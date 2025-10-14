Home > धर्म > Diwali 2025 Calendar: कब है धनतेरस? किस दिन मनाई जायेगी दिवाली, भाई दूज, जानें यहां सही डेट

Diwali 2025 Calendar: धनतेरस किस दिन है और छोटी और बड़ी दिवाली का त्योहार किस दिन मनाया जायेगा. साल 2025 में दिवाली के 5 दिवसीय त्योहारों की सही तिथि को लेकर कई लोगों को बेहद कंफ्यूजन है. चलिए जानते हैं यहां धनतेरस की सही डेट (Dhanteras Date 2025) क्या है? छोटी और बड़ी दिवाली (Diwali Date In 2025) किसी दिन मनाई जायेगी

By: chhaya sharma | Published: October 14, 2025 10:20:38 AM IST

Diwali Calendar 2025: धनतेरस कब है? और छोटी और बड़ी दिवाली का त्योहाक कब मनाया जायेगा? साल 2025 में दिवाली के 5 दिवसीय हर कोई बेहद कंफ्यूज है. अगर आप भी परेशान है और समझ नहीं आ रहा है कि धनतेरस किस दिन मनाए और छोटी और बड़ी दिवाली कब है, तो आप यहां दी गई जानकारी से पता लगा सकता हैं, चलिए जानते हैं यहां दिवाली के 5 दिवसीय त्योहारों की तिथि के बारे में.

दिवाली 2025 पूरा कैलेंडर (Diwali 2025 Full Calendar)

दिवाली का त्योहार 5 दिनों तक मनाया जाता है, जिसकी शुरुआत धनतेरस से होती है, उसके बाद नरक चतुर्दशी यानी छोटी दिवाली मनाई जाती है, इसके अगले दिन दिवाली में लक्ष्मी गणेश पूजन किया जाता है. इसके बाद तिसरे दिन गोवर्धन पूजा और चौथे दिन भाई दूज मनाया जाता है.

  • 18 अक्टूबर 2025, शनिवार के दिन धनतेरस
  • 19 अक्टूबर 2025, रविवार के दिन नरक चतुर्दशी यानी छोटी दिवाली
  • 20 अक्टूबर 2025, सोमवार के दिन दिवाली लक्ष्मी-गणेश पूजन
  • 22 अक्टूबर 2025, बुधवार के दिन गोवर्धन पूजा
  • 23 अक्टूबर 2025, गुरुवार के दिन भाई दूज

पहला दिन – धनतेरस (Dhanteras Date 2025 )

दिवाली की शुरुआत धनतेरस के त्योहार से होती है. धनतेरस 2025 कब है? कार्तिक माह की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि के दिन धनतेरस का त्योहार मनाया जाता है. 18 अक्टूबर, शनिवार के दिन त्रयोदशी तिथि का आरंभ दोपहर में 12 बजकर 20 मिनट से होगा. वहीं,19 अक्टूबर, रविवार को दोपहर के 1 बजकर 52 मिनट पर त्रयोदशी तिथि समाप्त होगी. धनतेरस के दिन मां लक्ष्मी, कुबेर देवता और भगवान धन्वंतरि की पूजा-उपासना की जाती है, इसके अलाना इस दिन नई चीजों की खरीदारी जैसे सोना और चांदी, बर्तन और झाड़ू खरीदना शुभ माना जाता है.

दूसरा दिन- छोटी दिवाली यानी नरक चतुर्दशी (Choti Diwali Date 2025)

छोटी दिवाली को नरक चतुर्दशी के नाम से भी जाना जाता है. छोटी दिवाली कब है? छोटी दिवाली का त्योहार कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि के दिन मनाया जाता है. 19 अक्टूबर, रविवार के दिन चतुर्दशी तिथि का आरंभ दोपहर 1 बजकर 51 मिनट से हो रहा है, जो अगले दिन दोपहर 3 बजकर 44 मिनट तक रहेगा. मान्यताओं के अनुसार, इस दिन भगवान कृष्ण ने नरकासुर का वध किया था. इसके अलावा नरक चतुर्दशी के दिन नरक के राजा यमराज की पूजा भी कि जाती है, कहा जाता है छोटी दिवाली के दिन ऐसा करने से अकाल मृत्यु का भय कम होता है.

तीसरा दिन- दिवाली यानी दीपावली (Diwali Date 2025)

हर साल दिवाली का त्योहार अमावस्या तिथि पर मनाया जाता है. साल 2025 में दिवाली कब है?  20 अक्टूबर, सोमवार के दिन चतुर्दशी तिथि का आरंभ दोपहर 3 बजकर 44 मिनट पर हो रहा है और तिथि का समापन 21 अक्टूबर की रात 9 बजकर 03 मिनट पर होगा. इस दिन भगवान गणेश और माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है. 20 अक्टूबर के दिन लक्ष्मी गणेश की पूजा का शुभ समय शाम 7 बजकर 08 मिनट से लेकर रात 8 बजकर 18 मिनट तक रहेगा. इस अवधि को प्रदोष काल और स्थिर लग्न का संयोग कहा गया है.

चौथा दिन- गोवर्धन पूजा (Govardhan Puja Date 2025)

दिवाली के चौथे दिन गोवर्धन पूजा होती है. गोवर्धन पूजा कब है? कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि के दिन  गोवर्धन पूजान किया जाता है. गोवर्धन पूजा का त्योहार 22 अक्टूबर को मनाया जाएगा. इस दिन पूजा करने का शुभ मुहूर्त सुबह 06 बजकर 20 मिनट से 08 बजकर 38 मिनट तक रहेगा. इस दिन शाम की पूजा का मुहूर्त दोपहर 3 बजकर 29 मिनट से लेकर शाम 5 बजकर 44 मिनट तक रहेगा.

पांचवा दिन- भाई दूज (Bhai Dooj Date 2025)

दिवाली का आखिरी दिन होता है भाई दूज का त्योहार मनाया जाता है. भाई दूज कब है?  कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि के दिन भाई दूज का त्योहार मनाया जाता है. 22 अक्टूबर के दिन रात 08 बजकर 16 मिनट पर होगी, जो अगले दिन 23 अक्टूबर के दिनरात 10 बजकर 46 मिनट तक रहेगी. ऐसे में 23 अक्टूबर को भाई दूज का पर्व मनाया जाएगा. तिलक करने का शुभ मुहूर्त दोपहर 01 बजकर 13 मिनट से 03 बजकर 28 मिनट तक रहेगा.

Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियों का हम यह दावा नहीं करते कि ये जानकारी पूर्णतया सत्य एवं सटीक है. पाठकों से अनुरोध है कि इस लेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न मानें एवं अपने विवेक का उपयोग करें. Inkhabar इसकी सत्यता का दावा नहीं करता है.

