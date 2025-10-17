Home > धर्म > दीपावली पर अपनाएं ये आसान उपाय, ग्रह दोषों से मुक्ति, नौकरी और व्यापार में मिलेगी उन्नति!

दीपावली पर अपनाएं ये आसान उपाय, ग्रह दोषों से मुक्ति, नौकरी और व्यापार में मिलेगी उन्नति!

Diwali 2025 Upay: दीपावली ज्योतिषीय उपायों को एक बार अवश्य आजमाएँ. निश्चित रुप से आपके पीड़ित ग्रह शांत होंगे और आपकी समस्या दूर होगी.

By: Pandit Shashishekhar Tripathi | Published: October 17, 2025 9:01:54 PM IST

Diwali 2025 Upay
Diwali 2025 Upay

आज भारत में जनसंख्या जितनी तेजी से बढ़ रही है, उसी अनुपात में रोजगार की समस्या भी विकराल रूप धारण करती जा रही है. पढ़े-लिखे युवाओं के सामने योग्य कार्य का अभाव, निराशा और असंतोष का वातावरण बना देता है. प्रतियोगिता का युग है, हर कोई आगे बढ़ने की होड़ में है  परंतु सफलता जैसे हर किसी से एक कदम दूर ही खड़ी है. ऐसे में दीपावली का यह शुभ पर्व, अपने भीतर की ऊर्जा और ग्रहों के शुभ प्रभाव को जगाने का एक सुनहरा अवसर लेकर आता है. यदि आप भी रोजगार, व्यापार या कार्यक्षेत्र में अड़चनों का सामना कर रहे हैं, तो इस दीपावली पर इन ज्योतिषीय उपायों को एक बार अवश्य आजमाएँ. निश्चित रुप से आपके पीड़ित ग्रह शांत होंगे और आपकी समस्या दूर होगी. आइए जानते है Pandit Shashishekhar Tripathi द्वारा बताए गए ग्रह अनुसार दिवाली पर किये जाने वाले उपाय-

ग्रह अनुसार रोजगार-सिद्धि के उपाय

1. शनि बाधा दूर करने हेतु

दीपावली के दिन एक पात्र में तिल का तेल लें और उसमें अपनी परछाई देखें, फिर वह तेल किसी भिखारी को दान कर दें. इससे शनि से उत्पन्न रोजगार संबंधी बाधाएं समाप्त होती है.

2. सूर्य बाधा दूर करने हेतु

यदि आपके जीवन में सूर्य दोष के कारण कार्य में रुकावट है, तो दीपावली से आरंभ करते हुए प्रतिदिन गाय को रोटी खिलाएं, इससे आत्मविश्वास और प्रतिष्ठा बढ़ेगी. लक्ष्मी जी का सफेद फूलों से श्रृंगार करें.

3. चंद्र बाधा दूर करने हेतु

अगर कुंडली में चंद्रमा पीड़ित है तो नित्य माता की सेवा करें साथ ही दीपावली की रात माता लक्ष्मी को दूध से बनी मिठाई या घर में बनी खीर का भोग लगाएं. यह अत्यंत शुभ फल देता है.

4. मंगल बाधा निवारण

मंगल खराब होने की स्थिति में अक्सर भाई से संबंध खराब हो जाते है. उपाय के तौर पर आपको नरक चौदस के दिन हनुमान चालीसा का पाठ करना है, शत बार चालीसा का पाठ करना और भी अच्छा होता है. बड़े भाई का सम्मान करें, छोटे भाइयों के साथ भी प्रेम की भाषा अपनाएं.  दीवाली अपने पैतृक घर में मनाएं. वहाँ की सफाई-सज्जा करें. यह उपाय मंगल दोष का शमन करता है.

5. बुध दोष निवारण

बुध दोष से जुड़ी अड़चनों को शांत करने के लिए बहन को प्रसन्न रखें, बड़ी बहनों का आशीर्वाद लें. दीपावली के दिन बहन को उपहार जरुर दें. इस दिन गणेश की जी उपासना करनी है, उन्हें दूर्वा की माला चढ़ाएं.

6. गुरु दोष निवारण

दीपावली के दिन अगर संभव हो तो लक्ष्मी  जी को स्वर्ण मुद्रा, स्वर्ण आभूषण या स्वर्ण सिक्का चढ़ाएं. गुरु को दीपावली की शुभकामनाएं दें, यदि उनसे मिलना संभव नहीं है तो फोन के  माध्यम से ही उन्हें शुभकामनाएं दें. 

7. शुक्र दोष निवारण

दीपावली की पूजा धर्मपत्नी के साथ पूजा करें. स्फटिक के श्री यंत्र की पूजा करें, शहद और इत्र चढ़ाना तो बिलकुल न भूलें. घर के बड़े बुजुर्गों  के चरण स्पर्श करें और उनका आशीर्वाद लें.

8. राहु दोष निवारण

दीपावली के दिन पितृ पूजन करने से पितृदोष से मुक्ति मिलने के साथ राहु की नकारात्मकता भी शांत होती है.भगवान का श्रृंगार करें, निशीथ काल में शिव उपासना और जाप करें.  इससे राहु की नकारात्मक ऊर्जा शांत होती है और मानसिक स्थिरता प्राप्त होती है.

9. केतु दोष निवारण

दीपावली के दिन गणेश जी की पूजा करें, उन्हें जनेऊ पहनाएं.गणपति जी को कैथा और लड्डू का भोग लगाएं. कुशा के आसन पर बैठकर गणपति आराधना करने से केतु ग्रह शांत होते हैं.

Tags: diwali 2025Diwali UpayGoddess Lakshmi Diwali tipsLakshmi puja 2025
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

इम्यूनिटी के लिए वरदान से कम नही आंवला का मुरब्बा,...

October 17, 2025

रोज़ नहीं, इतने दिनों में करें शैंपू – बाल बनेंगे...

October 17, 2025

इस दिवाली स्नैक्स में बनाएं कुछ खास, स्पेशल रेसिपी से...

October 17, 2025

नहीं पड़ेगी महंगे फर्टिलाइजर की जरूरत, किचन में रखीं ये...

October 17, 2025

किस चीज से बनाए जाते हैं ग्रीन पटाखे? जानें इसकी...

October 17, 2025

नोज स्ट्रिप नहीं बल्कि काम आएंगे ये 8 देसी नुस्खे,...

October 17, 2025
दीपावली पर अपनाएं ये आसान उपाय, ग्रह दोषों से मुक्ति, नौकरी और व्यापार में मिलेगी उन्नति!

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

दीपावली पर अपनाएं ये आसान उपाय, ग्रह दोषों से मुक्ति, नौकरी और व्यापार में मिलेगी उन्नति!
दीपावली पर अपनाएं ये आसान उपाय, ग्रह दोषों से मुक्ति, नौकरी और व्यापार में मिलेगी उन्नति!
दीपावली पर अपनाएं ये आसान उपाय, ग्रह दोषों से मुक्ति, नौकरी और व्यापार में मिलेगी उन्नति!
दीपावली पर अपनाएं ये आसान उपाय, ग्रह दोषों से मुक्ति, नौकरी और व्यापार में मिलेगी उन्नति!