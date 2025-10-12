Dhanteras 2025: धनतेरस पर है शनि की दृष्टि, भूलकर भी न खरीदें ये चीजें

Dhanteras 2025: धनतेरस के त्योहार का हिंदू धर्म में खास महत्व है. इस साल ये त्योहार 18 अक्टूबर को मनाया जाएगा. दिवाली से दो दिन पहले मनाया जाने वाला ये त्योहार सोने-चांदी और कीमती वस्तुएं की खरीद के लिए शुभ माना जाता है. पर कुछ ऐसी चीजें भी हैं जिन्हें इस समय खरीदना नहीं चाहिए.

धनतेरस के दिन किन चीजों को खरीदना होता है अशुभ?

धनतेरस पर न खरीदें लोहे से बनी चीेजें

धनतेरस के दिन लोहा या लोहे से बनी कोई भी चीज नहीं खरीदनी चाहिए. क्योंकि इसका संबंध शनिदेव से है पर धनतेरस का दिन मां लक्ष्मी को समर्पित है. इसलिए इस दिन लोहे को खरीदना अशुभ माना जाता है.

कांच के बर्तन खरीदना होता है अशुभ

धनतेरस के दिन कांच के बर्तन नहीं खरीदने चाहिए क्योंकि इसका संबंध राहु से होता है. इसलिए कांच के बर्तन के अलावा स्टील, प्लास्टिक की चीजें भी इस दिन नहीं खरीदनी चाहिए.

सरसों का तेल न खरीदें

धनतेरस के दिन सरसों का तेल भी नहीं खरीदना चाहिए. सरसों के तेल को शनि देव का कारक माना गया है. पर ये त्योहार तो मां लक्ष्मी की उपासना का प्रतीक है. इसलिए इस दिन सरसों का तेल खरीदने से शनि दोष बढ़ सकता है.

काली उड़द दाल खरीदना होता है अशुभ

धनतेरस के दिन काली उड़द की काल खरीदना अशुभ माना जाता है. क्योंकि ये दाल शनि देव को प्रिय है और उन्हें चढ़ाई जाती है. इसलिए ऐसा करने से आपके ऊपर कर्जा बढ़ सकता है.

धनतेरस के दिन न खरीदें काली स्याही

धनतेरस के दिन काले जूते, काली स्याही या काले रंग की कोई भी चीज खरीदना अशुभ होता है. ऐसा करना आपके जीवन में नकारात्मकता ला सकता है.