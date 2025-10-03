Dhanteras Shubh Muhurat 2025: धनतेरस पर सोना-चांदी, बर्तन और झाड़ू खरीदने क्या है शुभ मुहूर्त? जाने यहां

Dhanteras Kharidari Shubh Muhurat 2025: दिवाली के पांच दिवसीय पर्व का आरंभ धनतेरस से होता है, इस दिन माता लक्ष्मी और कुबेर जी की पूजा की जाती है. वही इस दिन खरीदारी करना भी बेहद शुभ माना जाता है. कहा जाता है कि धनतेरस के दिन सोना, चांदी, बर्तन और झाड़ू खरीदने से घर में सुख, समृद्धि और बरकत बनी रहती है। तो चलिए जानते हैं यहां धनतेरस कब है और खरीदारी का शुभ मुहूर्त क्या है?

साल 2025 में कब है धनतेरस (Dhanteras 2025 Date?)

हिंदू पंचांग के अनुसार, धनतेरस का त्योहार हर साल कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को मनाया जाता है. साल 2025 में ये तिथि 18 अक्टूबर को दोपहर 12 बजकर 18 मिनट पर शुरू हो रही है, जो 19 अक्टूबर को दोपहर 01 बजाकर 51 मिनट तक रहेगी. उदय तिथि के अनुसार धनतेरस का त्योहार 18 अक्टूबर के दिन मनाया जाएगा।

धनतेरस के दिन क्या क्या खरीद सकते हैं?

धनतेरस के दिन पीतल- तांबा के नए बर्तन, नई झाड़ू, नए गहने, नया घर और नया वाहन खरीदना बेहद शुभ माना जाता है। कहा जाता है कि धनतेरस के दिन इन चीजों को खरीदने से घर में सुख-समृद्धि बनी रहती है और बरकत होती है. वहीं धनतेरस के दिन खरीदारी से व्यक्ति को दोगुना लाभ व्यक्ति को प्राप्त होता है. हालांकि इन सभी वस्तुओं को खरीदने से होने वाला लाभ तभी मिलता है, जब इन्हें शुभ मुहूर्त में खरीदा जाए, तो चलिए जानते हैं क्या हैं धनतेरस के दिन खरीदारी का शुभ मुहूर्त

धनतेरस 2025 पर सोना-चांदी खरीदने का मुहूर्त

धनतेरस के दिन सोना-चांदी शुभ मुहूर्त में खरीदने से ही इसका फल मिलता हैं, क्योंकि शुभ मुहूर्त में किया गया काम सफलता दिलाता है। शुभ मुहूर्त,ग्रह-नक्षत्रों की अनुकूल स्थिति और शुभ ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है, जिससे कार्य में कम बाधाएँ आती हैं और कोई भी काम आसानी से और बिना नुकसान के पूरा होता है.

धनतेरस के दिन अभिजित मुहूर्त- दोपहर 12 बजकर 01 मिनट से लेकर दोपहर 12 बजकर 48 मिनट तक रहेगा.

धनतेरस के दिन लाभ-उन्नति चौघड़िया मुहूर्त- दोपहर 01 बजकर 51 मिनट से लेकर दोपहर 03 बजकर 18 मिनट तक रहेगा.

प्रदोष काल- शाम 06 बजकर 11 मिनट से लेकर रात 08 बजकर 41 मिनट तक रहेगा.

धनतेरस 2025 के इन शुभ मुहूर्त में आप खरीदारी कर सकते हैं.

Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियों का हम यह दावा नहीं करते कि ये जानकारी पूर्णतया सत्य एवं सटीक है. पाठकों से अनुरोध है कि इस लेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न मानें एवं अपने विवेक का उपयोग करें. Inkhabar इसकी सत्यता का दावा नहीं करता है.