्नान करें और भगवान से समृद्धि की प्रार्थना करें. शाम को तिल के तेल का दीपक जलाकर अपने घर के मुख्य द्वार या आँगन में रखें. इससे धन संबंधी बाधाएं दूर होती हैं. कुबेर यंत्र की स्थापनादीपावली पर धन के देवता कुबेर की कृपा प्राप्त करने के लिए कुबेर यंत्र की स्थापना की जाती है. इस यंत्र को उत्तर दिशा में स्थापित करें और प्रतिदिन “ॐ यक्षाय कुबेराय…” मंत्र का जाप करें. यह साधना आर्थिक स्थिरता के साथ-साथ धन संचय में भी सहायक है.

धन्य लक्ष्मी की पूजा करें

धन्य लक्ष्मी को अन्न की देवी माना जाता है. दिवाली पर गेहूं, चावल और धान जैसे अनाजों का ढेर बनाएं, उस पर हल्दी और कुमकुम लगाएं और देवी लक्ष्मी की पूजा करें. इस पूजा से यह सुनिश्चित होता है कि घर में कभी भी अन्न और धन की कमी न हो.

मिट्टी के दीपक जलाएं

दीपावली (Diwali 2025) पर मिट्टी के दीपकों का विशेष महत्व होता है. इन्हें घर के कोनों, बालकनी, आंगन और मुख्य द्वार पर रखें. ऐसा माना जाता है कि दीपकों की रोशनी जितनी अधिक होगी, घर में उतनी ही अधिक सकारात्मकता बढ़ेगी और लक्ष्मी का वास होगा. दीपकों की लौ घर से दरिद्रता और अंधकार को दूर भगाती है.