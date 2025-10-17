Home > धर्म > Dhanteras 2025: धनतेरस पर करें ये टोटके, मां लक्ष्मी की होगी आप पर कृपा

Dhanteras 2025: धनतेरस पर करें ये टोटके, मां लक्ष्मी की होगी आप पर कृपा

दीपावली के पहले दिन धनतेरस का त्योहार मनाया जाता है. इस दिन भगवान कुबेर, मां लक्ष्मी और धनवंतरि की पूजा की जाती है. ये दिन सुख-समृद्धि का प्रतीक माना जाता है. इस दिन मां लक्ष्मी की उपासना करने से आपको धन-संपत्ति की प्राप्ति होती है. इस दिन कुछ खास टोटके भी किए जाते हैं तो आइए जानते हैं कि धनतेरस पर किन टोटकों को करने से आपको शुभ फल मिलने वाला है.

By: Shivi Bajpai | Published: October 17, 2025 12:00:39 PM IST

DHANTERAS 2025
DHANTERAS 2025

धनतेरस, दीपावली के पांच दिवसीय त्योहार की शुरुआत का पहला दिन होता है. यह दिन धन के देवता भगवान कुबेर, आयुर्वेदाचार्य धन्वंतरि और माता लक्ष्मी की पूजा के लिए विशेष रूप से माना जाता है. मान्यता है कि इस दिन किए गए विशेष उपाय और टोटके अत्यंत फलदायी होते हैं और व्यक्ति के जीवन में सुख-समृद्धि और धन की वर्षा करते हैं. आइए जानते हैं कुछ असरदार टोटके जो धनतेरस की रात को करने से जीवन में सकारात्मक बदलाव आते हैं.

धनतेरस के दिन करें ये अचूक उपाय, बरसेगी मां लक्ष्मी की कृपा

1. तिजोरी में चांदी का सिक्का रखें

धनतेरस की रात को लक्ष्मी पूजन के बाद चांदी का सिक्का तिजोरी या जहां आप धन रखते हैं, वहां रखें. इससे आर्थिक स्थिति मजबूत होती है और घर में लक्ष्मी स्थायी रूप से निवास करती हैं.

2. गृह प्रवेश द्वार पर दीपक जलाएं

धनतेरस की रात मुख्य द्वार पर दो दीपक जलाएं – एक दक्षिण दिशा में और दूसरा पूर्व दिशा में रखें. इससे नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है.

3. गुड़ और धनिया का उपाय

धनतेरस की रात पूजा में धनिया के बीज और गुड़ चढ़ाएं. पूजा के बाद ये बीज घर की तिजोरी में रखें. मान्यता है कि इससे साल भर घर में धन की कमी नहीं होती.

4. झाड़ू खरीदें और छुपाकर रखें

इस दिन एक नई झाड़ू खरीदकर घर में छिपा कर रखें और इसका उपयोग दीपावली के बाद करें. यह दरिद्रता दूर करने और समृद्धि लाने वाला उपाय माना गया है.

Dhanteras 2025: धनतेरस की रात करें ये चमत्कारी उपाय, मां लक्ष्मी की कृपा से भर जाएगी तिजोरी

5. नौ कौड़ियां रखें

धनतेरस की रात को पूजा में नौ पीली कौड़ियां रखें और लक्ष्मी मंत्र का जाप करें. पूजा के बाद इन्हें लाल कपड़े में बांधकर तिजोरी में रखें. यह धन वृद्धि का प्रतीक है.

विशेष ध्यान दें:

धनतेरस की रात को इन टोटकों के साथ मन में श्रद्धा, विश्वास और सकारात्मक सोच रखना जरूरी है. किसी भी उपाय को अंधविश्वास न बनाएं, बल्कि इसे एक आस्था के रूप में अपनाएं

Dhanteras 2025: धनतेरस के दिन राहुकाल का समय क्या है? जानें यहां

Tags: dhanteras 2025dhanteras ka mehtavdhanteras ka tyohardhanteras ki puja vidhidhanteras kyu mnate hai
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

इम्यूनिटी के लिए वरदान से कम नही आंवला का मुरब्बा,...

October 17, 2025

रोज़ नहीं, इतने दिनों में करें शैंपू – बाल बनेंगे...

October 17, 2025

इस दिवाली स्नैक्स में बनाएं कुछ खास, स्पेशल रेसिपी से...

October 17, 2025

नहीं पड़ेगी महंगे फर्टिलाइजर की जरूरत, किचन में रखीं ये...

October 17, 2025

किस चीज से बनाए जाते हैं ग्रीन पटाखे? जानें इसकी...

October 17, 2025

नोज स्ट्रिप नहीं बल्कि काम आएंगे ये 8 देसी नुस्खे,...

October 17, 2025
Dhanteras 2025: धनतेरस पर करें ये टोटके, मां लक्ष्मी की होगी आप पर कृपा

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Dhanteras 2025: धनतेरस पर करें ये टोटके, मां लक्ष्मी की होगी आप पर कृपा
Dhanteras 2025: धनतेरस पर करें ये टोटके, मां लक्ष्मी की होगी आप पर कृपा
Dhanteras 2025: धनतेरस पर करें ये टोटके, मां लक्ष्मी की होगी आप पर कृपा
Dhanteras 2025: धनतेरस पर करें ये टोटके, मां लक्ष्मी की होगी आप पर कृपा