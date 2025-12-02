Amavasya 2026 Dates: साल 2026 में कब-कब है अमावस्या? नोट करें 2026 में अमावस्या की पूरी लिस्ट

Amavasya 2026 Dates List: हिंदू धर्म में अमावस्या तिथि का विशेष महत्व है. अमावस्या तिथि हर माह के कृष्ण पक्ष का आखिरी दिन होता है. शास्त्रों में अमावस्या को बहुत महत्वपूर्ण दिन माना गया है. इस दिन किया गया स्नान, दान, तप, पितरों को प्रसन्न करता है और उनका आशीर्वाद सदैव बना रहता है.

अमावस्या तिथि जब सोमवार या शनिवार के दिन पड़ने से इसका महत्व और अधिक बढ़ जाता है. सोमवार के दिन अमावस्या पड़ने को सोमवती अमावस्या कहते हैं, वहीं शनिवार के दिन अमावस्या पड़ने को शनिश्चरी अमावस्या कहते हैं. यहां देखें साल 2026 में पड़ने वाली अमावस्या तिथि का पूरा कैलेंडर जनवरी से लेकर दिसंबर तक.

2026 की अमावस्या तिथि

माघ अमावस्या (मौनी अमावस्या) – 18 जनवरी 2026

फाल्गुन अमावस्या – 17 फरवरी 2026

चैत्र अमावस्या – 19 मार्च 2026

वैशाख अमावस्या – 17 अप्रैल 2026

ज्येष्ठ अमावस्या – 16 मई 2026

ज्येष्ठ अमावस्या (अधिक) – 15 जून 2026

आषाढ़ अमावस्या – 14 जुलाई 2026

श्रावण अमावस्या – 12 अगस्त 2026

भाद्रपद अमावस्या – 17 सितंबर 2026

अश्विन अमावस्या (सर्व पितृ अमावस्या) – 10 अक्टूबर 2026

कार्तिक अमावस्या (दीपावली) – 9 नवंबर 2026

मार्गशीर्ष अमावस्या – 8 दिसंबर 2026

अमावस्या पर क्यों करते हैं गंगा स्नान

अमावस्या तिथि के दिन पितरों के लिए तर्पण, पिंडदान करना अच्छा माना जाता है. इस दिन पितरों के नाम से कुछ ना कुछ दान अवश्य करें. दान हमेशा जरूरतमंद लोगों को करें, ऐसा करने से मनुष्य के पापों का नाश होता है. वहीं अमावस्या तिथि पर किसी पवित्र नदी में स्नान करना भी फलदायी होता है. खासकर किसी भी पवित्र स्थल पर जैसे प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक.

साल 2026 की शुरुआत माघ मेले के साथ होगी. इसीलिए जनवरी 2026 में पड़ने वाली नए साल की पहली अमावस्या बहुत खास होगी. इस दौरान प्रायराज में शाही स्नान किया जाएगा. इस अमावस्या को माघ अमावस्या या मौनी अमावस्या के नाम से भी जाना जाता है. साल 2026 में यह 18 जनवरी 2026 को पड़ रही है.

