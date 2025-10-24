Home > धर्म > Chhath Puja 2025: कौन-कौन से फल और भेंट करते हैं सूर्य देव को खुश, कैसे होती है यह अनोखी परंपरा?

Chhath Puja 2025: कौन-कौन से फल और भेंट करते हैं सूर्य देव को खुश, कैसे होती है यह अनोखी परंपरा?

Chhath Puja Offerings: छठ पूजा में इस्तेमाल होने वाले प्रमुख फल और भेंटों में क्या शामिल होता है. जानें कैसे केले, नारियल के साथ इन फलों के जरिए सूर्य देव को अर्घ्य अर्पित किया जाता है.

By: Shraddha Pandey | Published: October 24, 2025 9:58:09 PM IST

Chhath Puja 2025
Chhath Puja 2025

Chhath Rituals: छठ पूजा (Chhath puja) का त्योहार हमेशा से ही भक्ति और उत्सव का अद्भुत संगम रहा है. गाँव की गलियों में सुबह-सुबह के समय लोग अपनी पूजा की तैयारियों में व्यस्त रहते हैं. घर-घर में घाटों की ओर जाने वाली महिलाएं नारियल, केला, कद्दू, आम, सेब और संतरे जैसी फलों की टोकरी लेकर आती हैं. ये सिर्फ खाने के लिए नहीं होते, बल्कि सूर्य देव को अर्पित करने के लिए विशेष महत्व रखते हैं.

छठ पूजा के अवसर पर लोग ठेकुआ, चना, गेंहू, और गुड़ जैसी पारंपरिक मिठाइयों का भी उपयोग करते हैं. ठेकुआ की खुशबू सुबह-सुबह घर में फैल जाती है, और पूरा माहौल भक्तिमय हो जाता है. घाट पर पहुंचकर महिलाएं लाल कपड़े में सजी हुई, सूर्य देव को अर्घ्य देने के लिए खड़ी होती हैं. उनके हाथों में रखा नारियल और खीर दर्शाता है कि यह अर्पण सिर्फ भौतिक नहीं, बल्कि आत्मिक श्रद्धा का प्रतीक है.

You Might Be Interested In

फल, विशेषकर केला और आम, पूजा में इसलिए रखे जाते हैं क्योंकि यह समृद्धि, स्वास्थ्य और लंबी आयु के प्रतीक माने जाते हैं. सेब और संतरे का उपयोग स्वास्थ्य और जीवन में मिठास लाने के लिए किया जाता है. लोग इन फलों और मिठाइयों को एक सुंदर प्लेट में सजाते हैं और गंगा या किसी नदी के किनारे सूर्य को अर्पित करते हैं.

समाज को जोड़ने वाला त्योहार

छठ पूजा केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि परिवार और समाज को जोड़ने वाला त्योहार भी है. यह हमें प्रकृति के महत्व को याद दिलाता है और हमें सिखाता है कि जो भी हम ग्रहण करते हैं, उसे श्रद्धा और भक्ति के साथ वापस देना चाहिए.

जब अस्त होता है सूर्य

जब सूर्य अस्त होता है और महिलाएं सूर्य को अर्घ्य अर्पित कर देती हैं, तो उनके हाथों में रखे फल और मिठाइयाँ नदी की लहरों के साथ प्रवाहित हो जाती हैं. यह नज़ारा भक्तों के लिए अद्भुत और आत्मा को शांति देने वाला होता है.

Tags: chhath festivalChhath Puja 2025Chhath RitualsFruits for ChhathSun God Offering
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

थाईलैंड घूमने का बना रहे हैं प्लान? तो इन 6...

October 24, 2025

ये हैं हिमाचल की 7 हिडेंन जगहें, जहां कम भीड़-भाड़...

October 24, 2025

सिर्फ 20 मिनट की नींद कर सकती है कमाल, जानें...

October 24, 2025

क्या 10,000 कदम रोज चलने से फिटनेस बनी रहती है?

October 24, 2025

इन वजहों से स्किन दिखने लगती है सुस्त और डल

October 24, 2025

साउथ इंडियन खाने का है मन, तो इस खास रेसिपी...

October 24, 2025
Chhath Puja 2025: कौन-कौन से फल और भेंट करते हैं सूर्य देव को खुश, कैसे होती है यह अनोखी परंपरा?

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Chhath Puja 2025: कौन-कौन से फल और भेंट करते हैं सूर्य देव को खुश, कैसे होती है यह अनोखी परंपरा?
Chhath Puja 2025: कौन-कौन से फल और भेंट करते हैं सूर्य देव को खुश, कैसे होती है यह अनोखी परंपरा?
Chhath Puja 2025: कौन-कौन से फल और भेंट करते हैं सूर्य देव को खुश, कैसे होती है यह अनोखी परंपरा?
Chhath Puja 2025: कौन-कौन से फल और भेंट करते हैं सूर्य देव को खुश, कैसे होती है यह अनोखी परंपरा?