Chhath Puja 2025 Kharna Niyam: छठ पूजा के दूसरे दिन होता है खरना, जानें महत्व, पूजा विधि और नियम

Chhath Puja 2025 Kharna Niyam: छठ पूजा का दूसरा दिन खरना से शुरू होता है. छठ के चारों दिनों का अपना अलग महत्व है. खरना इस बार, 26 अक्टूबर को मनाया जाएगा. छठ के महापर्व में खरना का विशेष महत्व है, क्योंकि इस दिन विशेष छठ प्रसाद तैयार किया जाता है. आइए जानें खरना व्रत के नियम और महत्व के बारे में.

खरना क्या है? (Chhath Puja Kharna Importance)

इस वर्ष, छठ पूजा का दूसरा दिन बुधवार, 26 अक्टूबर को है. लगभग 36 घंटे का निर्जला व्रत इसी दिन शाम से शुरू होता है. इस दिन रोटी, गुड़ की खीर और फलों का प्रसाद बनाया जाता है. खरना के दिन व्रती भगवान के लिए विशेष प्रसाद तैयार करते हैं और शाम को भगवान को अर्पित करने के बाद ही ग्रहण करते हैं. खरना से शुरू होने वाला यह व्रत सप्तमी तिथि को अर्घ्य देने के साथ समाप्त होता है.

खरना नियम (Chhath Puja Kharna Importance)