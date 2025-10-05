Diwali 2025: दिवाली पर ये 5 संकेत दिखना होता है शुभ, मां लक्ष्मी बरसाने वाली हैं आप पर अपनी कृपा

Diwali 2025: दीपों का त्योहार दिवाली न सिर्फ रोशनी और उल्लास का प्रतीक है, बल्कि यह मां लक्ष्मी के आगमन का भी पर्व माना जाता है. शास्त्रों के अनुसार, दीपावली की रात जब चारों ओर दीप जलते हैं और वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा फैलती है, तब मां लक्ष्मी अपने भक्तों के घरों में प्रवेश करती हैं. इस दिन यदि आपको कुछ विशेष संकेत दिखाई दें, तो समझ लीजिए कि देवी लक्ष्मी आप पर प्रसन्न हैं और आपके जीवन में सुख, धन और समृद्धि आने वाली है. आइए जानते हैं दीपावली के दिन दिखने वाले उन 5 शुभ संकेतों के बारे में.

1. अचानक दीपक का तेज जलना या खुद से जल उठना

यदि दीपावली की रात घर के किसी कोने में जलता हुआ दीपक अचानक अधिक प्रकाश देने लगे या बिना कारण खुद से जल उठे, तो इसे अत्यंत शुभ संकेत माना जाता है. यह दर्शाता है कि घर में मां लक्ष्मी का प्रवेश हो चुका है और आर्थिक समृद्धि बढ़ने वाली है.

2. गौ माता या बिल्ली का घर में प्रवेश करना

शास्त्रों के अनुसार, यदि दीपावली के दिन या रात के समय गाय या बिल्ली आपके घर के आंगन में आ जाए, तो यह मां लक्ष्मी के आगमन का प्रतीक है. विशेषकर बिल्ली का शांत स्वभाव से घर में आना और कुछ देर ठहरना इस बात का सूचक है कि आपके घर में धन की वृद्धि और सुख का वास होने वाला है.

3. कौड़ी या शंख मिलना

दीपावली के दिन यदि आपको अचानक रास्ते में या घर में कहीं कौड़ी, शंख या गोमती चक्र मिल जाए, तो यह लक्ष्मी कृपा का प्रतीक माना जाता है. इन वस्तुओं को शुद्ध स्थान पर रखकर लक्ष्मी पूजन करें, इससे आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा और व्यापार में उन्नति होगी.

4. सफेद या पीले रंग के पक्षी का दिखना

यदि दीपावली की सुबह या पूजन के समय कोई सफेद कबूतर, तोता या पीले रंग का पक्षी दिखाई दे, तो यह अत्यंत मंगलकारी संकेत है. यह इस बात का सूचक है कि आपके घर में शांति, समृद्धि और सद्भाव आने वाला है.

5. स्वप्न में देवी या दीपक का दर्शन होना

दीपावली की रात यदि स्वप्न में आपको मां लक्ष्मी, दीपक, कमल या सोने के सिक्के दिखाई दें, तो यह सीधा संकेत है कि देवी लक्ष्मी शीघ्र ही आप पर अपनी कृपा बरसाने वाली हैं. यह सपना धन लाभ और सौभाग्य की प्राप्ति का संकेत देता है.