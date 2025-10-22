Home > धर्म > Bhai Dooj 2025: भाईदूज के त्योहार को इस तरह बनाएं यादगार बढ़ेगा भाई-बहनों में प्यार

Bhai Dooj 2025: भाईदूज के त्योहार को इस तरह बनाएं यादगार बढ़ेगा भाई-बहनों में प्यार

Bhai Dooj 2025: दीपावली के दो दिन बाद मनाया जाने वाला भाई दूज का त्योहार हिंदू धर्म में भाई बहन के प्यार को दर्शाता है. इस साल ये पर्व 23 अक्टूबर, गुरूवार के दिन मनाया जाएगा. इस दिन बहने भाई के माथे में तिलक लगाकर उनके सुखद जीवन की कामना करती हैं. तो आइए जानते हैं कि आप कैसे भाई दूज को यादगार बना सकते हैं?

By: Shivi Bajpai | Published: October 22, 2025 8:11:30 AM IST

bhai dooj ka tyohaar
bhai dooj ka tyohaar

Bhai Dooj 2025: दीपावली के तुरंत बाद मनाया जाने वाला भाई दूज प्यार, अपनापन और सुरक्षा का प्रतीक त्योहार है. इस साल ये त्योहार 23 अक्टूबर, गुरूवार के दिन मनाया जाएगा. इस दिन बहनें अपने भाइयों के माथे पर तिलक लगाकर उनके दीर्घायु और सुखद जीवन की कामना करती हैं, जबकि भाई अपनी बहनों को उपहार देकर उनके प्रति अपने स्नेह और वचन को व्यक्त करते हैं. यह पर्व केवल तिलक और उपहारों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह उन भावनाओं का दिन है जो भाई-बहन के रिश्ते को और मजबूत बनाता है.

1. पारंपरिक रीति-रिवाजों के साथ मनाएं

भाई दूज को खास बनाने का पहला कदम है इसे पूरे रीति-रिवाजों और श्रद्धा के साथ मनाना. बहनें सुबह स्नान करके पूजा थाल सजाएं, जिसमें अक्षत, रोली, दीपक, मिठाई और नारियल रखें. भाई को तिलक लगाते समय “यम द्वितीया” की कथा अवश्य सुनाएं, क्योंकि यह इस त्योहार की मूल भावना से जुड़ी है.

2. बचपन की यादें ताज़ा करें

भाई दूज के दिन बचपन की कुछ पुरानी यादें साझा करें — जैसे साथ खेलना, एक-दूसरे से झगड़ना या मिलकर त्योहार मनाना. इन यादों को ताज़ा करने से दिलों में अपनापन और भावनात्मक जुड़ाव बढ़ता है.

3. कुछ अनोखा उपहार दें

हर साल की तरह सिर्फ मिठाई या पैसे देने के बजाय कुछ व्यक्तिगत उपहार चुनें. जैसे – बहन के लिए कोई खास गहना, किताब, या हैंडमेड कार्ड और भाई के लिए कोई यादगार चीज़ जो उसे हमेशा आपकी याद दिलाए.

4. साथ में समय बिताएं

भाई दूज को और यादगार बनाने के लिए केवल तिलक तक सीमित न रहें. पूरे दिन को परिवार के साथ बिताएं – साथ में खाना बनाएं, फिल्म देखें या किसी आउटिंग पर जाएं. याद रखिए, सच्चा उपहार समय और साथ है.

Bhai Dooj 2025: अगर भाई पास न हो, तो ऐसे करें पूजा – जानिए सही तरीका और शुभ मुहूर्त

5. डिजिटल सरप्राइज़ दें

अगर आपका भाई या बहन दूर रहता है तो वीडियो कॉल के ज़रिए वर्चुअल तिलक करें. ऑनलाइन गिफ्ट या डिजिटल कार्ड भेजकर भी आप इस दिन को खास बना सकते हैं.

भाई दूज का असली अर्थ है — प्यार, भरोसा और जीवनभर की रक्षा का वचन. इसे केवल एक रिवाज़ न मानें, बल्कि इसे अपने रिश्ते की खूबसूरती का उत्सव बनाएं. जब आप दिल से इस दिन को मनाएंगे, तो यह भाई दूज आपके जीवनभर की यादों में अमर हो जाएगा.

कामाख्या मंदिर के छुपे सच, जो वैज्ञानिकों को भी हैरान कर देते हैं

(Disclaimer: इस खबर में दी गई जानकारी धार्मिक मान्यताओं पर आधारित है. इनखबर इस बात की पुष्टि नहीं करता है)

Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

इन 8 लोगों को माचा टी पीना पड़ सकता है...

October 22, 2025

सेक्स के समय भटक जाता है ध्यान? 6 टिप्स करेंगे...

October 22, 2025

बोरिंग खाना बन जाएगा झन्नाटेदार, इस रेसिपी से बनाएं भिंडी...

October 21, 2025

बाजार से महंगे प्रोडक्ट्स खरीदने का झंझट छोड़े, अब इस...

October 21, 2025

नहीं फूलेगी बिस्तर पर सांस, 10 गुना बढ़ जाएगी ताकत!

October 21, 2025

विदेश जाने का है प्लान? ये 10 देश हैं घूमने...

October 21, 2025
Bhai Dooj 2025: भाईदूज के त्योहार को इस तरह बनाएं यादगार बढ़ेगा भाई-बहनों में प्यार

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Bhai Dooj 2025: भाईदूज के त्योहार को इस तरह बनाएं यादगार बढ़ेगा भाई-बहनों में प्यार
Bhai Dooj 2025: भाईदूज के त्योहार को इस तरह बनाएं यादगार बढ़ेगा भाई-बहनों में प्यार
Bhai Dooj 2025: भाईदूज के त्योहार को इस तरह बनाएं यादगार बढ़ेगा भाई-बहनों में प्यार
Bhai Dooj 2025: भाईदूज के त्योहार को इस तरह बनाएं यादगार बढ़ेगा भाई-बहनों में प्यार