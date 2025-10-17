Dhanteras Decoration Tips: धनतेरस के दिन कैसे सजाएं पूजा घर? जानें पूरी विधि

Dhanteras Par Mandir Kaise Sajaye: धनतेरस को धनत्रयोदशी भी कहा जाता है. इस दिन मां लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए आपको घर और मंदिर दोनों को ही साफ-सुथरा रखना चाहिए. तो आइए जानते हैं कि धनतेरस पर आप कैसे भगवान को प्रसन्न कर सकते है.

धनतेरस पर इस तरह सजाएं पूजा घर, ये टिप्स आएंगी काम

1. पूजा घर की दिशा का चयन

वास्तु शास्त्र के अनुसार पूजा घर को घर के ईशान कोण (उत्तर-पूर्व दिशा) में रखना सबसे शुभ माना जाता है. यह दिशा देवताओं की दिशा मानी गई है और इससे घर में शांति और समृद्धि बनी रहती है. यदि इस दिशा में पूजा घर बनाना संभव न हो, तो पूर्व दिशा का चयन करें.

2. सफाई और शुद्धिकरण

धनतेरस से पहले पूजा घर की पूरी तरह सफाई करें. धूल, जाले या बिखरी वस्तुएं वहां नहीं होनी चाहिए. फिर गंगाजल या गौमूत्र से शुद्धिकरण करें. यह नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त कर स्थान को पवित्र बनाता है.

3. दीपक और रोशनी की व्यवस्था

पूजा घर में पीतल या मिट्टी के दीपक जलाना अत्यंत शुभ माना जाता है. दीपक को दक्षिण-पूर्व दिशा में रखें क्योंकि यह अग्नि तत्व की दिशा है और धनवृद्धि का संकेत देती है. दीपक का मुख पूर्व दिशा की ओर रखें जिससे सकारात्मक ऊर्जा का संचार हो.

4. मूर्तियों और तस्वीरों का स्थान

मां लक्ष्मी, भगवान गणेश और धनवंतरि की मूर्तियों को एक साफ लाल या पीले कपड़े पर स्थापित करें. मूर्तियों के पीछे दीवार पर लाल या सुनहरे रंग का कपड़ा लगाने से ऊर्जा का प्रभाव बढ़ता है. ध्यान रखें कि मूर्तियां दीवार से सटी न हों, उनके पीछे थोड़ी जगह छोड़ें.

5. पुष्प और सजावट

धनतेरस पर पूजा घर को गेंदे, गुलाब या कमल के फूलों से सजाएं. साथ ही, चांदी या तांबे की थाली में रोली, चावल, सुपारी, और फूल रखकर पूजा करें. यह मां लक्ष्मी को प्रसन्न करता है.

6. स्वस्तिक और शुभ चिन्ह बनाएं

पूजा घर के द्वार या दीवार पर हल्दी या सिंदूर से स्वस्तिक, ओम और शुभ-लाभ के चिन्ह बनाएं. ये प्रतीक धन और सौभाग्य को आकर्षित करते हैं.

(Disclaimer: इस खबर में दी गई जानकारी धार्मिक मान्यताओं पर आधारित है. इनखबर इस बात की पुष्टि नहीं करता है)