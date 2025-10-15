Home > धर्म > Dhanteras 2025: धनतेरस के दिन कितने दीपक जलाने चाहिए और किस दिशा में? जानें यहा क्या है महत्व

Dhanteras Puja Vidhi And Diya Niyam: दिवाली की तरह ही धनतेरस के दिन भी दीपक जलाए जाते हैं. कहा जाता है कि ऐसा करने से मां लक्ष्मी खुश होती है और घर में खींची चली आती हैं. लेकिन सवाल ये है कि धनतेरस के दिन कितने दीपक जलाने चाहिए? और धनतेरस के दिन किस दिशा में दीया जलाना चाहिए? चलिए जानते हैं यहां

By: chhaya sharma | Published: October 15, 2025 8:51:27 AM IST

Dhanteras 2025 Diya Vidhi: दिवाली के त्योहार की शुरुआत 5 दिन पहले यानी धनतेरस के दिन से ही हो जाती हैं. कार्तिक महीने की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि के दिन धनतेरस का त्योहार मनाया जाता है. साल 2025 में धनतेरस 18 अक्टूबर के दिन मनाया जायेगा. धनतेरस के दिन कुबेर महाराज, माता धन्वंतरी और मां लक्ष्मी की पूजा का विधान हैं. कहा जाता है कि धनतेरस के दिन कुबेर महाराज, माता धन्वंतरी और मां लक्ष्मी की पूजा करने से व्यक्ति को धन और समृद्धि, सुख-शांति और भौतिक वैभव की प्राप्ति होती है. इसके अलावा, यह आर्थिक तंगी से छुटकारा, शुभ अवसरों में वृद्धि, और पारिवारिक कलह के नाश में भी सहायक होती है.

धनतेरस के दिन यम का दिया

धनतेरस के दिन कुबेर महाराज, माता धन्वंतरी और मां लक्ष्मी की पूजा के साथ-साथ यमराज को भी याद किया जाता है और धनतेरस पर उनके नाम का एक दीया भी जलाया जाता है. चलिए जानते हैं यहां धनतेरस के दिन कितनी दीपक जलाए जाते हैं और धनतेरस के दिन किस दिशा में दीया जलाना होता है शुभ?

धनतेरस के दिन कितने दिये जलाने चाहिए?

धनतेरस के दिन शाम की पूजा के बाद, घर के चारों ओर मिट्टी के दीपक जलाए जाते हैं ताकि बुरी आत्माओं को दूर भगाया जा सके और भगवान यमराज, देवी लक्ष्मी, गणेश, भगवान कुबेर और भगवान धन्वंतरि का आशीर्वाद प्राप्त किया जा सके. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार धनतेरस के दिन 13 दीए जलाना शुभ माना जाता है. 

धनतेरस के दिन किस दिशा में जलाना चाहिए दिया?

धनतेरस के दिन यम के लिए घर की दक्षिण दिशा में चार मुख वाला दीपक जरूर जलाना चाहिए, ऐसा करने से अकाल मृत्यु का खतरा दूर हो जाता है. धनतेरस की शाम घर के बाहर कचरे के पास दीया जलाना चाहिए. इसके अलावा बाकी दीयों को घर के मेन गेट, घर की छत, पीपल के पेड़ के नीचे, तुलसी के पौधे के पास, मंदिर के आस-पास और घर के कूड़ेदान के पास जलाना चाहिए। एकाध दीए को बाथरूम और खिड़की के पास भी जलाना चाहिए. धनतेरस के दिन दीया जलाने से घर का वास्तु दोष भी खत्म होता है. 

क्यों जलाते हैं धनतेरस के दिन यम दीपक?

धनतेरस के दिन यमराज के नाम से जलाए गए दीए को भाई दूज तक चलाने की परंपरा होती है. इसे दीये को जलाने के बाद  यमराज से लंबी आयु और अच्छी हेल्थ की कामना सभी परिवार वालों को करनी चाहिए. कहा जाता है कि धनतेरस के दिन दीया जलाने से नरक के द्वार भी बंद हो जाते हैंऔर ऐसा करने वाला व्यक्ति मृत्यु के बाद नरक जाने से बचा सकता है.

Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियों का हम यह दावा नहीं करते कि ये जानकारी पूर्णतया सत्य एवं सटीक है. पाठकों से अनुरोध है कि इस लेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न मानें एवं अपने विवेक का उपयोग करें. Inkhabar इसकी सत्यता का दावा नहीं करता है.

dhanteras 2025
