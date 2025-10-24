Home > धर्म > Chhath Puja 2025 Kharna Niyam: छठ पूजा के दूसरे दिन होता है खरना, जानें महत्व, पूजा विधि और नियम

Chhath Puja 2025 Kharna Niyam: छठ पूजा के दूसरे दिन होता है खरना, जानें महत्व, पूजा विधि और नियम

Chhath Puja 2025 Kharna Niyam: छठ पूजा से दूसरे दिन खरना मनाया जाता है. इस दिन से छठ के मुख्य निर्जला व्रत की शुरुआत होती है. इस दिन शाम से ही व्रती निर्जला व्रत रखते हैं. आइए जानें खरना का महत्व और नियम. खरना के नियमों के बारे में जानें.

By: Shivashakti Narayan Singh | Published: October 24, 2025 6:37:51 PM IST

Chhath Puja Kharna Importance
Chhath Puja Kharna Importance

Chhath Puja 2025 Kharna Niyam: छठ पूजा का दूसरा दिन खरना से शुरू होता है. छठ के चारों दिनों का अपना अलग महत्व है. खरना इस बार, 26 अक्टूबर को मनाया जाएगा. छठ के महापर्व में खरना का विशेष महत्व है, क्योंकि इस दिन विशेष छठ प्रसाद तैयार किया जाता है. आइए जानें खरना व्रत के नियम और महत्व के बारे में.

खरना क्या है? (Chhath Puja Kharna Importance)

इस वर्ष, छठ पूजा का दूसरा दिन बुधवार, 26 अक्टूबर को है. लगभग 36 घंटे का निर्जला व्रत इसी दिन शाम से शुरू होता है. इस दिन रोटी, गुड़ की खीर और फलों का प्रसाद बनाया जाता है. खरना के दिन व्रती भगवान के लिए विशेष प्रसाद तैयार करते हैं और शाम को भगवान को अर्पित करने के बाद ही ग्रहण करते हैं. खरना से शुरू होने वाला यह व्रत सप्तमी तिथि को अर्घ्य देने के साथ समाप्त होता है.

खरना नियम (Chhath Puja Kharna Importance)

  1. यह विशेष खरना खीर केवल व्रती द्वारा ही बनाई जाती है. पूरे दिन उपवास रखने के बाद, व्रती शाम को इस गुड़ की खीर का सेवन करते हैं. शाम को, व्रती कमरा बंद करने के बाद ही खीर का सेवन करते हैं. इसके बाद, पूरा परिवार व्रती से आशीर्वाद लेता है. विवाहित महिलाएँ व्रती महिला को सिंदूर भी लगाती हैं.
  2.  इस दिन मिट्टी के चूल्हे पर गुड़ की खीर बनाई जाती है. इसके लिए पीतल के बर्तन का उपयोग किया जाता है. यह खीर अत्यंत शुद्धता और पवित्रता के साथ बनाई जाती है, इसलिए मिट्टी के चूल्हे का उपयोग किया जाता है. खीर के अलावा, गुड़ से बनी अन्य मिठाइयां, जैसे ठेकुआ और लड्डू भी बनाए जाते हैं.
  3. खरना के दिन, व्रती द्वारा गुड़ की खीर का भोग लगाने के बाद, परिवार के सभी सदस्य उनका आशीर्वाद लेते हैं. यह लगभग 36 घंटे के मुख्य व्रत की शुरुआत का प्रतीक है. वे सुबह अर्घ्य (प्रसाद) देने तक, भोजन या जल सहित कुछ भी ग्रहण नहीं करती हैं.
  4. छठ व्रत रखने वालों को जमीन पर सोना चाहिए. ब्रह्मचर्य का पालन भी करना चाहिए. इस दौरान सोने के लिए तकिये आदि का इस्तेमाल नहीं किया जाता है.
  5. शाम के समय, केले के पत्ते पर खीर परोसी जाती है. अलग-अलग देवताओं, छठी मैया और सूर्य देव के लिए एक भाग अलग रखा जाता है. फिर उस पर केले, दूध और अन्य व्यंजन रखे जाते हैं. छठी मैया का ध्यान करते हुए प्रसाद चढ़ाने के बाद, व्रती महिलाएं उसे ग्रहण करती हैं. वे कमरा बंद करके भोजन करती हैं.
  6. शाम के समय, व्रती महिलाएं केले के पत्ते पर खीर परोसी जाती हैं और अलग-अलग देवताओं, छठी मैया और सूर्य देव के लिए एक भाग अलग रखती हैं. इन भागों के ऊपर केले, दूध और अन्य व्यंजन भी रखे जाते हैं. फिर इसे प्रसाद के रूप में परिवार के सभी सदस्यों में वितरित किया जाता है.

Tags: chhath importanceChhath Puja 2025 dateschhath puja ke dusre din ke niyamChhath Puja ritualskharna ke din kya hota haikharna ke niyam
