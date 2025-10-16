Home > धर्म > पैसा, गाड़ी, बंगला सभी ख्वाहिश होगी पूरी! दिवाली की देर रात बिना किसी को बताएं करें ये “अचूक टोटका”

Diwali 2025 Night Totka: 3 दिन बाद दिवाली का त्योहार मनाया जायेगा और हर कोई इस दिन के लिए बेहद बेताब हैं. दिवाली के दिन भगवान गणेश और माता लक्ष्मी की पूजा की जााती है. कहा जाता है जो इस दिन पूरे विघि विधान से पूजा करता है. पूजा के अलावा दिवाली की रात टोटके भी किये जाते हैं, जिससे धन के आगमन के रास्ते खुल सके.

By: chhaya sharma | Published: October 16, 2025 3:20:01 PM IST

Diwali 2025 Night Upay: दिवाली के त्योहार को पूरे भारत में बेहद धूमधाम से मनाया जाता है, ऐसे में हर कोई इस त्योहार की तैयारियों में लगा हुआ हैं. लोग घर की सफाई कर रहे है और अपने घर को सजा रहे हैं. दिवाली के दिन भगवान गणेश और माता लक्ष्मी की पूजा की जााती हैं. कहा जाता है कि दिवाली के दिन माता लक्ष्मी पृथ्वी पर भ्रमण करती है, इसलिए लोग मां लक्ष्मी का स्वागत करने के लिए दिवाली के दिन मां लक्ष्मी की पूजा करते हैं. इसके अलावा दिवाली के दिन जो कोई भ पूरे विधि-विधान से भगवान गणेश और माता लक्ष्मी की पूजा करता है,  उससे मां लक्ष्मी खुश होती है और धन-धान्य व ऐश्वर्य का वर्दान देती है

दिवाली कब मनाई जायेगी? (Kab Hai Diwali)

पंचांग के अनुसार हर साल दिवाली का त्योहार अमावस्या तिथि पर मनाया जाता है. साल 2025 में  अमावस्या तिथि का आरंभ 20 अक्टूबर, सोमवार के दिन दोपहर 3 बजकर 44 मिनट पर हो रहा है और तिथि का समापन 21 अक्टूबर की रात 9 बजकर 03 मिनट पर होगा. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार उदय तिथि के साथ ही त्योहार की शुरुआत होता है. ऐसे में दिवाली का त्योहार 20 अक्टूबर सोमवार के दिन मनाया जायेगा.

धन प्राप्ती के लिए दिवाली की रात किए जाने वाला टोटका

पूजा के अलावा दिवाली की रात कुछ ऐसे टोटके भी किये जाते हैं, जिससे धन के आगमन के रास्ते खुल सके और मान्यता के अनुसार माता रानी के दर्शन भी होते हैं. ऐसे में अगर आप भी दीपावली के दिन अगर भगवती महालक्ष्मी का दर्शन करना चाहते हैं. तो पढ़ें ये उपाय

उपाय: दिवीली की रात 7:00 बजे एक शुद्ध लाल रंग का आसान डालकर स्नान करें और श्वेत वस्त्र धारण करें कमल गट्टे की माला लेकर सामने दीपक जलाएं. माता लक्ष्मी को लाल रंग का गुलाब बेहद पसंद होता है. इसलिए दिवाली की शाम की पूजा में लाल गुलाब मां लक्ष्मी को जरूर अर्पित करें और पंचमेवा का भोग लगाकर. साथ ही दिवाली की लक्ष्मी पूजा में “ॐ श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद श्रीं ह्रीं श्रीं ॐ महालक्ष्मी नमः” मंत्र का जाप करें. ध्यान रहें की मंक्ष जाप के दौरान ध्यान न भटके

अगर आपने यह टोटका कर लिया तो ब्रह्म मुहूर्त की प्रथम बेला में माता लक्ष्मी का दर्शन की संभावना होती है. माता लक्ष्मी किसी भी रूप में आपको दर्शन दे सकती हैं.

Disclaimer: स लेख में दी गई जानकारियों का हम यह दावा नहीं करते कि ये जानकारी पूर्णतया सत्य एवं सटीक है. पाठकों से अनुरोध है कि इस लेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न मानें एवं अपने विवेक का उपयोग करें. Inkhabar इसकी सत्यता का दावा नहीं करता है.

