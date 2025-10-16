Home > धर्म > Dhanteras 2025: जरूर करें कौड़ी से जुड़ा असरदार टोटका, भागी-भागी घर आयेंगी मां लक्ष्मी, नहीं होगी धन की कमी

Dhanteras 2025: जरूर करें कौड़ी से जुड़ा असरदार टोटका, भागी-भागी घर आयेंगी मां लक्ष्मी, नहीं होगी धन की कमी

Dhanteras 2025 Effective Remedies: 2 दिन बाद 18 अक्टूबर के दिन धनतेरस का जयेगा. इस त्योहार से दिवाली की शुरूआत होती हैं. इस दिन मां लक्ष्मी की पूजा की जाती है. पूजा के अलावा धनतेरस के दिन कुछ उपाय भी किए जाते हैं, जिससे मां लक्ष्मी आपसे जल्दी प्रसन्न हो सके और आप पर अपनी कृपा बरसाए, चलिए जानते हैं यहां असरदार उपाय

By: chhaya sharma | Last Updated: October 16, 2025 9:12:26 AM IST

Dhanteras 2025 Upay: कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि के दिन धनतेरस का त्योहार मनाया जाता है. ऐसे में  साल 2025 में धनतेरस का त्योहार 2 दिन बाद 18 अक्टूबर शनिवार के दिन पूरे भारत में मनाया जायेगा. लोग इस दिन खरीदारी करती हैं. क्योंकि धनतेरस के दिन खरीदारी करना बेहद शुभ माना जाता हैं और इस खरीदारी करने से घर में सुख-समृद्धि और जीवन में सौभाग्य आता है. 

धनतेरस के दिन लक्ष्मी पूजा

धनतेरस के दिन कुबेर महाराज, माता धन्वंतरी और मां लक्ष्मी की पूजा की जाती है. कहा जाता है कि धनतेरस के दिन पूरे विधि विधान से और श्रद्धा से पूजा (Laxmi Puja On Dhanteras 2025) करने से  व्यक्ति को धन और समृद्धि, सुख-शांति और भौतिक वैभव की प्राप्ति होती है. पूजा के अलावा धनतेरस के दिन कुछ ऐसे उपाय भी किए जाते हैं, जिससे माता लक्ष्मी जल्दी ही खुश होती है और साल भर आप पर अपनी कृपा बनाए रखती है और आपको धन की कमी नहीं होती है. चलिए जानते हैं यहां क्या है वो खास उपाय.

धनतेरस के दिन सोना-चांदी के अलावा खरीदें ये खास चीज

ज्योतिष शास्त्र के अनुसार धनतेरस के दिन सोना-चांदी ( Buy Silver-Gold On Dhanteras), बर्तन के अलावा गोमती चक्र और कौड़ी भी खरीदना बेहद शुभ माना जाता है. वही गोमती चक्र और कौड़ी से जुड़े कुछ टोटके भी धनतेरस के दिन किये जाते हैं, जिससे घर में धन के आगमन के रस्ते खुलते है और माता लक्ष्मी भी खुश होती है.धनातेरस के दिन लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए पीले रंग की कौड़ी घर ले आएं. फिर उसे धनतेरस के दिन लक्ष्मी पूजा के स्थान पर रख दें.

धनतेरस के दिन कौड़ी से जुड़ा करें ये उपाय

धनतेरस के दिन पीले रंग की गोमती चक्र और कौड़ी की खरीदारी करना और उससे कुछ खास उपाय करना अति उत्तम माना जाता है. ऐसे मेंपीले रंग की कौड़ी  लाल आसन पर स्थापित कर विधि विधान से पूजा करें. उसके बाद धनतेरस के दिन शाम की पूजा के समय माता धन्वंतरि, भगवान गणेश और मां लक्ष्मी की विधि विधान पूर्वक पूजन करें. इसके बाद कौड़ी और गोमती चक्र को स्नान कराएं और धन रखने की जगह पर रख दें. ऐसा करने से पूरे साल घर में धन की कमी नहीं होती हैं. आप कर्जा से मुक्त होते हैं और माता लक्ष्मी खपश होती है. ध्यान रहें धनतेरस के दिन कम से कम 7, 11 गोमती चक्र लाना अति उत्तम रहता है और दोनों का रंग पीला होना चाहिए. 

