Bhai Dooj 2025 Upay: आज के दिन करें ये 5 आसान उपाय, भाई की होगी दीर्घायु और रिश्तों में बढ़ेगा प्यार

Bhai Dooj 2025 Upay: आज 23 अक्टूबर के दिन भाई दूज का त्योहार मनाया जा रहा है. जिसे कई जगहों पर यम द्वितीया या भ्रातृ द्वितीया भी कहा जाता है. इस दिन बहनें अपने भाइयों को टीका कर उन्हें गोला देती है और अपने भाइयों की लंबी उम्र की कामना भी करती हैं. कई जगहों पर इस दिन बहनें अपने भाई की सलामती के लिए व्रत भी करती हैं.

होती है यम और उनकी बहन यमुना जी की पूजा

धार्मिक मान्यता है के अनुसार इस दिन यम और उनकी बहन यमुना जी की भी पूजा की जाती है. इसके अलावा भाई दूज के दिन कुछ ऐसे उपाय किये जाते हैं, जिससे भाईयों की दीर्घायु होती है और भाई बहन के रिश्तों में प्यार बढ़ता हैं. अगर आप भी चाहते हैं कि आपके और आपके भाई के रिशते में कोई कड़वाहट और दरार न आए, तो आज के दिन आपको ये 5 उपाय जरूर करने चाहिए

भाई दूज के दिन करें उपाय

अन्य दान: सनातन धर्म में दान करने का विशेष महत्व है. ऐसे में भाई दूज के दिन गरीब और जरूरतमंद लोगों में अन्न और वस्त्र का दान जरूर करना चाहिए. माना जाता है कि भाई दूज के दिन दान करने से भाई के जीवन में सुख-समृद्धि बढ़ती है.

यमुना स्नान: भाई दूज के दिन भाई को यमुना स्नान कराएं. धार्मिक मान्यता के अनुसार भाई को यमुना स्नान करवाने से उनकीआयु लंबी होता है. साथ ही, भाईयों का स्वास्थ्य भी सही रहता है.

यम का दीया जलाएं: भाई दूज के दिन बहनों को घर के बाहर यमराज के नाम का चौमुखी दीपक जलाना चाहिए. ऐसा करने से यम प्रसन्न होते हैं और आपके भाई की आयु बढ़ जाती है.

प्रभु से कामते हुए तिलक करें: भाई दूज के दिन भाई के हाथ में कलावा बांधे और उनकी लंबी आयु के लिए प्रभु से कामना करें और तिलक करें. इस उपाय से भाई-बहन के रिश्तों में प्यार बढ़ता है

मुंह मीठा कराएं: भाई दूज के दिन बहन, भाई को तिलक करके उसका मुंह मीठा कराए और उनकी पसंद का पकवान भी उन्हें बनाकर खिलाएं

Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियों का हम यह दावा नहीं करते कि ये जानकारी पूर्णतया सत्य एवं सटीक है. पाठकों से अनुरोध है कि इस लेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न मानें एवं अपने विवेक का उपयोग करें. Inkhabar इसकी सत्यता का दावा नहीं करता है.