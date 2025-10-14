Home > धर्म > Diwali 2025: दिवाली पर वास्तु के इन आसान नियमों से चमक उठेगा आपका घर और जीवन

Diwali 2025: दिवाली पर वास्तु के इन आसान नियमों से चमक उठेगा आपका घर और जीवन

दिवाली सिर्फ रोशनी का पर्व नहीं, यह हमारे जीवन और घर में नई ऊर्जा का स्वागत करने का अवसर है.अगर आप वास्तु के इन छोटे-छोटे नियमों को अपनाते हैं, तो आपका घर सिर्फ सुंदर ही नहीं बल्कि खुशियों, शांति और माँ लक्ष्मी की कृपा से भर जाएगा.

By: Komal Singh | Last Updated: October 14, 2025 11:31:51 AM IST

दिवाली का त्योहार रोशनी और मिठाईयों का नहीं, बल्कि यह घर में सुख, समृद्धि भी लाता है. इस शुभ मौके पर अगर आप घर को वास्तु के अनुसार सजाते है, तो माँ लक्ष्मी की कृपा आपके घर पर बनी रहती है और घर में सुख शांति बनी रहती है. तो चलिए जानते है दिवाली 2025 पर घर को वास्तु शास्त्र के अनुसार सजाने के कुछ आसान और असरदार टिप्स.

मुख्य द्वार की सजावट
मुख्य द्वार घर में आने वाली ऊर्जा का प्रवेश द्वार होता है. इसे साफ रखें और सुंदर तोरण, फूलों की माला या आम- पान के पत्तों से सजाएँ. दरवाजे के दोनों ओर दीपक जलाना शुभ माना जाता है और साथ ही दरवाजे के सामने कभी भी झाड़ू या जूते-चप्पल न रखें.

रंगोली बनाना न भूलें
रंगोली सिर्फ सुंदरता नहीं बढ़ाती, बल्कि यह माँ लक्ष्मी का स्वागत करने का प्रतीक है. दरवाजे के पास पीले, लाल और हरे रगों की रंगोली बनाएं. यह घर में शुभता और सकारात्मक ऊर्जा  बढ़ाता है.

उत्तर या पूर्व दिशा में करें पूजा 
वास्तु शास्त्र के अनुसार, पूजा स्थल हमेशा उत्तर-पूर्व दिशा में होना चाहिए. यह दिशा ईश्वर की ओर मानी जाती है. दिवाली की पूजा इसी दिशा में करें, इसमें माँ प्रसन्न होती है और साथ ही धन की प्राप्ति होती है.

दीयें को सही दिशा में जलाएँ
दीयों को जलाते समय ध्यान रखें कि दीये घर के दक्षिण- पूर्व और उत्तर दिशा में हों. दक्षिण – पूर्व दिशा अग्नि तत्व की मानी जाती है,जो समृद्धि लाती है. खिड़की और बालकनी में भी दीपक रखना शुभ होता है.

पौधों और खुशबू से बढ़ाएँ घर की ऊर्जा

घर में तुलसी, मनी प्लांट या बांस जैसे पौधे रखें. ये घर की नकारात्मक ऊर्जा को खत्म करते हैं और शांति व सौभाग्य लाते हैं. साथ ही, अत्तर या धूप से घर को सुगंधित रखें.

धन और लक्ष्मी के प्रतीक रखें

दिवाली पर धन, सिक्के, और माँ लक्ष्मी की मूर्ति को पूजा स्थल पर रखें. यह न केवल सजावट का हिस्सा बनता है बल्कि समृद्धि का प्रतीक भी है. चांदी या पीतल की वस्तुएं शुभ मानी जाती हैं.



