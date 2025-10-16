Dhanteras 2025: धनतेरस पर जरूर खरीदें ये आइटम्स, मिलेगा लक्ष्मी और कुबेर का विशेष आशीर्वाद; घर में आएगी खुशहाली

Dhanteras 2025: मान्यता के अनुसार, इस शुभ दिन पर देवी लक्ष्मी अपने सभी भक्तों के घर आती हैं और अपनी कृपा बरसाती हैं. दिवाली से पहले धनतेरस का त्योहार भी धूमधाम से मनाया जाता है. इस वर्ष धनतेरस 2 नवंबर को, छोटी दिवाली 3 नवंबर को और बड़ी दिवाली 4 नवंबर को मनाई जाएगी.

इन दिनों मनाई जाएगी गोवर्धन पूजा और भाई दूज

दिवाली के बाद, 5 नवंबर को गोवर्धन पूजा और 6 नवंबर को भाई दूज मनाई जाएगी. इस पाँच दिवसीय त्योहार के दौरान, सभी लोग देवी लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए विभिन्न उपाय करते हैं. दिवाली की तैयारियाँ कई दिन पहले से शुरू हो जाती हैं. सफाई, रंगाई-पुताई, सजावट, दीये और लाइटिंग आदि सभी काम पहले से ही कर लिए जाते हैं.

धनतेरस खरीदारी के लिए बेहद खास दिन होता है.

धनतेरस को बेहद शुभ दिन माना जाता है. इस दिन खरीदारी का विशेष महत्व होता है. कहा जाता है कि इस दिन खरीदारी बेहद शुभ होती है. ज़्यादातर लोग सोना-चांदी तो खरीदना भूल जाते हैं, लेकिन कई जरूरी चीज़ों का ध्यान रखना भूल जाते हैं. अगर आपने अभी तक तय नहीं किया है कि इस धनतेरस पर आपको क्या खरीदना चाहिए, तो आपको इस लिस्ट पर एक नजर जरूर डालनी चाहिए. प्राचीन मान्यताओं के अनुसार, धनतेरस पर देवी लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए ये तीन चीजें जरूर खरीदनी चाहिए.

धनतेरस पर करें ये खास उपाय(Dhanteras Upay)