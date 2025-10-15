Diwali 2025: दिवाली की रात करें ये खास उपाय, बरसेगी मां लक्ष्मी की अपार कृपा

Diwali Wealth Tips: इस साल दीपावली 20 अक्टूबर 2025 को मनाई जाएगी. यह रात सिर्फ रोशनी और खुशियों का नहीं, बल्कि आध्यात्मिक ऊर्जा का भी प्रतीक होती है. शास्त्रों में इसे ‘महानिशा’ या ‘सिद्ध रात्रि’ कहा गया है, यानी वह रात जब किए गए उपाय और साधनाएं तुरंत फल देती हैं. इस दिन मां लक्ष्मी और भगवान विष्णु की आराधना से जीवन में सुख, समृद्धि और शांति आती है. आइए जानते हैं दिवाली की रात के कुछ बेहद शुभ उपाय.

देसी घी का सात या नौ मुखी दीपक

धन और सौभाग्य की प्राप्ति के लिए दिवाली की रात देसी घी का सात या नौ मुख वाला दीपक जलाना बहुत शुभ माना जाता है. इसे पूजास्थल या मुख्य द्वार पर रखें. ऐसा दीपक घर में सकारात्मक ऊर्जा लाता है और लक्ष्मी कृपा बढ़ाता है. ध्यान रहे, दीपक में शुद्ध घी और कपास की बाती का ही प्रयोग करें. यह उपाय घर की नकारात्मकता को दूर करता है और दीर्घायु का आशीर्वाद देता है.

कौड़ी और कमलगट्टे का उपाय

लक्ष्मी पूजन के समय पांच कौड़ियां, पांच कमलगट्टे और थोड़ी पीली सरसों लेकर लाल कपड़े में बांधें. इस पोटली को पूजा के समय मां लक्ष्मी के चरणों में रखें और मंत्र- “ॐ श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद श्रीं ह्रीं श्रीं महालक्ष्म्यै नमः” का 108 बार जाप करें.

अगले दिन यह पोटली अपनी तिजोरी या धन रखने के स्थान पर रख दें. ऐसा करने से धन से जुड़ी हर समस्या दूर होती है और घर में स्थायी समृद्धि आती है.

मखाने की खीर का भोग

दिवाली की रात मां लक्ष्मी को मखाने की खीर का भोग लगाना बेहद शुभ माना गया है. इससे देवी प्रसन्न होती हैं और घर में कभी धन-दौलत की कमी नहीं रहती. यह उपाय नए अवसरों के द्वार खोलता है और आय के स्रोत बढ़ाता है.

पूजा के बाद शंखनाद

पूजन के बाद पूरे घर में शंख बजाना अत्यंत मंगलकारी होता है. शंख की ध्वनि से वातावरण शुद्ध होता है, नकारात्मक शक्तियां दूर भागती हैं और घर में सौभाग्य का वास होता है.