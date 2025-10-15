Home > धर्म > Diwali 2025: दिवाली की रात करें ये खास उपाय, बरसेगी मां लक्ष्मी की अपार कृपा

Diwali 2025: दिवाली की रात करें ये खास उपाय, बरसेगी मां लक्ष्मी की अपार कृपा

Diwali Lakshmi Puja: इस साल दिवाली 20 अक्टूबर को है. जानें दिवाली की रात के 4 शक्तिशाली उपाय जिनसे मां लक्ष्मी प्रसन्न होकर धन और सौभाग्य का आशीर्वाद देती हैं.

By: Shraddha Pandey | Published: October 15, 2025 6:21:44 AM IST

Diwali 2025
Diwali 2025

Diwali Wealth Tips: इस साल दीपावली 20 अक्टूबर 2025 को मनाई जाएगी. यह रात सिर्फ रोशनी और खुशियों का नहीं, बल्कि आध्यात्मिक ऊर्जा का भी प्रतीक होती है. शास्त्रों में इसे ‘महानिशा’ या ‘सिद्ध रात्रि’ कहा गया है, यानी वह रात जब किए गए उपाय और साधनाएं तुरंत फल देती हैं. इस दिन मां लक्ष्मी और भगवान विष्णु की आराधना से जीवन में सुख, समृद्धि और शांति आती है. आइए जानते हैं दिवाली की रात के कुछ बेहद शुभ उपाय.

देसी घी का सात या नौ मुखी दीपक

धन और सौभाग्य की प्राप्ति के लिए दिवाली की रात देसी घी का सात या नौ मुख वाला दीपक जलाना बहुत शुभ माना जाता है. इसे पूजास्थल या मुख्य द्वार पर रखें. ऐसा दीपक घर में सकारात्मक ऊर्जा लाता है और लक्ष्मी कृपा बढ़ाता है. ध्यान रहे, दीपक में शुद्ध घी और कपास की बाती का ही प्रयोग करें. यह उपाय घर की नकारात्मकता को दूर करता है और दीर्घायु का आशीर्वाद देता है.

कौड़ी और कमलगट्टे का उपाय

लक्ष्मी पूजन के समय पांच कौड़ियां, पांच कमलगट्टे और थोड़ी पीली सरसों लेकर लाल कपड़े में बांधें. इस पोटली को पूजा के समय मां लक्ष्मी के चरणों में रखें और मंत्र- “ॐ श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद श्रीं ह्रीं श्रीं महालक्ष्म्यै नमः” का 108 बार जाप करें.
अगले दिन यह पोटली अपनी तिजोरी या धन रखने के स्थान पर रख दें. ऐसा करने से धन से जुड़ी हर समस्या दूर होती है और घर में स्थायी समृद्धि आती है.

मखाने की खीर का भोग

दिवाली की रात मां लक्ष्मी को मखाने की खीर का भोग लगाना बेहद शुभ माना गया है. इससे देवी प्रसन्न होती हैं और घर में कभी धन-दौलत की कमी नहीं रहती. यह उपाय नए अवसरों के द्वार खोलता है और आय के स्रोत बढ़ाता है.

पूजा के बाद शंखनाद

पूजन के बाद पूरे घर में शंख बजाना अत्यंत मंगलकारी होता है. शंख की ध्वनि से वातावरण शुद्ध होता है, नकारात्मक शक्तियां दूर भागती हैं और घर में सौभाग्य का वास होता है.

Tags: Deepavali 2025diwali 2025lakshmi pujawealth tips
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

आखिर सर्दियों में मूली खाना क्यों पसंद करते हैं लोग?...

October 15, 2025

क्या आपकी बालकनी में भी कबूतरों ने बना लिया है...

October 15, 2025

समोसे के हैं प्रेमी लेकिन मैदे की वजह से भाग...

October 15, 2025

आसानी से नहीं मिल पाते अलमारी में रखे कपड़े? तो...

October 15, 2025

इज्जत की धज्जियां उड़ने से पहले जानें, चाणक्य के मुताबिक...

October 15, 2025

खुशबू और स्वाद से महक उठेगा पूरा घर, बस इस...

October 15, 2025
Diwali 2025: दिवाली की रात करें ये खास उपाय, बरसेगी मां लक्ष्मी की अपार कृपा

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

Diwali 2025: दिवाली की रात करें ये खास उपाय, बरसेगी मां लक्ष्मी की अपार कृपा

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Diwali 2025: दिवाली की रात करें ये खास उपाय, बरसेगी मां लक्ष्मी की अपार कृपा
Diwali 2025: दिवाली की रात करें ये खास उपाय, बरसेगी मां लक्ष्मी की अपार कृपा
Diwali 2025: दिवाली की रात करें ये खास उपाय, बरसेगी मां लक्ष्मी की अपार कृपा
Diwali 2025: दिवाली की रात करें ये खास उपाय, बरसेगी मां लक्ष्मी की अपार कृपा