Aaj Ka Rashifal 18 January 2026: 18 जनवरी का दिन कैसा रहेगा 12 राशियों के लिए? पढ़ें मेष से मीन राशि का राशिफल

Aaj Ka Rashifal 18 January 2026: आज का दिन बहुत शुभ है. माघ माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि है. 18 जनवरी का दिन 12 राशियों के लिए कैसा रहेगा, यहां पढ़ें मेष से मीन राशि का आज का राशिफल.

By: Tavishi Kalra | Published: January 18, 2026 6:01:08 AM IST

Aaj Ka Rashifal 18 January 2026: आज का दिन बहुत शुभ है. माघ माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि है. 18 जनवरी का दिन 12 राशियों के लिए कैसा रहेगा, यहां पढ़ें मेष से मीन राशि का आज का राशिफल.

मेष राशि

आज का दिन मेहनत और धैर्य की परीक्षा ले सकता है. कार्यक्षेत्र में जिम्मेदारियां बढ़ेंगी, लेकिन आपकी कार्यकुशलता से स्थिति संभल जाएगी. आर्थिक मामलों में सोच-समझकर खर्च करें. पारिवारिक जीवन सामान्य रहेगा. स्वास्थ्य में थकान और सिरदर्द की संभावना है.

वृषभ राशि

दिन शुभ संकेत दे रहा है. रुके हुए काम पूरे होंगे और धन लाभ के योग बन रहे हैं. नौकरी और व्यवसाय में स्थिरता रहेगी. परिवार के साथ समय बिताने का अवसर मिलेगा. सेहत अच्छी रहेगी.

मिथुन राशि

आज निर्णय लेने में दुविधा हो सकती है. कार्यक्षेत्र में ध्यान भटक सकता है, लेकिन संयम से काम लें. छात्रों के लिए दिन ठीक रहेगा. रिश्तों में संवाद की कमी गलतफहमी पैदा कर सकती है. मानसिक तनाव से बचें.

कर्क राशि

भावनात्मक रूप से दिन संवेदनशील रहेगा. परिवार से जुड़ी जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं. धन से जुड़े मामलों में लाभ के संकेत हैं. नौकरी में स्थिति सामान्य रहेगी. स्वास्थ्य में पेट या नींद से जुड़ी परेशानी हो सकती है.

सिंह राशि

आज आत्मविश्वास बढ़ा रहेगा. कार्यक्षेत्र में नेतृत्व क्षमता उभरेगी और मान-सम्मान मिलेगा. आर्थिक स्थिति मजबूत होगी. प्रेम और पारिवारिक जीवन में सुखद माहौल रहेगा. स्वास्थ्य सामान्य रहेगा.

कन्या राशि

दिन व्यस्तता भरा रहेगा. योजनाबद्ध तरीके से काम करने से सफलता मिलेगी. धन लाभ के योग हैं, लेकिन अनावश्यक खर्च से बचें. परिवार का सहयोग मिलेगा. स्वास्थ्य में कमर या जोड़ों में हल्का दर्द हो सकता है.

तुला राशि

साझेदारी और सहयोग से लाभ मिलेगा. रुका हुआ धन वापस मिल सकता है. कार्यक्षेत्र में सकारात्मक बदलाव आएंगे. जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा. मानसिक रूप से राहत महसूस करेंगे. स्वास्थ्य ठीक रहेगा.

वृश्चिक राशि

आज गोपनीय बातों में सतर्क रहें. निवेश सोच-समझकर करें. नौकरी और व्यवसाय में स्थिरता बनी रहेगी. पारिवारिक मतभेद बातचीत से सुलझ सकते हैं. स्वास्थ्य में उतार-चढ़ाव संभव है.

धनु राशि

भाग्य का अच्छा साथ मिलेगा. करियर में प्रगति के अवसर मिलेंगे. धार्मिक या आध्यात्मिक गतिविधियों में रुचि बढ़ेगी. यात्रा के योग बन सकते हैं. प्रेम जीवन में सकारात्मकता आएगी. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा.

मकर राशि

मेहनत का पूरा फल मिलने का दिन है. पद-प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी. आर्थिक स्थिति मजबूत होगी. परिवार में सुख-शांति बनी रहेगी. स्वास्थ्य में थकान या कमजोरी महसूस हो सकती है.

कुंभ राशि

नए विचार और योजनाएं लाभ देंगी. मित्रों और सहकर्मियों का सहयोग मिलेगा. आय के नए स्रोत बन सकते हैं. पारिवारिक माहौल अच्छा रहेगा. नींद और दिनचर्या पर ध्यान दें.

मीन राशि

रचनात्मक कार्यों में सफलता मिलेगी. भावनाओं में बहकर निर्णय लेने से बचें. खर्च बढ़ सकते हैं, इसलिए बजट संभालकर चलें. प्रेम जीवन में भावनात्मक जुड़ाव बढ़ेगा. ध्यान और योग से स्वास्थ्य लाभ होगा.

