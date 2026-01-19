Home > धर्म > Aaj Ka Rashifal 19 January 2026: 19 जनवरी का दिन कैसा रहेगा 12 राशियों के लिए? पढ़ें मेष से मीन राशि का राशिफल

Aaj Ka Rashifal 19 January 2026: आज का दिन बहुत शुभ है. माघ माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि है. 19 जनवरी का दिन 12 राशियों के लिए कैसा रहेगा, यहां पढ़ें मेष से मीन राशि का आज का राशिफल.

By: Tavishi Kalra | Published: January 19, 2026 6:05:48 AM IST

Aaj Ka Rashifal 19 January 2026: आज का दिन बहुत शुभ है. माघ माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि है. 19 जनवरी का दिन 12 राशियों के लिए कैसा रहेगा, यहां पढ़ें मेष से मीन राशि का आज का राशिफल.

मेष राशि

मेष राशि वालों के लिए आज का दिन महत्वपूर्ण रहेगा. आज आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी. वर्कप्लेस या ऑफिस में आपको नई जिम्मेदारी मिल सकती है, जिसका आपको लंबे समय से इंतजार था. आपकी मेहनत रंग लाएगी. अपने खर्चों पर नियंत्रण बनाकर रखें.फैमली में सभी के साथ गुड टाइम स्पेंड कर सकते हैं. हेल्थ का ख्याल रखें थकान महसूस कर सकते हैं.

वृषभ राशि

वृषभ राशि वालों के लिए आज का दिन लकी रहेगा इस दिन आपको पैसा कसे लाभ हो सकता है. जॉब में बॉस आपके काम की तारीफ कर सकते हैं. फैमली के साथ बाहर जाने का प्लान बन सकता है.हेल्थ अच्छी रहेगी.

मिथुन राशि

मिथुन राशि वालों का मन थोड़ा परेशआन हो सकता है. आज अपने किसी भी का को मन लगाकर करें. स्टूडेंट्स के लिए आज का दिन शुभ है. आपकी मेहनत रंग लाएगी और आपको लाभ मिलेगा. रिश्तों में गलतफहमी से बचें. क्रोध पर नियंत्रण रखें. सिरदर्द या तनाव की समस्या हो सकती है.

कर्क राशि

कर्क राशि वालों के लिए आज का दिन ठीक-ठाक रहेगा,. आज आपको मेहनत का फल प्राप्त हो सकता है. आपको अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना होगा. फैमली मैटर में धैर्य से काम लें. आर्थिक स्थिति में सुधार हो सकता है.जॉब करते हैं तो आज स्थिति सामान्य रहेगी. हेल्थ में पेट की परेशानी से परेशान हो सकते हैं और नींद ना आने की समस्या हो सकती है.

सिंह राशि

सिंह राशि वालों के लिए आज का दिन लकी रहेगाग. आज कुछ निर्णय आपके पक्ष में आ सकते हैं. वर्कप्लेस पर आप किसी बड़े काम को हेड़ कर सकते हैं, यह आपके लिए एक बड़ा अचीवमेंट है.आपकी सैलरी में वृद्धि हो सकती है.लव रिलेशन में खुशियां आएगी. हेल्थ अच्छी रहेगी.

कन्या राशि

कन्या राशि वालों के लिए आज का दिन शुभ रहेग. इस दिन आपको मेहनत का फल मिल सकता है. आपके कार्य पूरी तरह से और अच्छे से पूरे होंगे.के हुए कार्य पूरे होंगे. धन लाभ मिल सकता है. लेकिन आज निवेश सोच-समझकर करें. परिवार का सहयोग मिलेगा. स्वास्थ्य में कमर या पैरों में दर्द हो सकता है.

तुला राशि

तुला राशि वालों के लिए आज का दिन बढ़िया रहेगा. इस दिन पार्टनरशिप का काम आपको लाभ दिला सकता है.जॉब और बिजनेस में आपको पॉजीटिव  रिजल्ट मिल सकते हैं. जीवनसाथी के साथ संबंध मजबूत होंगे. मानसिक शांति बनी रहेगी. स्वास्थ्य ठीक रहेगा.

वृश्चिक राशि

वृश्चिक राशि वालों को आज के लिए बहुत सावधानी के साथ कदम रखे होंगे. आज आपके गोपनीय मामलों को लेकर सावधान रहें.वर्मेंकप्लेस पर संयम जरूरी है. इस दिन धन संबंधी मामलों में जल्दबाजी न करें, सोच समझ कर ही कोई काम करें. पारिवारिक वातावरण सामान्य रहेगा. स्वास्थ्य में उतार-चढ़ाव संभव है.

धनु राशि

धनु राशि वालों के लिए आज का दिन भाग्यशाली रहेगा. इस दिन करियर में नई शुरुआत का अवसर मिल सकता है, जो आपके  लिए यादगार रहेगा. आज आप कहीं ट्रैवल कर सकते हैं. लव रिलेशन में मधुरता आएगी. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा.

मकर राशि

मकर राशि वालों के लिए आज का दिन जिम्मेदारियों  से भरा रहेगा. अपनी जिम्मेदारियों को अच्छे से निभाएं और आगे बढ़ें,. आर्थिक स्थिति मजबूत होगी. पारिवारिक जीवन सुखद रहेगा. थकान या कमजोरी महसूस हो सकती है.

कुंभ राशि

कुंभ राशि वालों के लिए आज का दिन नए विचारों को लाइफ में जगह देने वाला रहेगा. आपकी लाइफ में बड़े बदलाव आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर सकते हैं.दोस्तों का स्पोर्ट आपके लिए लाभकारी रहेगा. इनकम के नए स्रोत बन सकते हैं. पारिवारिक जीवन अच्छा रहेगा. स्वास्थ्य सामान्य रहेगा.

मीन राशि

मीन राशि वालों के लिए आज का दिन इमोशनल रहेगा. इस दिन आपके खर्च बढ़ सकते हैं, इसलिए बजट पर ध्यान दें. रचनात्मक कार्यों में सफलता मिलेगी. ध्यान और योग से मानसिक शांति मिलेगी.

