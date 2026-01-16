Home > धर्म > Aaj Ka Rashifal 16 January 2026: 16 जनवरी का दिन कैसा रहेगा 12 राशियों के लिए? पढ़ें मेष से मीन राशि का राशिफल

Aaj Ka Rashifal 16 January 2026: आज का दिन बहुत शुभ है. माघ माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि है. आज प्रदोष व्रत और मासिक शाविरात्रि है. 16 जनवरी का दिन 12 राशियों के लिए कैसा रहेगा, यहां पढ़ें मेष से मीन राशि का आज का राशिफल.

By: Tavishi Kalra | Published: January 16, 2026 6:06:14 AM IST

मेष राशि (Aries)

मेष राशि वालों के लिए आज का दिन मेहनत वाली रहेगा. इस दिन वर्कप्लेस में मेहनत और जिम्मेदारियों से भरा रहेगा. बॉस आपके काम से संतुष्ट हो सकते हैं. आर्थिक मामलों में खर्च बढ़ सकता है, इसलिए बजट पर नियंत्रण रखें. पारिवारिक जीवन सामान्य रहेगा, लेकिन किसी बड़े की सलाह लाभदायक होगी. स्वास्थ्य में थकान या सिरदर्द हो सकता है.

वृषभ राशि (Taurus)

वृषभ राशि वालों के लिए आज का दिन लकी रहेगा. आज का दिन शुभ संकेत दे रहा है. रुके हुए कार्य पूरे हो सकते हैं और धन लाभ के योग बन रहे हैं. नौकरीपेशा लोगों को नई जिम्मेदारी मिल सकती है. पारिवारिक वातावरण सुखद रहेगा. दांपत्य जीवन में मधुरता आएगी. सेहत अच्छी रहेगी.

मिथुन राशि (Gemini)

मिथुन राशि वालों के लिए आज का दिन शुभ है. आज निर्णय लेते समय सतर्क रहें. कार्यक्षेत्र में ध्यान भटक सकता है, लेकिन संयम से काम लेंगे तो स्थिति संभल जाएगी. छात्रों के लिए दिन ठीक रहेगा. रिश्तों में संवाद की कमी गलतफहमी पैदा कर सकती है. स्वास्थ्य में मानसिक तनाव संभव है.

कर्क राशि (Cancer)

कर्क राशि वालों के लिए आज का दिन शुभ रहेगा. इस दिन आप इमोशनल हो सकते हैं. परिवार से जुड़ी जिम्मेदारियां बढ़ेंगी. धन संबंधी मामलों में लाभ के संकेत हैं. नौकरी में स्थिरता बनी रहेगी. सेहत को लेकर पेट या नींद से जुड़ी परेशानी हो सकती है.

सिंह राशि (Leo)

सिंह राशि वालों के लिए आज का दिन कॉन्फिडेंस से भरा रहेगा. वर्कप्लेस पर आप लीडर बन कर उबर सकते हैं.  आपका मान-सम्मान बढ़ेगा. आर्थिक स्थिति मजबूत होगी. प्रेम और दांपत्य जीवन में मधुरता रहेगी. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, लेकिन आलस्य से बचें.

कन्या राशि (Virgo)

कन्या राशि वालों के लिए आज का दिन बिजी रहेगा. अपने काम को अच्छे से करें. मेहनत करेंगे तो सफलता मिलेगी. धन लाभ के योग हैं, लेकिन अनावश्यक खर्च से बचें. पारिवारिक जीवन सामान्य रहेगा. सेहत में कमर या जोड़ों से जुड़ी समस्या हो सकती है.

तुला राशि (Libra)

आज साझेदारी और सहयोग से लाभ मिलेगा. रुका हुआ धन वापस मिल सकता है. कार्यक्षेत्र में सकारात्मक बदलाव आएंगे. जीवनसाथी का पूरा सहयोग मिलेगा. मानसिक रूप से राहत महसूस करेंगे. स्वास्थ्य सामान्य रहेगा.

वृश्चिक राशि (Scorpio)

आज गोपनीय मामलों में सावधानी रखें. निवेश सोच-समझकर करें. नौकरी और व्यापार में स्थिरता बनी रहेगी. पारिवारिक मतभेद बातचीत से सुलझ सकते हैं. स्वास्थ्य में उतार-चढ़ाव संभव है, लापरवाही न करें.

धनु राशि (Sagittarius)

भाग्य का पूरा साथ मिलेगा. करियर में आगे बढ़ने के अवसर मिलेंगे. धार्मिक या आध्यात्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी. यात्रा के योग बन सकते हैं. प्रेम जीवन में सकारात्मक बदलाव आएगा. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा.

मकर राशि (Capricorn)

मेहनत का पूरा फल मिलने का दिन है. पद-प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी. आर्थिक स्थिति मजबूत होगी. परिवार में सुख-शांति बनी रहेगी. सेहत में थकान या कमजोरी महसूस हो सकती है, आराम जरूरी है.

कुंभ राशि (Aquarius)

नए विचार और योजनाएं लाभ दिला सकती हैं. मित्रों और सहयोगियों से मदद मिलेगी. आय के नए स्रोत बनने के संकेत हैं. पारिवारिक माहौल अच्छा रहेगा. नींद और दिनचर्या पर ध्यान दें.

मीन राशि (Pisces)

रचनात्मक कार्यों में सफलता मिलेगी. भावनाओं में बहकर निर्णय लेने से बचें. खर्च बढ़ सकता है, इसलिए सावधानी रखें. प्रेम जीवन में भावनात्मक जुड़ाव बढ़ेगा. ध्यान और योग से स्वास्थ्य लाभ होगा.

