गरीब से गरीब भी होगा धनवान! बस करें धनतेरस से लेकर दिवाली तक ये 5 असरदार उपाय! धन की देवी आ बेठेंगी घर में

Dhanteras To Diwali 2025 Upay : धनतेरस से लेकर दिवाली तक 5 दिन पूजा पाठ के लिए सबसे खास माने जाते हैं. पूजा-पाठ के साथ- साथ इन दिनों कुछ खास टोटके और उपाय किये जाते हैं, जिससे मां लक्ष्मी आपके जल्द ही खुश हो जाए और आप पर अपनी कृपा बरसाए. चलिए जानते हैं यहां कि दिवाली से लेकर धनतेरस तक क्या ऐसा टोटका है, धन प्राप्ति के लिए असरदार माना जाता है.

By: chhaya sharma | Published: October 16, 2025 4:50:40 PM IST

Diwali To Dhateras 2025 Upay:  धनतेरस से दिवाली के त्योहार की शुरुआत होती है. इन 5 दिनों तक मां लक्ष्मी की पूजा करने के लिए सबसे खास माना जाता हैं, क्योंकि कहा जाता है कि दिवाली के दौरान मां लक्ष्मी पृथ्वी पर भ्रमण करती है और भक्तों पर अपनी कृपा बरसाती हैं. दिवाली के दिन जो कोई भी व्याक्ति मां लक्ष्मी जी की पूरे विधि विधान से पूजा करता है, उसे धन-धान्य सुख सम्रद्धी की प्राप्ति होता हैं. 

कब है धनतेरस और दिवाली ? 

साल 2025 में धनतेरस का त्योहार 18 अक्टूबर 2025 शनिवार के दिन मनाया जाएगा, 19 अक्टूबर को छोटी दिवाली यानी नरक चतुर्दशी मनाई जायेगी और उसके बाद  20 अक्टूबर सोमवार को मुख्य दीपावली का पर्व मनाया जाएगा. धनतेरस से लेकर दिवाली तक पूजा के अलावा कुछ खास टोटके और उपाय भी किये जाते हैं, जिससे घर में धन के आने के रास्ते खुलते है और मां लक्ष्मी भी जल्दी प्रसन्न होती है. चलिए जानते हैं यहां क्या है वो धनतेरस से लेकर दिवाली तक किए जाने वाले असरदार उपाय

गोमूत्र या गंगाजल के उपाय

गोमूत्र और गंगाजल दोंनो को ही हिंदू धर्म में बेहद शुद्ध बताया गया है. ऐसे में धनतेरस के दिन घर के मुख्य द्वार और घर के अंदर पर गोमूत्र या गंगाजल का छिड़काव करना चाहिए. ऐसा करने से घर से दरिद्रता, रोग और अशुभ शक्तियां दूर रहती हैं.

श्री यंत्र

धनतेरस के दिन श्री यंत्र की स्थापना करना और उसकी पूजा करना अत्यंत शुभ बताया गया है. कहा जाता है ये उपाय करने से मां लक्ष्मी खुश होती है और धन की वृद्धि होती है.

तुलसी

धनतेरस से लेकर दिवाली तक सभी 5 त्योहार कार्तिक मास में आते है और कार्तिक मास में तुलसी का सबसे ज्यादा महत्व है, ऐसे में धनतेरस से लेकर दिवाली तक  सुबह और शाम दोनों समय तुलसी के पास दीपक जलाना चाहिए. ऐसा करने से मां लक्ष्मी के साथ श्री हरी की कृपा भी आपको मिलती है और घर में धन, सुख और समृद्धि की कभी कमी नहीं होती.

दान

धनतेरस से लेकर दिवाली तक पूजा के साथ-साथ दान करने का भी महत्व होता है. इस अवधि में गरीबों, जरूरतमंदों या गाय, कुत्ते, पक्षियों को खाना, वस्त्र या धन का दान करना बेहद शुभ होता है और इससे मां लक्ष्मी खुश होती हैं.

मंत्र

धनतेरस से लेकर दिवाली तक प्रतिदिन सुबह और शाम दोनों समय 108 बार “ॐ ह्रीं श्रीं लक्ष्मीभयो नमः” का जाप करना चाहिए. ये बेहद पावरफुल मंत्र मानाजाता है और जो इसका जाप करतै हैं, उसके जीवन के कष्ट दूर होता हे और घर में धन, वैभव और स्थायी समृद्धि आती है 

Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियों का हम यह दावा नहीं करते कि ये जानकारी पूर्णतया सत्य एवं सटीक है. पाठकों से अनुरोध है कि इस लेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न मानें एवं अपने विवेक का उपयोग करें. Inkhabar इसकी सत्यता का दावा नहीं करता है.

