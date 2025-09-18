Vinayak Chaturthi 2025: संतान सुख प्राप्ति के लिए है, ये व्रत बेहद खास, बप्पा को प्रसन्न करने के लिए करें ये उपाय
Ashwin Vinayak Chaturthi 2025: अश्विन विनायक चतुर्थी व्रत बेहद खास होता है और ये व्रत खासकर उन महिलाओं के लिए बेहद खास हैं, जो संतान सुख प्राप्त करना चाहते हैं। इसके अलावा अश्विन विनायक चतुर्थी व्रत करने से जातक के घर में धन की कोई कमी नहीं होती है, तो चलिए जानते हैं, कब रखा जाएगा अश्विन विनायक चतुर्थी व्रत?

By: chhaya sharma | Published: September 18, 2025 10:35:18 PM IST

Vinayak Chaturthi 2025: धन प्राप्ति के लिए हमारे हिंदू धर्म में कई तरह के व्रत बताए गए हैं, लेकिन संतान सुख प्राप्ति के लिए हिंदू धर्म में एक व्रत का बेहद खास महत्व है. कहा जाता है कि जो भी महिला इस व्रत पूरी श्रद्धा से करती है, उसे संतान सुख की प्राप्ती हो सकती है। यह है अश्विन माह का विनायक चतुर्थी व्रत, जो इस साल 25 सितंबर 2025 के दिन पड़ रहा हैं

अमावस्या के बाद चतुर्थी तिथि में किया जाता है विनायक चतुर्थी व्रत 

अमावस्या के बाद आने वाली चतुर्थी तिथि के दिन विनायक चतुर्थी व्रत (Vinayak Chaturthi Vray) किया जाता है, विनायक चतुर्थी को वरद विनायक चतुर्थी के नाम से भी जाना जाता है. इस रिद्धि सिद्धि के स्वामी भगवान श्री गणेश जी पूजा का विधान है, कहा जाता है कि जो भी व्यक्ति या महिला इस व्रत को करते हैं भगवान गणेश उसके सारे विघ्न  हर लेते हैं, इसी वजह से गणेश जी का दूसरा नाम भक्तो द्वारा विघ्न हरता भी रखा गया. इसके अलावा ऐसी मान्यता है. विनायक चतुर्थी व्रत रखने से संतान संबंधी हर समस्या का समाधान हो जाता है और वंश वृद्धि होती है.

अश्विन विनायक चतुर्थी का मुहूर्त

साल 2025 में अश्विन शुक्ल की चतुर्थी तिथि 25 सितंबर के दिन सुबह 7 बजकर 06 मिनट पर शुरू हो रही है, जो अगले दिन 26 सितंबर को सुबह 9 बजकर 33 मिनट पर समाप्त होगी. ऐसे में गणपति पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 11 बजे से लेकर दोपहर 1 बजकर 25 मिनट तक रहेगा

विनायक चतुर्थी व्रत से क्या होता है लाभ

जो भक्त विनायक चतुर्थी (Vinayak Chaturthi 2025) का व्रत रखता है, उसे भगवान गणेश से ज्ञान और धैर्य का आशीर्वाद मिलता है, ज्ञान और धैर्य जैसे गुण जिस मनुष्य के पास होते है, वो जीवन में कभी मात नहीं खाता और बेहद  उन्नति करता है

विनायक चतुर्थी के दिन कैसे करें बप्पा को प्रसन्न

विनायक चतुर्थी (Vinayak Chaturthi Vrat) के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करना चाहिए और साफ कपड़े पहने चाहिए, इसके बाद पूजा के दौरान गणेश जी को दूर्वा को बांधकर माला बनाकर अर्पित करनी चाहिए. साथ ही  शुद्ध घी और गुड़ तका भोग बनाकर उन्हें भोग लगाना चाहिए. इसके साथ ही “वक्रतुण्डाय हुं” मंत्र का 54 बार जाप करना चाहिए. थोड़ी देर बाद घी और गुड़ से बना प्रसाद आप गाय को खिला सकते है। ऐसा करने आपकी धन से जुड़ी सारी परेशानियां खत्म हो जाएगी,  मां बनने की इच्च्छा रखने वाली महिलाओं को संतान सुख प्राप्त हो सकता है और जीवन में तरक्की के रास्ते खुलेंगे. 

