Chhath Puja 2025: छठ पूजा में महिलाएं क्या खा सकती हैं? जानें यहां

Chhath Puja 2025: रोशनी के पर्व दीपावली के बाद आस्था के महापर्व छठ की शुरूआत होती है. ये कल यानी की 25 अक्टूबर से शुरू होकर 28 अक्टूबर को समाप्त होगा. तो आइए जानते हैं कि इस व्रत में महिलाएं क्या खा सकती हैं?

By: Shivi Bajpai | Published: October 24, 2025 11:22:14 AM IST

CHHATH KA TYOHAR
CHHATH KA TYOHAR

Chhath Vrat Mei Kya Kha Sakte Hai: छठ पर्व में महिलाएं 36 घंटों तक निर्जला व्रत रखती हैं. इस दौरान अन्न और जल का पूरी तरह से त्याग किया जाता है. यही कारण है कि छठ के व्रत को सबसे कठिन व्रत माना जाता है. तो आइए जानते हैं कि इस व्रत में महिलाएं क्या खा सकती हैं ? व्रत खोलते समय उन्हें क्या खाना चाहिए?

छठ पूजा में क्या-क्या खा सकती हैं महिलाएं?

छठ पूजा के व्रत में कुछ नहीं खाया जाता है, ये व्रत निर्जला रखा जाता है. ऐसे में छठ का व्रत उन्हीं महिलाओं को करना चाहिए जो इस व्रत को निभा सकती हैं. पर दूसरी तरफ देखा जाए तो गर्भवती महिलाओं के लिए थोड़ी छूट है, क्योंकि उन्हें अपने साथ-साथ अपने गर्भ में पल रहे बच्चे का भी ध्यान रखना पड़ता है. लेकिन फिर भी अगर आप छठ का व्रत रखना चाहती हैं, तो निर्जला व्रत न रखें. आप छठ का व्रत फलाहार रख सकती हैं. व्रत के दौरान आप नारियल, फल और नींबू पानी का सेवन कर सकती हैं.

Chhath Puja 2025: क्या गर्भवती महिलाएं कर सकती हैं छठ पूजा? जानें- प्रेगनेंसी में कैसे रखें इस महापर्व का व्रत

छठ का व्रत खोलते समय क्या खाना चाहिए?

छठ का व्रत खोलने के बाद व्रती को नींबू, गुड़-पानी या शक्कर पानी का भगवान को भोग लगाने के बाद इससे व्रत को खोल सकती हैं. इसके बाद वे अपनी पसंद का कोई भी फल खा सकती हैं. इसके बाद भोजन का भगवान को भोग लगाने के बाद आप उसे स्वयं ग्रहण कर सकती हैं.

ये फल छठ पूजा में क्यों नहीं चढ़ाए जाते? जानें पूरी वजह

(Disclaimer: इस खबर में दी गई जानकारी धार्मिक मान्यताओं पर आधारित है. इनखबर इस बात की पुष्टि नहीं करता है)

Chhath Puja 2025: छठ पूजा में महिलाएं क्या खा सकती हैं? जानें यहां

