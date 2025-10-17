Home > धर्म > Dhanteras 2025 Shani Upay: कल धनतेरस के दिन शनि प्रदोष व्रत! बना महासंयोग साढ़ेसाती व ढैय्या से राहत के लिए करें ये 8 उपाय

Dhanteras 2025 Shani Upay: धनतेरस के साथ प्रदोष व्रत का बेहद शुभ संयोग बन रहा हैं. धनतेरस 18 अक्टूबर शनिवार के दिन हैं और शनिवार के दिन प्रदोश व्रत पड़ने से इस शनि प्रदोष व्रत कहा जाता है. ऐसे में धनतेरस के दिन शनिवार के कुछ खास उपाय करके साढ़ेसाती व ढैय्या से पीड़ित लोग राहत पा सकते हैं. चलिए जानते हैं यहां उपाय.

Dhanteras 2025 Shani Pradosh Vrat
Dhanteras 2025 Shani Pradosh Vrat

Dhanteras 2025 Shani Pradosh Vrat: कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को धनतेरस का त्योहार मनाया जाता है, ऐसे में साल 2025 में धनतेरस का त्योहार 18 अक्टूबर के दिन मनाया जायेगा. इसके अलावा हर महीने के कृष्ण व शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी को प्रदोष व्रत रखा जाता हैं और जिस वार के दिन ये व्रत होता हैं. उस वार के अनुसार इसे नाम दिया जाता हैं. प्रदोष व्रत भगवान शिव और पार्वती को समर्पित होता है. ऐसे में 18 अक्टूबर धनतेरस के साथ प्रदोश व्रत पड़ रहा है और इस दिन शनिवार है, ऐसे में इसे शनि प्रदोष व्रत कहा जायेगां.   

धनतेरस के साथ शनि प्रदोष व्रत का संयोंग

धनतेरस के साथ शनि प्रदोष व्रत का पड़ना बेहद शुभ संयोग है. ऐसे में धनतेरस के दिन माता लक्ष्मी के साथ-साथ भगवान शंकर और पार्वती और शनिदेव की पूजा की जायेंगी. कहा जाता है कि शनि साढ़ेसाती व ढैय्या के अशुभ प्रभावों से बचाने के लिए शनि प्रदोष व्रत बेहद खास ओर असरदार होता हैं. शनि त्रयोदशी के दिन कुछ उपायों को करने से शनि देव प्रसन्न होते हैं. इस समय मेष, कुंभ व मीन राशि पर शनि कीसाढ़ेसाती और सिंह के साथ धनु राशि पर शनि ढैय्या चल रही है. ऐसे में ढैय्या व साढ़ेसाती का असर कम करने के लिए धनतेरस के दिन इन राशि वालों को यहां बताए गए उपाय जरूर करने चाहिए. 

ढैय्या व साढ़ेसाती के लिए और धनतेरस के दिन शनि कृपा पाने के लिए करें ये 8 उपाय 

1. शनि की साढ़ेसाती व ढैय्या का असर कम करने के लिए धनतेरस के दिन मंदिर में सरसों के तेल का दीपक जलाना चाहिए, साथ ही इस दिन शनि देव को काले तिल अर्पित करनी चाहिए.

2. धनतेरस के दिन शनि की साढ़ेसाती व ढैय्या का असर कम करने के लिए शनि चालीसा या शनि स्तोत्र का पाठ करना चाहिए.

3. त्रयोदशी के दिन शनि की साढ़ेसाती व ढैय्या का असर कम करने के लिए पीड़ित लोगों को भगवान शिव की पूरे विधि-विधान से पूजा करनी 

4.  धनतेरस के दिन शनि देव की कृपा पाने के लिए जल में काले तिल डालकर शिवलिंग पर जलाभिषेक करना चाहिए और भगवान शिव को बेलपत्र अर्पित करने चाहिए.

5. धनतेरस के दिन शनि देव साढ़ेसाती व ढैय्या का असर कम करने के लिए गाय, कुत्ते व कौवे को रोटी खिलाना बेहद लाभदायक होता है.

6. धनतेरस पर शनि की कृपा पाने के लिए हुनमान जी की पूजा भी की जाती है और शनिवार के दिन हनुमान चालीसा का पाठ करना बेहद लाभदायक होता है.

7. धनतेरस के दिन शनि देव साढ़ेसाती व ढैय्या का असर कम करने के लिए वस्त्र, काले तिल, काली उड़द की दाल, छाता व जूते आदि का दान करने से लाभ होता है.

8. धनतेरस के दिन शनि कृपा पाने के लिए आप सुबह और शाम पीपल के वृक्ष के पास, सरसो के तेल का दीपक जला सकते हैं.

Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियों का हम यह दावा नहीं करते कि ये जानकारी पूर्णतया सत्य एवं सटीक है. पाठकों से अनुरोध है कि इस लेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न मानें एवं अपने विवेक का उपयोग करें. Inkhabar इसकी सत्यता का दावा नहीं करता है.

