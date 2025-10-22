Chhath Puja 2025 Date: 26 या 27 अक्टूबर, कब है छठ पूजा? भूल ना जाएं अभी नोट करें नहाय-खाय, खरना, अर्घ्य की सही तिथि

Chhath Puja Date in 2025: दिवाली के छह दिन बाद यानी कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष के षष्ठी तिथि पर छठ पूजा का त्योहार मनाया जाता है, यह त्योहार बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए बेहद खास होता है. छठ पूजा का त्योहार चार दिन तक चलता है और इस दौरान विशेष पूजन और अनुष्ठान किया जाता है.

26 या 27 अक्टूबर, कब है छठ पूजा? (26th Or 27th October, When Is Chhath Puja?)

हिंदू पंचांग के अनुसार, छठ पूजा के त्योहार की शुरुआत कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि से हो जाती है और इसका समापन सप्तमी तिथि पर होता है. ऐसे में साल 2025 में छठ पूजा के त्योहार की शुरुआत 25 अक्टूबर से होगी और इसका समापन 28 अक्टूबर को होगा.

क्यों किया जाता है छठ पूजा का व्रत? (Why Is Chhath Puja Fast Observed?)

छठ पूजा का व्रत संतान की लंबी आयु, परिवार की खुशहाली के लिए किया जाता है और महिलाए इसमें 36 घंटों का निर्जला व्रत रखती है. छठ पूजा में छठी मैय्या के साथ-साथ सूर्य देव की पूजा-उपासना की जाती है. छठ पूजा के त्योहार की शुरुआत नहाय-खाय के साथ होती है. इसके दूसरे दिन पूजा को खरना कहा जाता है. वहीं, छठ पूजा के तीसरे दिन सूर्य भगवान की पूजा की जाती है और इस दिन ढलते सूरज को अर्घ्य देने की परंपरा है. इसके बाद छठ पूजा के चौथे दिन उगते हुए सूरज को अर्घ्य देकर व्रत का पारण किया जाता है साथ ही इस छठ पूजा का समापन होता है

छठ पूजा का पहला दिन है नहाय खाय (Nahay khay 2025 Date)

छठ पूजा की शुरुआत नहाय खाय होती है और पंचांग के अनुसार साल 2025 में नहाय खाय 25 अक्टूबर के दिन किया जायेगा. इस दिन व्रत करने वाली महिलाए और पुरुशों को स्वच्छता का विशेष ध्यान रखना चाहिए

छठ पूजा का दूसरा दिन है खरना (Kharna 2025 Date)

छठ पूजा के दूसरे दिन को लोहंडा-खरना कहा जाता है. पंचांग के अनुसार साल 2025 में लोहंडा-खरना 26 अक्टूबर को किया जाएगा. इस दिन दिन भर उपवास किया जाता है और शाम को गुड़ या गन्ने के रस से बनी खीर का सेवन किया जाता है.

छठ पूजा का तीसरा दिन है संध्या अर्ध्य (Surya Arghya)

छठ पूजा का तीसरा दिन सबसे महत्वपूर्ण होता है. पंचांग के अनुसार साल 2025 में संध्या अर्ध्य 27 अक्टूबर के दिन किया जायेगा.इस दिन भी उपवास किया जाता है और शाम को डूबते हुए सूर्य को दूध और जल से अर्घ्य दिया जाता है और भगवान सूर्य देव को विशेष तरह के पकवान जैसे ठेकुआ और मौसमी फल अर्पित किया जाता है.

छठ पूजा काचौथे दिन है उषा अर्घ्य (Usha Arghya)

छठ पूजा के चौथे दिन उगते हुए सूर्य को अंतिम अर्घ्य दिया जाता है.पंचांग के अनुसार साल 2025 में उषा अर्घ्य 28 अक्टूबर को दिया जायेगा. इस दिन भी व्रत किया जाता है और सूर्य को अंतिम अर्घ्य देने के बाद कच्चे दूध और प्रसाद को खाकर व्रत का समापन किया जाता है. इस दिन सूर्योदय शाम 6 बजकर 30 मिनट पर होगा और इसी अर्घ्य के साथ छठ पूजा व्रत का पारण किया जाता है.

