धर्म > Dhanteras 2025: धनतेरस पर नमक खरीदना क्यों होता है शुभ? जानें इस परंपरा के पीछे की मान्यता

Dhanteras Rituals: धनतेरस पर नमक खरीदना शुभ माना जाता है. लेकिन, क्या आपको इसके पीछे की वजह पता है? जानें कैसे यह साधारण परंपरा घर में कई सकारात्मक बदलाव लाती है.

By: Shraddha Pandey | Published: October 15, 2025 12:03:57 PM IST

Dhanteras Salt Purchase: धनतेरस का त्योहार दीपावली (Deepwali) की शुरुआत का प्रतीक माना जाता है. इस दिन धन के देवता कुबेर और आयुर्वेद के जनक धन्वंतरि की पूजा की जाती है. लोग नए बर्तन, सोना-चांदी या वाहन खरीदकर सुख-समृद्धि की कामना करते हैं. लेकिन, क्या आप जानते हैं कि धनतेरस पर नमक खरीदने की भी एक खास परंपरा है? माना जाता है कि यह साधारण-सा लगने वाला नमक आपके जीवन से दरिद्रता और नकारात्मकता को दूर करता है.

वास्तव में, नमक को शुद्धता और ऊर्जा का प्रतीक माना गया है. वास्तु और ज्योतिष शास्त्र के अनुसार नमक में नकारात्मक ऊर्जा को सोखने की शक्ति होती है. इसलिए धनतेरस के दिन नमक खरीदना केवल एक परंपरा नहीं, बल्कि सकारात्मकता को आमंत्रित करने का एक उपाय माना गया है.

पुराने नमक का क्या करते हैं?

कहते हैं कि अगर धनतेरस के दिन नया नमक खरीदकर घर लाया जाए और पुराने नमक को दान कर दिया जाए, तो यह घर की नकारात्मक शक्तियों को दूर करता है. इससे जीवन में सुख, समृद्धि और मानसिक शांति आती है. इसके अलावा, नमक खरीदते समय यह भी ध्यान रखना चाहिए कि नमक सफेद और बिना गंदगी वाला हो- क्योंकि शुद्धता ही इसमें सबसे ज्यादा मायने रखती है.

घर में होता है लक्ष्मी का वास

एक और मान्यता यह भी है कि अगर इस दिन नमक खरीदकर रसोई में उत्तर-पूर्व दिशा में रखा जाए, तो घर में लक्ष्मी का वास होता है. कुछ लोग इसे धनतेरस की पूजा के समय पूजा थाली में भी रखते हैं ताकि सालभर घर में मिठास और एकता बनी रहे.

इस धनतेरस नमक खरीदना न भूलें

कई लोग धनतेरस पर चांदी के सिक्के, बर्तन या झाड़ू के साथ-साथ एक पैकेट नमक भी खरीदते हैं, ताकि आने वाला साल सुख और शांति से भरा रहे. तो इस बार जब आप धनतेरस पर खरीदारी करने जाएं, तो सोना-चांदी के साथ थोड़ा सा नमक खरीदना न भूलें. यह छोटा सा उपाय आपके घर में धन, स्वास्थ्य और सौभाग्य का द्वार खोल सकता है.

