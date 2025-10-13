Home > धर्म > Dhanteras 2025: धनतेरस पर खरीदें चांदी की ये चीजें, कम बजट में हो जाएगा शुभ काम

What To Purchase On Dhanteras: धनतेरस पर कौन-कौन सी चांदी की चीजें खरीदना शुभ माना जाता है. चलिए जानते हैं कम बजट में आप ऐसा क्या-क्या खरीद सकते हैं, जिससे लक्ष्मी मां की पूजा सफल मानी जाएगी.

By: Shraddha Pandey | Last Updated: October 13, 2025 7:19:56 PM IST

Budget friendly Dhanteras Shopping: धनतेरस (Dhanteras) का पर्व दीपावली की शुरुआत का प्रतीक माना जाता है. इस दिन सोना-चांदी, बर्तन और कीमती धातुएं खरीदना बेहद शुभ माना जाता है. ऐसा विश्वास है कि इस दिन खरीदी गई चीज़ें घर में सुख-समृद्धि और मां लक्ष्मी का आशीर्वाद लाती हैं. लेकिन, अगर आपका बजट ज्यादा नहीं है, तो चिंता की कोई बात नहीं. आप कम कीमत में भी ऐसी चीज़ें खरीद सकते हैं जो न सिर्फ शुभ हैं, बल्कि रोजमर्रा के इस्तेमाल में भी काम आती हैं.

1. चांदी का छल्ला (Silver Ring)

अगर आपका बजट सीमित है, तो आप चांदी का छल्ला खरीद सकते हैं. ये न केवल शुभ होता है, बल्कि रोजाना पहनने लायक भी होता है. मार्केट में 800 से 1000 रुपये में सुंदर डिज़ाइन वाले छल्ले आसानी से मिल जाते हैं.

2. चांदी का सिंदूर दान (Silver Sindoor Box)

हिंदू धर्म में सिंदूर का धार्मिक और पारंपरिक महत्व है. ऐसे में धनतेरस पर चांदी का सिंदूर दान खरीदना शुभ माना जाता है. इसे आप लगभग 1,000 से 2,000 रुपये के बजट में ले सकते हैं. ये घर की लक्ष्मी यानी महिलाओं के लिए सौभाग्य का प्रतीक भी है.

3. चांदी की पायल (Silver Anklet)

पायल एक ऐसी ज्वेलरी है जो हर उम्र की महिलाओं में लोकप्रिय है. हल्की और सुंदर डिजाइन की चांदी की पायल 2,000 से 3,000 रुपये में आसानी से मिल जाती है. इसे रोजाना पहनने से शुभता के साथ स्टाइल भी बना रहता है.

4. मां लक्ष्मी की चांदी की प्रतिमा

धनतेरस और दीपावली पर मां लक्ष्मी की पूजा का विशेष महत्व है. ऐसे में चांदी की छोटी-सी प्रतिमा खरीदकर घर के पूजा घर में स्थापित करना बेहद मंगलकारी माना जाता है. यह न केवल धार्मिक दृष्टि से शुभ है, बल्कि घर में सकारात्मक ऊर्जा भी लाती है.

5. चांदी का सिक्का (Silver Coin)

धनतेरस पर चांदी का सिक्का खरीदना शुभ माना जाता है. ये गिफ्ट करने के लिए भी एक बेहतरीन विकल्प है और लगभग 500 से 1500 रुपये तक के बजट में आसानी से उपलब्ध हो जाता है.

6. चांदी का ब्रेसलेट (Silver Bracelet)

आजकल चांदी के ब्रेसलेट का भी फैशन काफी ट्रेंड में है. हल्के और आकर्षक डिजाइन वाले ब्रेसलेट 2,000 रुपये तक के बजट में मिल जाते हैं. यह न सिर्फ आपके लुक को पूरा करता है बल्कि शुभता का प्रतीक भी माना जाता है.

