Bhai Dooj 2025: भाई दूज के दिन किस दिशा में बैठकर करना चाहिए भाई को तिलक? यहां जानिए क्या है नियम!

Bhai Dooj 2025 Tilak Niyam: दिवाली के दो दिन बाद यानी कार्तिक माह में शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि पर भाई दूज का त्योहार मनाया जाता है. यह त्योहार भाई-बहन के प्रेम का प्रतिक माना जाता है. इस दिन बहने अपने भाई के माथे पर तिलक करती हैं और उनकी लंबी उम्र की कामना करती हैं. चलिए जानते हैं यहां भाई दूज के दिन किस दिशा में बैठकर करना चाहिए.

By: chhaya sharma | Last Updated: October 21, 2025 6:43:16 PM IST

Bhai Dooj 2025 Tilak Niyam
Bhai Dooj 2025 Tilak Niyam

Bhai Dooj 2025: कब है भाई दूज का त्योहार? कार्तिक माह में शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि पर भाई दूज का त्योहार मनाया जाता है. जिसे यम द्वितीया या भ्रातृ द्वितीया भी कहा जाता है. साल 2025 में भाई दूज का त्योहार 23 अक्टूबर के दिन मनाया जायेगा यह त्योहार भाई-बहन के प्रेम का प्रतिक माना जाता है. इस दिन बहने अपने भाई के माथे पर तिलक करती हैं और उनकी लंबी उम्र की कामना करती हैं. चलिए जानते हैं यहां भाई दूज के दिन किस दिशा में बैठकर करना चाहिए

भाई दूज का शुभ मुहूर्त (Bhai Dooj 2025 Shubh Muhurat)

हिंदू पंचांग के अनुसार, कार्तिक माह में शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि 22 अक्टूबर 2025, को रात 08 बजकर 16 मिनट पर शुरु होगी और अगले दिन 23 अक्टूबर रात 10 बजकर 46 मिनट तक रहेगी. उदय तिथि के अनुसार भाई दूज का त्योहार 23 अक्टूबर के दिन मनाया जायेग भाई दूज के दिन भाई को तिलक करने का शुभ मुहूर्त – दोपहर 01 बजकर 13 मिनट से 03 बजकर 28 मिनट तक रहेगा.

भाई दूज के दिन तिलक के दौरान भाई को किस दिशा में बैठना चाहिए? (Bhai Dooj 2025 Disha And Niyam)

भाई का मुख 

भाई दूज के दिन तिलक करने के दौरान भाई का मुख उत्तर या उत्तर-पश्चिम दिशा की ओर होना चाहिए, ऐसा करना शुभ होता है, क्योंकि उत्तर दिशा को कुबेर और उत्तर-पश्चिम दिशा को वायु की दिशा माना जाता है.

बहन का मुख

भाई दूज के दिन तिलक करने के दौरान बहन को अपने भाई का तिलक करते समय उत्तर-पूर्व या पूर्व दिशा की ओर मुख करना चाहिए. इससे जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है.

क्या है भाई दूज के दिन तिलक करने के नियम (Bhai Dooj 2025 Rituals)

  • भाई दूज के दिन भाई को हमेशा किसी आसन पर बिठाकर ही तिलक करना चाहिए. जमीन पर बिठाकर नहीं करना चाहिए.
  • भाई दूज के दिन भाई को तीलक करने के लिए पूजा की थाली में रोली या कुमकुम, अक्षत, मिठाई, सुपारी, सूखा नारियल और एक दीपक जरूर रखने चाहिए.
  • तिलक हमेशा शुभ मुहूर्त में ही करना चाहिए और ध्यान रखना चाहिए कि उस दौरान भद्राकाल ना हो, क्योंकि भद्राकाल में किए गए किसी भी शुभ काम का फल नहीं मिलता है.
  • तिलक करते समय बहनों को अपना सिर चुनरी से और भाई अपना सिर रुमाल से ढकना चाहिए.
  • इस दिन भाई और बहन दोनों को सात्विक भोजन ही करना चाहिए.
  • तिलक करने के बाद भाई को गोला देना या मिठाई खिलानी चाहिए
  • भाई दूज के दिन भाईयों को अपनी बहन को उपहार देने चाहिए.

Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियों का हम यह दावा नहीं करते कि ये जानकारी पूर्णतया सत्य एवं सटीक है. पाठकों से अनुरोध है कि इस लेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न मानें एवं अपने विवेक का उपयोग करें. Inkhabar इसकी सत्यता का दावा नहीं करता है.

