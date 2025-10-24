Home > धर्म > Chhath Puja Nahay Khay Vidhi: नहाय-खाय से शुरू होती है पूजा, जानें पहले दिन के नियम और पारंपरिक रीति-रिवाज

Chhath Puja Nahay khay vidhi: छठ व्रत 25 अक्टूबर को नहाय-खाय के साथ शुरू होगा. नहाय-खाय में सुबह की प्रार्थना और सात्विक भोजन ग्रहण किया जाता है. आइए जानें छठ के पहले दिन पूजा कैसे करें और पहले दिन से जुड़े नियम.

By: Shivashakti Narayan Singh | Published: October 24, 2025 5:22:00 PM IST

Chhath Puja Nahay khay vidhi: छठ का महान पर्व कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि से शुरू होता है. 2025 में, छठ पर्व 25 अक्टूबर से शुरू होगा. छठ के पहले दिन नहाय-खाय किया जाता है, उसके बाद खरना किया जाता है. षष्ठी तिथि को डूबते सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है और अंतिम दिन उगते सूर्य को अर्घ्य देने के बाद व्रत तोड़ा जाता है. इसलिए, आज हम आपको छठ के पहले दिन नहाय-खाय की विधि और पालन करने योग्य नियमों के बारे में बताएँगे.

नहाय-खाय के दिन क्या खाया जाता है?

नहाय खाय के दिन व्रती शाकाहारी भोजन ग्रहण करते हैं. इस दिन कद्दू, लौकी, चने की दाल, चावल आदि खाए जाते हैं. हालाँकि, इस दिन किसी भी खाद्य पदार्थ में लहसुन और प्याज शामिल नहीं किया जाता है. इस दिन भोजन में सेंधा नमक का प्रयोग किया जाता है.

नहाय-खाय की विधि

छठ के पहले दिन को नहाय-खाय कहा जाता है. इस दिन सूर्योदय से पहले उठना चाहिए. इसके बाद, इस दिन लोग गंगा और यमुना जैसी पवित्र नदियों में स्नान करते हैं. अगर आस-पास कोई नदी न हो, तो नहाने के पानी में गंगाजल मिलाकर भी स्नान किया जा सकता है. इस दिन, आपको अपने घर के पूजा स्थल के साथ-साथ रसोई घर की भी सफाई करनी चाहिए. इसके बाद, पूजा स्थल पर धूप-दीप जलाएँ, छठी माता का ध्यान करें और व्रत का संकल्प लें. संकल्प लेते समय, आप निम्न मंत्र का जाप कर सकते हैं:

मंत्र: ॐ आद्य अमुकागोत्रोअमुकानमह मम सर्व, पापानक्षय पूर्वक शरीररोग्यर्थ श्री सूर्यनारायणदेवप्रसन्नर्थ श्री सूर्यषष्ठी व्रत करिष्ये.

पूजा करने के बाद, आपको शुद्ध शाकाहारी भोजन ग्रहण करना चाहिए. इसी भोजन से छठ व्रत की शुरुआत होती है. अगले दिन खरना मनाया जाता है, जिसमें भक्त शाम को प्रसाद ग्रहण करते हैं. नहाय-खाय के दिन, सुबह की पूजा के बाद अन्न-जल ग्रहण करना वर्जित है.

छठ पर्व के महत्वपूर्ण नियम

  • छठ व्रत रखने वालों को स्वच्छता का ध्यान रखना चाहिए.
  • व्रत के दौरान भूलकर भी अन्न या जल ग्रहण नहीं करना चाहिए.
  • व्रत के पहले दिन भोजन में केवल सेंधा नमक का ही प्रयोग करना चाहिए.
  • चार दिवसीय व्रत के दौरान वाद-विवाद से भी बचना चाहिए.

