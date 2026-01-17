Home > धर्म > Aaj Ka Rashifal 17 January 2026: 17 जनवरी का दिन कैसा रहेगा 12 राशियों के लिए? पढ़ें मेष से मीन राशि का राशिफल

Aaj Ka Rashifal 17 January 2026: आज का दिन बहुत शुभ है. माघ माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि है. 17 जनवरी का दिन 12 राशियों के लिए कैसा रहेगा, यहां पढ़ें मेष से मीन राशि का आज का राशिफल.

By: Tavishi Kalra | Published: January 17, 2026 6:11:15 AM IST

Aaj Ka Rashifal 17 January 2026: आज का दिन बहुत शुभ है. माघ माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि है. 17 जनवरी का दिन 12 राशियों के लिए कैसा रहेगा, यहां पढ़ें मेष से मीन राशि का आज का राशिफल.

मेष राशि

मेष राशि वालों के लिए आज का दिन वर्कप्लेस पर बिजी रहने वाला है. आपके काम को सराहा जाएा. आपकी मेहनत रंग लाएगी, आर्थिक मामलों में संतुलन रखें, अनावश्यक खर्च से बचें. पारिवारिक जीवन सामान्य रहेगा, लेकिन किसी बड़े की सलाह उपयोगी होगी. स्वास्थ्य में सिरदर्द या थकान महसूस हो सकती है.

वृषभ राशि

वृषभ राशि वालों के लिए आज लकी रहेगा. आज आपको शुभ फल मिल सकती है. आपके रूके हुए काम पूरे होंगे. धन लाभ के योग बन रहे हैं. नौकरी में स्थिति मजबूत बवी रहेगी, पारिवारिक वातावरण सुखद बना रहेगा, शादीशुदा लाइफ में खुशियां आएगी. हेल्थ अच्छी रहेगी.

मिथुन राशि

मिथुन राशि वाले आज कोई भी फैसला लेते समय धैर्य बनाकर रखें. कामकाज में ध्यान बनाकर रखें, ध्यान भटक सकता है. स्टूडेंट्स के लिए दिन अच्छा रहेगा, रिश्तों में बातों की  कमी गलतफहमी पैदा कर सकती है. मानसिक तनाव से बचें.

कर्क राशि

कर्क राशि वालों के लिए आज का दिन शुभ रहेगा, आप इमोशनल हो सकते हैं, परिवार से जुड़ी जिम्मेदारियां बढ़ेंगी. धन से जुड़े मामलों में लाभ संभव है. कार्यक्षेत्र में स्थिरता बनी रहेगी. स्वास्थ्य में नींद या पेट से जुड़ी परेशानी हो सकती है.

सिंह राशि

सिंह राशि वालों के लिए आज का दिन कॉन्फेंड्स वाला रहेगा. नेतृत्व क्षमता से कार्यक्षेत्र में पहचान मिलेगी. मान-सम्मान में वृद्धि होगी. आर्थिक स्थिति बेहतर होगी. प्रेम और पारिवारिक जीवन सुखद रहेगा. स्वास्थ्य सामान्य रहेगा.

कन्या राशि

कन्या राशि वालों के लिए आज का दिन बिजी रहेगा. इस दिन योजनाबद्ध तरीके से काम करने से सफलता मिलेगी. धन लाभ के योग बन सकते हैं, लेकिन खर्चों पर नियंत्रण रखें. परिवार में सहयोग मिलेगा. स्वास्थ्य में कमर या जोड़ों में हल्का दर्द हो सकता है.

तुला राशि

तुला राशि वालों के लिए आज का दिन पार्टनरशिप वाला रहेगा. इस दिन लोगों की मदद और सहयोग से आपके काम बन सकते हैं. रुका हुआ पैसा वापस मिल सकते हैं. जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा. मानसिक रूप से राहत महसूस करेंगे. स्वास्थ्य ठीक रहेगा.

वृश्चिक राशि

वृश्चिक राशि वालों के लिए आज का दिन अच्छा रहेगा, अपनी बातों को लेकर सतर्क रहें. निवेश में जल्दबाजी न करें. नौकरी और बिजनेस में स्थिरता बनी रहेगी. पारिवारिक मतभेद बातचीत से सुलझ सकते हैं. स्वास्थ्य में उतार-चढ़ाव संभव है.

धनु राशि

धनु राशि वालों को भाग्य का साथ मिलेगा.  करियर में प्रगति के अवसर मिलेंगे. धार्मिक या आध्यात्मिक गतिविधियों में रुचि बढ़ेगी. यात्रा के योग बन सकते हैं. प्रेम जीवन में सकारात्मकता आएगी. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा.

मकर राशि

मकर राशि वालों की मेहनत रंग लाएगी. मेहनत का पूरा फल मिलने का दिन है. पद-प्रतिष्ठा और जिम्मेदारियों में वृद्धि होगी. आर्थिक स्थिति मजबूत होगी. परिवार में सुख-शांति बनी रहेगी. स्वास्थ्य में थकान या कमजोरी महसूस हो सकती है.

कुंभ राशि

कुंभ राशि वालों के लिए आज का दिन शुभ है. इस दिन नए विचार और योजनाएं लाभ देंगी. मित्रों और सहकर्मियों का सहयोग मिलेगा. आय के नए स्रोत बन सकते हैं. पारिवारिक माहौल अच्छा रहेगा. नींद और दिनचर्या पर ध्यान दें.

मीन राशि

मीन राशि वालों के लिए आज का दिन लकी रहेगा, आपके रचनात्मक कार्यों में सफलता मिलेगी. भावनात्मक फैसलों से बचना बेहतर रहेगा. खर्च बढ़ सकते हैं, इसलिए बजट संभालकर चलें. प्रेम जीवन में भावनात्मक जुड़ाव बढ़ेगा. ध्यान और योग से स्वास्थ्य लाभ होगा.

