Diwali 2025: लक्ष्मी और गणेश की मूर्ति खरीदने से पहले जानें ये जरूरी बातें, वरना हो सकता है नुकसान

Laxmi Ganesh Idol For Diwali : दिवाली आने में बस कुछ ही दिन बाकी हैं, लोग घर की साफ सफाई और खरीदारी में व्यस्त हैं. अगर आप दिवाली पूजन के लिए लक्ष्मी-गणेश की मूर्तियां खरीदने की सोच रहे हैं, तो कुछ बातों का ध्यान ज़रूर रखें. ऐसा करने से घर में सुख-समृद्धि बनी रहती है और भगवान गणेश व देवी लक्ष्मी की कृपा भी मिलती है.

By: Shivashakti Narayan Singh | Published: October 16, 2025 5:53:15 PM IST

Laxmi Ganesh Ki Murti Kaisi Honi Chahiye
Laxmi Ganesh Ki Murti Kaisi Honi Chahiye

Laxmi Ganesh Ki Murti Kaisi Honi Chahiye: पांच दिवसीय दिवाली उत्सव शुरू होने वाला है, इसलिए लोग अभी से इसकी तैयारी में जुट गए हैं. दिवाली से कुछ दिन पहले ही घर की साफ-सफाई और खरीदारी शुरू हो जाती है. इसके बाद, पूरा परिवार देवी लक्ष्मी और भगवान गणेश की पूजा करने के लिए इकट्ठा होता है और धूमधाम से त्योहार मनाता है. इसलिए, अगर आप दिवाली पूजन के लिए लक्ष्मी-गणेश की मूर्तियां खरीदने की सोच रहे हैं, तो कुछ बातों का ध्यान जरूर रखें. इससे देवी लक्ष्मी और भगवान गणेश की कृपा प्राप्त होगी. तो आइए विस्तार से जानें कि मूर्तियाँ खरीदते समय आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए.

दिवाली पूजन के लिए गणेश की मूर्ति खरीदने के नियम

  • भगवान गणेश की मूर्ति खरीदते समय, सुनिश्चित करें कि उनकी सूंड बाईं ओर मुड़ी हुई हो. दाईं ओर मुड़ी हुई सूंड अशुभ मानी जाती है. यह भी सुनिश्चित करें कि सूंड में दो मोड़ न हों.
  • दिवाली के लिए देवी लक्ष्मी और भगवान गणेश की मूर्तियाँ खरीदते समय, सुनिश्चित करें कि वे एक साथ जुड़ी हुई न हों. ऐसी मूर्ति खरीदना अशुभ माना जाता है. अलग-अलग मूर्तियाँ रखना बेहतर होता है.
  • जब भी आप भगवान गणेश की मूर्ति खरीदें, तो सुनिश्चित करें कि उनके हाथ में मोदक हो. ऐसी मूर्ति घर लाने से सुख-समृद्धि आती है. साथ ही, यह भी सुनिश्चित करें कि भगवान गणेश अपने वाहन, मूषक के साथ हों.

दिवाली पूजा के लिए देवी लक्ष्मी की मूर्ति खरीदने के नियम

  • देवी लक्ष्मी की खड़ी मूर्ति कभी न खरीदें. ऐसी मूर्ति उनके प्रस्थान की मुद्रा को दर्शाती है. इसलिए, देवी की मूर्ति हमेशा बैठी हुई मुद्रा में ही खरीदनी चाहिए.
  • देवी लक्ष्मी की मूर्ति में, सुनिश्चित करें कि देवी अपने वाहन, उल्लू पर विराजमान न हों. देवी लक्ष्मी की ऐसी मूर्ति काली का प्रतीक मानी जाती है.
  • दिवाली पूजा के लिए, देवी लक्ष्मी की ऐसी मूर्ति चुनें जिसमें वह कमल के फूल पर विराजमान हों. इसके अलावा, उसके हाथ वरमुद्रा में होने चाहिए और धन की वर्षा करते हुए प्रतीत होने चाहिए.

मिट्टी की मूर्ति है सबसे उपयुक्त

दिवाली पूजन में मिट्टी की मूर्तियों का उपयोग हमेशा शुभ माना जाता है. धार्मिक शास्त्रों में भी मिट्टी की मूर्तियों की पूजा का विधान है. ऐसा माना जाता है कि गंगा नदी, कुएँ, गौशाला आदि से प्राप्त मिट्टी से बनी लक्ष्मी और गणेश की मूर्तियों की पूजा करने से अत्यंत शुभ फल प्राप्त होते हैं. आप गंगाजल से शुद्ध करके चाँदी की मूर्तियों का भी उपयोग कर सकते हैं.

Disclaimer : प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. inkhabar इसकी पुष्टि नहीं करता है.

