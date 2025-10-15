Dhanteras 2025: 3 दिन बाद है धनतेरस! जानें यहां Silver और Gold खरीदने का शुभ मुहूर्त, भूल न जाएं, अभी करें नोट

Dhanteras 2025 Shopping Shubh Muhurat: कार्तिक महीने की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि के दिन धनतेरस का त्योहार मनाया जाता है. ऐसे में साल 2025 में धनतेरस का त्योहार 18 अक्टूबर के दिन मनाया जायेगा. धनतेरस के दिन खरीदारी करना सबसे ज्यादा शुभ माना जाता है, कहा जाता है कि धनतेरस के दिन खरीदारी करने से घर में सुख-समृद्धि और जीवन में सौभाग्य आता है.

धनतेरस के दिन सोना और चांदी खरीदना क्यों होता है शुभ

धनतेरस के दिन ज्यादातर लोग सोना और चांदी खरीदना पसंद करते हैं, क्योंकि हिंदू धर्म में सोने को शुद्धता और समृद्धि के प्रतीक के रूप में देखा जाता है और चांदी को मां लक्ष्मी का प्रतिक माना जाता हैं, इसलिए धनतेरस के दिन सोना और चांदी (Buy Gold And Silver On Dhanteras) खरीदना बेहद शुभ होता है. ऐसे में अगर आप भी धनतेरस के दिन सोना या फिर चांदि खरीदने का सोच रहे हैं, तो यहां आपको धनतेरस के दिन खरीदारी करने का शुभ मुहूर्त बताया गया हैं, जिसकी मदद से आप अच्छे मपहूर्त में सोना-चांदी खरीद सकते हैं.. चलिए जानते हैं यहां क्या है धनतेरस के दिन खरीदारी (Dhanteras Shopping Shubh Muhurat) करने का शुभ मुहूर्त

धनतेरस 2025 का शुभ मुहूर्त (Dhanteras 2025 Shubh Muhurat)

धनतेरस की त्रयोदशी ति​थि का प्रारंभ: 18 अक्टूबर, शनिवार दोपहर 12 बजकर 18 मिनट से

धनतेरस की त्रयोदशी ति​थि का समापन: 19 अक्टूबर, रविवार, दोपहर 01 बजकर 51 मिनट पर

धनतेरस की त्रयोदशी ति​थि का समापन: 19 अक्टूबर, रविवार, दोपहर 01 बजकर 51 मिनट पर धनतेरस पूजा मुहूर्त: शाम 07 बजकर 16 मिनट से लेकर रात 08 बजकर 20 मिनट तक

धनतेरस प्रदोष काल: शाम 05 बजकर 48 मिनट से लेकर रात 08 बजकर 20 मिनट तक

धनतेरस के दिन चांदी-सोना खरीदने का शुभ मुहूर्त (Auspicious Time To Buy Silver And Gold On Dhanteras 2025)

साल 2025 में 18 अक्टूबर धनतेरस के दिन सोना खरीदने का शुभ मुहूर्त दोपहर 12 बजकर 18 मिनट से शुरु होगा, जो अगले दिन 19 अक्टूबर की सुबह 6 बजकर 24 मिनट तक रहेगा. ऐसे में आपको धनतेरस के दिन खरीदारी करने के लिए 18 घंटे 6 मिनट का मिनट का समय मिलेगा.

धनतेरस पर सोना खरीदने का शुभ चौघड़िया मुहूर्त (Auspicious Choghadiya Muhurat To Buy Gold On Dhanteras 2025)

चर-सामान्य मुहूर्त: दोपहर 12 बजकर 06 मिनट से दोपहर 01 बजकर 32 मिनट तक

लाभ-उन्नति मुहूर्त: दोपहर 01 बजकर 32 मिनट से दोपहर 02 बजकर 57 मिनट तक

अमृत-सर्वोत्तम मुहूर्त: दोपहर 02 बजकर 57 मिनट से शाम 04 बजकर 23 मिनट तक

लाभ-उन्नति मुहूर्त: शाम 05 बजकर 48 मिनट से शाम 07 बजकर 23 मिनट तक

शुभ-उत्तम मुहूर्त: रात 08 बजकर 57 मिनट से रात 10 बजकर 32 मिनट तक

अमृत-सर्वोत्तम मुहूर्त: रात 10 बजकर 32 मिनट से देर रात 12 बजकर 06 मिनट तक

चर-सामान्य मुहूर्त: देर रात 12 बजकर 06 मिनट से मध्य रात 01 बजकर 41 मिनट तक

लाभ-उन्नति मुहूर्त: 19 अक्टूबर, प्रात: 04 बजकर 50 मिनट से सुबह 06 बजकर 24 मिनट तक

