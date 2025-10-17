Dhanteras 2025: धनतेरस पर ‘शुभ दीपावली’ लाने के क्या हैं फायदे, जानें यहां

Dhanteras 2025: हिंदू धर्म में धनतेरस के पर्व का खास महत्व है. ये दीपावली के पर्व की खुशियों और शुरुआत का प्रतीक माना जाता है. इस दिन हर व्यक्ति अपने घर को सजाने और खूबसूरत बनाने का प्रयास करता है. धनतेरस के दिन ‘शुभ दीपावली’ स्टीकर लाने का भी बहुत महत्व है. तो आइए जानते हैं कि इसके क्या फायदे होते हैं.

धनतेरस पर शुभ दीपावली लगाने के क्या हैं फायदे

1. सकारात्मक ऊर्जा का संचार

जब घर या दुकान के प्रवेश द्वार पर “शुभ दीपावली” का स्टिकर लगाया जाता है, तो यह शुभ ऊर्जा को आकर्षित करता है. इससे घर में सुख, शांति और समृद्धि का वातावरण बनता है. यह शुभ संदेश ब्रह्मांड में सकारात्मक कंपन फैलाता है, जिससे नकारात्मकता दूर होती है.

2. देवी लक्ष्मी का स्वागत

दीपावली के दिन मां लक्ष्मी पृथ्वी पर भ्रमण करती हैं और स्वच्छ, सुंदर और सजे हुए घरों में प्रवेश करती हैं. दरवाजे पर “शुभ दीपावली” का स्टिकर लगाने से यह माना जाता है कि देवी लक्ष्मी उस घर में प्रसन्न होकर प्रवेश करती हैं, जिससे घर में धन और सौभाग्य की वृद्धि होती है.

3. वास्तु के अनुसार शुभ संकेत

वास्तु शास्त्र के अनुसार, दरवाजे पर शुभ प्रतीक या वाक्य लगाने से घर की दिशा में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ता है. “शुभ दीपावली” स्टिकर को उत्तर-पूर्व या प्रवेश द्वार पर लगाने से सुख-समृद्धि में वृद्धि होती है और नकारात्मक प्रभाव समाप्त होते हैं.

4. उत्सव का वातावरण बनाना

यह स्टिकर न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह घर या कार्यस्थल को आकर्षक और त्योहारमय बना देता है. इससे मेहमानों को भी उत्सव की खुशी और स्वागत का अहसास होता है.

(Disclaimer: इस खबर में दी गई जानकारी धार्मिक मान्यताओं पर आधारित है. इनखबर इस बात की पुष्टि नहीं करता है)