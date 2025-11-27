Home > धर्म > Aaj Ka Panchang: 27 नवंबर, गुरुवार का पंचांग, यहां पढ़ें शुभ मुहूर्त और राहु काल का समय

Aaj Ka Panchang: आज मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि है. गुरुवार का दिन विष्णु जी को समर्पित है. आज के पंचांग से जानते हैं आज का शुभ मुहूर्त, राहु काल का समय और इस दिन बनने वाले शुभ योग.

By: Tavishi Kalra | Published: November 27, 2025 5:10:57 AM IST

Aaj Ka Panchang: आज मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि है. गुरुवार का दिन भगवान विष्णु जी को समर्पित है. इस दिन को अति शुभ माना जा रहा है. आज के दिन किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत शुभ मुहूर्त को देखकर ही करें. 

पंचांग के जरिए हम प्रत्येक दिन शुभ समय, राहु काल, योग, तिथि के बारे में जान सकते हैं. पंचांग का अर्थ हैं ‘पांच अंग’. एक पारंपरिक हिंदू कैलेंडर है जो ज्योतिषीय गणनाओं पर आधारित है. पंचांग में तिथि, वार, नक्षत्र, योग और करण नामक पांच खगोलीय घटकों की जानकारी दी जाती है. जिसका ज्यादातर उपयोग शुभ मुहूर्त और महत्वपूर्ण धार्मिक और ज्योतिषीय कार्यों के लिए किया जाता है.

पंचांग को ज्योतिष शास्त्र के लिए भी महत्वपूर्ण माना गया है और जन्म कुंडली बनाने में प्रयोग किया जाता है. यहां पढ़ें आज यानि 27 नवंबर, 2025 गुरुवार का पंचांग और जानें आज का शुभ मुहूर्त और राहु काल.

सूर्योदय एवं चन्द्रोदय

सूर्योदय 06:53 AM
सूर्यास्त 05:24 PM
चन्द्रोदय 12:15 PM
चन्द्रास्त 11:32 PM

पंचांग

तिथि सप्तमी – 12:29 AM, नवम्बर 28 तक
नक्षत्र धनिष्ठा – 02:32 AM, नवम्बर 28 तक शतभिषा
योग ध्रुव – 12:09 PM तक
वार गुरुवार
पक्ष शुक्ल पक्ष
 

चन्द्र मास, सम्वत एवं बृहस्पति संवत्सर

विक्रम सम्वत 2082 कालयुक्त
बृहस्पति संवत्सर कालयुक्त – 03:07 PM, अप्रैल 25, 2025 तक
शक सम्वत 1947 विश्वावसु
गुजराती सम्वत 2082 पिङ्गल
चन्द्रमास मार्गशीर्ष – पूर्णिमान्त
प्रविष्टे/गते 12

राशि तथा नक्षत्र

चन्द्र राशि मकर – 02:07 PM तक
नक्षत्र पद धनिष्ठा – 07:51 AM तक
सूर्य राशि वृश्चिक
सूर्य नक्षत्र अनुराधा

शुभ समय

ब्रह्म मुहूर्त 05:05 AM से 05:59 AM
प्रातः सन्ध्या 05:32 AM से 06:53 AM
अभिजित मुहूर्त 11:48 AM से 12:30 PM
विजय मुहूर्त 01:54 PM से 02:36 PM
गोधूलि मुहूर्त 05:21 PM से 05:49 PM
सायाह्न सन्ध्या 05:24 PM से 06:45 PM
अमृत काल 03:42 PM से 05:22 PM
निशिता मुहूर्त 11:42 PM से 12:36 AM, नवम्बर 28

अशुभ समय

राहुकाल 01:28 PM से 02:46 PM
यमगण्ड 06:53 AM से 08:12 AM
आडल योग 02:32 AM, नवम्बर 28 से 06:54 AM, नवम्बर 28 दुर्मुहूर्त 10:24 AM से 11:06 AM
गुलिक काल 09:31 AM से 10:50 AM
बाण मृत्यु – 11:05 AM तक
पञ्चक 02:07 PM से 06:54 AM,

Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियों का हम यह दावा नहीं करते कि ये जानकारी पूर्णतया सत्य एवं सटीक है. पाठकों से अनुरोध है कि इस लेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न मानें एवं अपने विवेक का उपयोग करें. Inkhabar इसकी सत्यता का दावा नहीं करता है.

