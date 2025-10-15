Home > धर्म > Diwali 2025: इस दिवाली धन की देवी लक्ष्मी को चढ़ाएं ये खास फूल, कभी नहीं आएगी दरिद्रता

दिवाली पर देवी लक्ष्मी को आक का फूल चढ़ाना बहुत शुभ माना जाता है. इन फूलों के बारे में जानें और इन्हें अपनी पूजा में कैसे शामिल करें.

By: Shivashakti Narayan Singh | Published: October 15, 2025 5:45:05 PM IST

Diwali 2025: हिंदू धर्म में आक के फूल और पेड़ को बहुत शुभ माना जाता है. आक के फूल भगवान शिव और धन की देवी लक्ष्मी को प्रिय हैं. भगवान शिव और धन की देवी लक्ष्मी को आक के फूल चढ़ाना बहुत फलदायी होता है. दिवाली पर देवी लक्ष्मी को आक के फूल चढ़ाना बहुत शुभ साबित हो सकता है. आक से जुड़े उपाय आर्थिक तंगी, रोग, परेशानी और कर्ज से मुक्ति दिलाने में भी मदद कर सकते हैं. आइए जानें आक के उपायों के बारे में.

देवी लक्ष्मी को आक के फूल चढ़ाएं

आक के फूल धन की देवी लक्ष्मी को बहुत प्रिय हैं. अगर आप कड़ी मेहनत के बावजूद आर्थिक तंगी का सामना कर रहे हैं, तो इस दिवाली देवी लक्ष्मी को आक के फूल चढ़ाना लाभकारी हो सकता है.

धन संबंधी समस्याएं

आर्थिक समस्याओं और आर्थिक तंगी को दूर करने के लिए आक के पेड़ की जड़ को काले कपड़े में बांधकर घर के मुख्य द्वार पर लटका दें.

महा लक्ष्मी प्रसन्न होंगी

देवी लक्ष्मी के लिए जलाए गए दीपक में आक के पेड़ की रूई की बत्ती रखने से धन की देवी प्रसन्न होती हैं और धन संबंधी समस्याएं दूर होती हैं.

क्लेश

घर से कलह और क्लेश दूर करने के लिए आक के पेड़ की जड़ को लाल कपड़े में बांधकर घर में रखें.

स्वास्थ्य

यदि परिवार में कोई बच्चा लंबे समय से बीमार है, तो 11 आक के फूलों की माला बनाकर बच्चे के गले में पहनाएँ. इससे शीघ्र स्वास्थ्य लाभ होता है.

