Chhath Puja 2025: नहीं मिल पाया अभी तक संतान सुख! छठ पूजा के दिन करें ये 3 असरदार उपाय, जल्द मिलेगी खुशखबरी

Chhath Puja Upay: छठ पूजा के त्योहार की शुरूआत हो चुकी हैं, 4 दिन तक चलने वाले इस त्योहार में छठी मैया और सूर्य देव की पूजा की जाती हैं. इसके अलावा छठ पूजा के दौरान कुछ खास उपाय भी किये जाते हैं, जिन्हें करने से संतान के ऊपर आई सभी बलाएं दूर होती हैं. करियर में तरक्की मिलती है और उम्र लंबी होती है.

By: chhaya sharma | Published: October 25, 2025 12:21:51 PM IST

Chhath Puja 2025 Santan Prapti Ke Upay: छठ पूजा की शुरुआत आज 25 अक्टूबर हो चुकी है और ये महापर्व 28 अक्टूबर तक चलेगा. 4 दिन तक चलने वाले छठ के त्योहार की शुरुआत नहाय-खाय के साथ होती है, दूसरे दिन कल यानी 26 अक्टूबर को खरना होगा. तीसरे दिन यानी 27 अक्टूबर की शाम में डूबते सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा. चौथे दिन यानी अंतिम दिन 28 अक्टूबर को सुबह उगते सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा और इसके बाद छठ पूजा का समापन हो जाएगा.

2025 में छठ पूजा कब है? (Chhath Puja 2025 Date)

छठ पूजा का व्रत संतान की लंबी आयु, परिवार की खुशहाली के लिए किया जाता है. इस दौरान महिलाएं 36 घंटों का निर्जला व्रत रखती है. छठ पूजा के दौरान छठी मैया और सूर्य देव की पूजा की जाती हैं. इसके अलावा  कुछ खास उपाय भी इस के दौरान किये जाते हैं  जिन्हें करने से संतान सुख की प्राप्त होती है. संतान के ऊपर आई सभी बलाएं दूर होती हैं. करियर में तरक्की मिलती है और संतान  की उम्र लंबी होती है.

छठ पूजा के दिन करें ये तीन उपाय (Chhath Puja Upay)

  • छठ पूजा के दूसरे दिन यानी खरना वाले दिन सुबह के समय पूर्व दिशा में मुंह करके कुश के आसन पर सूर्य देव की प्रतिमा बनाएं या फिर तस्वीर स्थापित करें. इसके बाद उसकी पूजा करें और सूर्य देव को लाल फूल और गुड़ चढ़ाएं. साथ ही अपनी इच्छा सूर्य देव को बताएं. इस उपाय को करने से संतान सुख की प्राप्ती होती है.
  • छठ पूजा के दूसरे दिन गुड़ और कच्चे चावल बहते जल में प्रवाहित करें.कहा जाता है ऐसा करने से संतान की आयु लंबी होती है और जीवन खुशहाली से भर जाता है
  • जिस भी जगह पर छठ करें, वहां अपना मुंह पूर्व दिशा की ओर रखें. साथ ही रुद्राक्ष की माला लेकर सूर्य देव के मंत्र ‘ऊँ सूर्याय नमः’ का 108 बार जाप करें और सूर्य देव से संतान की सुख-समृद्धि की प्रार्थना करें. इस उपाय को करने संतान सुख मिलता है और संतान के जीवन से दुख दूर होता है.
