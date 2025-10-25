Home > धर्म > Kharna Prasad Kheer Recipe: छठ पूजा के दूसरे दिन बनती है गुड़ की खीर, जानें इस स्वादिष्ट प्रसाद की रेसिपी और महत्व

Chhath Puja 2025: नहाय खाय के साथ छठ पूजा शुरू हो गई.कल यानि 26अक्टूबर को खरना है. इस दिन गुड़ की खीर या रसिया बनाने की परंपरा है. यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रसाद है. व्रती पूजा के बाद सबसे पहले इसे खाते हैं. आप शायद हमेशा चीनी के साथ खीर बनाते होंगे. गुड़ चीनी से कहीं ज़्यादा स्वास्थ के लिए फायदेमंद होता है. ऐसे में आप इस आसान रेसिपी से गुड़ की खीर बना सकते हैं.

By: Shivashakti Narayan Singh | Published: October 25, 2025 7:11:03 AM IST

Chhath Puja 2025: छठ पूजा का महापर्व आज, 25 अक्टूबर से शुरू हो गया. छठ मुख्य रूप से बिहार,उत्तर प्रदेश और झारखंड में मनाया जाता है. हर नदी, तालाब और घाट पर पूजा की रौनक देखने लायक होती है. छठ चार दिनों तक चलने वाला पर्व है. आज नहाय खाय है.और कल खरना , 27 और 28 नवंबर को डूबते और उगते सूर्य देव को अर्घ्य दिया जाएगा. छठी मैया और भगवान सूर्य की पूजा की जाती है. छठ की तैयारियाँ कई दिन पहले से शुरू हो जाती हैं. इसे बहुत कठिन व्रत माना जाता है. नहाय खाय के दौरान कद्दू की सब्जी, लौकी, चना दाल और चावल खाए जाते हैं, वहीं खरना के दौरान गुड़ की खीर बनाई जाती है. इस खीर को रसिया भी कहते हैं और इसे मिट्टी के चूल्हे पर पूरी पवित्रता और शुद्धता के साथ बनाया जाता है. अगर आप भी रसिया यानी गुड़ की खीर ट्राई करना चाहते हैं, तो इसकी रेसिपी ज़रूर जानें.

गुड़ की खीर के लिए सामग्री

  • चावल – 1 कप
  • दूध – 1 लीटर
  • गुड़ – 1 कप
  • इलायची पाउडर
  • घी – 1 बड़ा चम्मच
  • अपनी पसंद के अनुसार सूखे मेवे

खरना के लिए गुड़ की खीर बनाने की विधि

सबसे पहले एक बर्तन में दूध उबाल लें. चावल को 3-4 बार पानी से अच्छी तरह धो लें. चाहें तो 10 मिनट के लिए पानी में भिगो दें. दूध में उबाल आने पर चावल डालें और चलाएं. आंच धीमी करके धीमी आंच पर उबलने दें. धीरे-धीरे चावल पक जाएंगे और दूध गाढ़ा हो जाएगा. धीमी आंच पर गुड़ डालें. गुड़ को दरदरा पीसकर अच्छी तरह मिलाएं. अब इसमें मेवे और इलायची पाउडर डालें. दो-तीन मिनट तक पकाएं. आंच बंद कर दें. आपकी स्वादिष्ट गुड़ की खीर तैयार है. त्योहारों में आप चीनी वाली खीर तो बनाते ही होंगे, लेकिन एक बार गुड़ की खीर भी जरूर ट्राई करें. खरना के दिन व्रती इसी खीर का सेवन करते हैं.

