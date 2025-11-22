Home > धर्म > Aaj Ka Panchang: 22 नवंबर शनिवार के दिन का पंचांग जानें शुभ मुहूर्त और राहु का समय

Aaj Ka Panchang: 22 नवंबर शनिवार के दिन का पंचांग जानें शुभ मुहूर्त और राहु का समय

Aaj Ka Panchang: आज मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि है. शनिवार का दिन शनि देव महाराज को समर्पित है. आज के पंचांग से जानते हैं आज का शुभ मुहूर्त, राहु काल का समय और इस दिन बनने वाले शुभ योग.

By: Tavishi Kalra | Published: November 22, 2025 5:00:00 AM IST

Aaj Ka Panchang: 22 नवंबर शनिवार के दिन का पंचांग जानें शुभ मुहूर्त और राहु का समय


Aaj Ka Panchang: आज मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि है. शनिवार का दिन शनि देव महाराज को समर्पित है. इस दिन को अति शुभ माना जा रहा है. आज के दिन किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत शुभ मुहूर्त को देखकर ही करें. 

पंचांग के जरिए हम प्रत्येक दिन शुभ समय, राहु काल, योग, तिथि के बारे में जान सकते हैं. पंचांग का अर्थ हैं ‘पांच अंग’.  एक पारंपरिक हिंदू कैलेंडर है जो ज्योतिषीय गणनाओं पर आधारित है. पंचांग में तिथि, वार, नक्षत्र, योग और करण नामक पांच खगोलीय घटकों की जानकारी दी जाती है. जिसका ज्यादातर उपयोग शुभ मुहूर्त और महत्वपूर्ण धार्मिक और ज्योतिषीय कार्यों के लिए किया जाता है.

पंचांग को ज्योतिष शास्त्र के लिए भी महत्वपूर्ण माना गया है और जन्म कुंडली बनाने में प्रयोग किया जाता है. यहां पढ़ें आज यानि 22 नवंबर, 2025 शनिवार का पंचांग और जानें आज का शुभ मुहूर्त और राहु काल.

सूर्योदय एवं चन्द्रोदय

सूर्योदय- 06:49 AM
सूर्यास्त- 05:25 PM
चन्द्रोदय- 08:39 AM
चन्द्रास्त- 06:44 PM

पंचांग

तिथि- द्वितीया – 05:11 PM तक, तृतीया
नक्षत्र- ज्येष्ठा – 04:47 PM तक, मूल
योग- सुकर्मा – 11:30 AM तक, धृति
करण- कौलव – 05:11 PM तक, तैतिल – 06:19 AM, 
वार- शनिवार
पक्ष- शुक्ल पक्ष

चन्द्र मास, सम्वत एवं बृहस्पति संवत्सर

विक्रम सम्वत- 2082 कालयुक्त
बृहस्पति संवत्सर- कालयुक्त – 03:07 PM, अप्रैल 25, 2025 तक
शक सम्वत- 1947 विश्वावसु
गुजराती सम्वत-    2082 पिङ्गल
चन्द्रमास- मार्गशीर्ष – पूर्णिमान्त
प्रविष्टे/गते- 7
मार्गशीर्ष- अमान्त

राशि तथा नक्षत्र

चन्द्र राशि- वृश्चिक – 04:47 PM तक, धनु
नक्षत्र पद- ज्येष्ठा – 10:05 AM तक
सूर्य राशि- वृश्चिक
सूर्य नक्षत्र- अनुराधा
सूर्य नक्षत्र पद- अनुराधा – 04:16 AM, नवम्बर 23 तक

शुभ समय

ब्रह्म मुहूर्त    05:02 AM से 05:56 AM    प्रातः सन्ध्या    05:29 AM से 06:49 AM
अभिजित मुहूर्त    11:46 AM से 12:28 PM    विजय मुहूर्त    01:53 PM से 02:35 PM
गोधूलि मुहूर्त    05:25 PM से 05:52 PM    सायाह्न सन्ध्या    05:25 PM से 06:46 PM
अमृत काल    06:56 AM से 08:43 AM    निशिता मुहूर्त    11:41 PM से 12:34 AM, नवम्बर 23

अशुभ समय

राहुकाल    09:28 AM से 10:48 AM
यमगण्ड    01:27 PM से 02:46 PM
आडल योग    06:49 AM से 04:47 PM    विडाल योग    04:47 PM से 06:50 AM, नवम्बर 23
गुलिक काल    06:49 AM से 08:09 AM    दुर्मुहूर्त    06:49 AM से 07:32 AM
वर्ज्य    01:40 AM, नवम्बर 23 से 03:27 AM, नवम्बर 23        07:32 AM से 08:14 AM
गण्ड मूल    पूरे दिन    विंछुड़ो    06:49 AM से 04:47 PM
बाण    चोर – 12:26 PM से पूर्ण रात्रि तक      

यह भी पढ़ें-

मनमाने ढंग से कमाए गए पैसे से दान-पुण्य करना सही या गलत, जानें प्रेमानंद जी महाराज से

Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियों का हम यह दावा नहीं करते कि ये जानकारी पूर्णतया सत्य एवं सटीक है. पाठकों से अनुरोध है कि इस लेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न मानें एवं अपने विवेक का उपयोग करें. Inkhabar इसकी सत्यता का दावा नहीं करता है.

Tags: aaj ka panchangdaily panchangpanchangrahu kaalshubh muhurat
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

लंबी हाइट वाले लड़कों को डेट करना क्यों पसंद करती...

November 23, 2025

24 नवंबर का दिन इन राशियों के लिए रहेगा बेस्ट

November 23, 2025

आयुष्मान कार्ड के क्या हैं फायदे? जानें यहां

November 22, 2025

रात को सोते समय नाभि में तेल लगाने से क्या...

November 22, 2025

23 नवंबर 2025 को इन राशि वालों के कार्यों में...

November 22, 2025

अब डिनर के साथ 5 मिनट में बनाएं हेल्दी मिक्स...

November 22, 2025
Aaj Ka Panchang: 22 नवंबर शनिवार के दिन का पंचांग जानें शुभ मुहूर्त और राहु का समय

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Aaj Ka Panchang: 22 नवंबर शनिवार के दिन का पंचांग जानें शुभ मुहूर्त और राहु का समय
Aaj Ka Panchang: 22 नवंबर शनिवार के दिन का पंचांग जानें शुभ मुहूर्त और राहु का समय
Aaj Ka Panchang: 22 नवंबर शनिवार के दिन का पंचांग जानें शुभ मुहूर्त और राहु का समय
Aaj Ka Panchang: 22 नवंबर शनिवार के दिन का पंचांग जानें शुभ मुहूर्त और राहु का समय