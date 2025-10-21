Home > धर्म > Bhai Dooj 2025: जहां बहनें भाई को देती हैं श्राप, फिर खुद को देती हैं सजा – जानिए इस अनोखी परंपरा के पीछे की कहानी

Bhai Dooj 2025: बिहार और झारखंड में भाई दूज अनोखे अंदाज में मनाया जाता है. यहां बहनें सुबह जल्दी उठकर सबसे पहले अपने भाई को कांटे का श्राप देती हैं. इसके बाद वे पूजा करती हैं और फिर उसकी लंबी उम्र की कामना करती हैं.

By: Shivashakti Narayan Singh | Published: October 21, 2025 8:53:54 PM IST

Bhai Dooj 2025: भारत में हर त्योहार अपने आप में खास और अनोखा होता है. ऐसा ही एक त्योहार है भाई दूज, जो भाई-बहन के प्यार और रक्षा का प्रतीक है. जहाँ पूरे देश में बहनें इस दिन अपने भाइयों को तिलक लगाकर उनकी लंबी उम्र की कामना करती हैं, वहीं देश के कुछ हिस्सों में एक अजीबोगरीब और दिलचस्प परंपरा निभाई जाती है. यहाँ बहनें सुबह उठकर सबसे पहले अपने भाई को श्राप देती हैं. वे उसकी मृत्यु की कामना करती हैं. फिर वे उसकी लंबी उम्र की प्रार्थना करती हैं. बिहार और झारखंड में इस परंपरा का पालन किया जाता है.

इस राज्य में निभाई जाती है यह परंपरा

बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में बहनें सुबह जल्दी उठकर अपने भाई को श्राप या श्राप देती हैं. इसके बाद वे गोधन कूटने की अनोखी रस्म निभाती हैं. इसमें गाय के गोबर से यम, यमनी, एक साँप और एक बिच्छू बनाए जाते हैं. फिर बहनें उनकी पूजा करती हैं, गमले में चना और नारियल डालती हैं और उसे मोटी लड़की से कूटती हैं. इसके पीछे मान्यता है कि ऐसा करने से यमराज भाग जाते हैं. इसके बाद, वे एक पौधे के काँटे से अपने भाई पर लगे श्राप का निवारण करती हैं और खुद को दंड देती हैं.

खुद को दंड देते हुए

वे कहती हैं, “जिस मुंह से तुमने अपने भाई को गाली दी और श्राप दिया, उसमें एक काँटा चुभे.” जितने भाई हैं, उतने ही काँटे वे चुभोती हैं. इसके बाद, वे यमराज को चढ़ाए गए चने और नारियल को अपने भाई को तिलक लगाकर और उनकी लंबी आयु की कामना करके खिलाती हैं. बहनें अपने भाइयों को श्राप क्यों देती हैं? पौराणिक कथाओं के अनुसार, यम और यमनी एक बार ऐसे व्यक्ति की तलाश कर रहे थे जिसे उनकी बहन ने कभी गाली या श्राप न दिया हो. इसी बीच, उन्हें एक ऐसा व्यक्ति मिला जिसे उनकी बहन ने कभी गाली या श्राप न दिया हो. इस प्रकार, यम और यमनी उसके भाई को यमलोक ले जाने की तैयारी करने लगे. जब बहन को यह बात पता चली, तो उसने अपने भाई की जान बचाने के लिए उसे बहुत-बहुत श्राप दिए. यम और यमनी का उद्देश्य पूरा नहीं हुआ. इस प्रकार, बहन ने अपने भाई की जान बचाई.

