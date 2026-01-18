Home > धर्म > Aaj Ka Panchang: 18 जनवरी 2026, रविवार अमावस्या तिथि का पंचांग, यहां पढ़ें शुभ मुहूर्त और राहु काल का समय

Aaj Ka Panchang: 18 जनवरी 2026, रविवार अमावस्या तिथि का पंचांग, यहां पढ़ें शुभ मुहूर्त और राहु काल का समय

Aaj Ka Panchang: आज 18 जनवरी 2026 है. इस दिन माघ माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि है. आज के पंचांग से जानते हैं आज का शुभ मुहूर्त, राहु काल का समय और इस दिन बनने वाले शुभ योग.

By: Tavishi Kalra | Published: January 18, 2026 5:00:57 AM IST

aaj ka panchang
aaj ka panchang


Aaj Ka Panchang: आज माघ माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि है. आज माघी या मौनी अमावस्या है. यह साल की पहली और सबसे बड़ी अमावस्या है. इस दिन को अति शुभ माना जा रहा है. आज के दिन किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत शुभ मुहूर्त को देखकर ही करें. 

You Might Be Interested In

पंचांग के जरिए हम प्रत्येक दिन शुभ समय, राहु काल, योग, तिथि के बारे में जान सकते हैं. पंचांग का अर्थ हैं ‘पांच अंग’. एक पारंपरिक हिंदू कैलेंडर है जो ज्योतिषीय गणनाओं पर आधारित है. पंचांग में तिथि, वार, नक्षत्र, योग और करण नामक पांच खगोलीय घटकों की जानकारी दी जाती है. जिसका ज्यादातर उपयोग शुभ मुहूर्त और महत्वपूर्ण धार्मिक और ज्योतिषीय कार्यों के लिए किया जाता है.

पंचांग को ज्योतिष शास्त्र के लिए भी महत्वपूर्ण माना गया है और जन्म कुंडली बनाने में प्रयोग किया जाता है. यहां पढ़ें आज यानि 18 जनवरी, 2026 रविवार का पंचांग और जानें आज का शुभ मुहूर्त और राहु काल.

You Might Be Interested In

सूर्योदय एवं चन्द्रोदय

सूर्योदय 07:15
सूर्यास्त 17:49
चन्द्रोदय चन्द्रोदय नहीं
चन्द्रास्त 17:20

पञ्चाङ्ग

तिथि अमावस्या – 25:21+ तक
नक्षत्र पूर्वाषाढा – 10:14 तक
योग हर्षण – 21:11 तक
करण चतुष्पाद – 12:45 तक
वार रविवार
पक्ष कृष्ण पक्ष

चन्द्र मास, सम्वत एवं बृहस्पति संवत्सर

विक्रम सम्वत 2082 कालयुक्त
बृहस्पति संवत्सर कालयुक्त – अप्रैल 25, 2025 को 15:07 बजे तक
शक सम्वत 1947 विश्वावसु
गुजराती सम्वत 2082 पिङ्गल
चन्द्रमास माघ – पूर्णिमान्त
प्रविष्टे/गते 5

राशि तथा नक्षत्र

चन्द्र राशि धनु – 16:41 तक
नक्षत्र पद पूर्वाषाढा – 10:14 तक
सूर्य राशि मकर
सूर्य नक्षत्र उत्तराषाढा
सूर्य नक्षत्र पद उत्तराषाढा

शुभ समय

ब्रह्म मुहूर्त जनवरी 17 को 29:27+ बजे से जनवरी 17 को 30:21+ बजे
प्रातः सन्ध्या जनवरी 17 को 29:54+ बजे से 07:15
अभिजित मुहूर्त 12:10 से 12:53
विजय मुहूर्त 14:17 से 15:00
गोधूलि मुहूर्त 17:46 से 18:13
सायाह्न सन्ध्या 17:49 से 19:09
अमृत काल 29:02+ से 30:44+
निशिता मुहूर्त 24:05+ से 24:58+
सर्वार्थ सिद्धि योग 10:14 से 31:14+  
 

अशुभ समय

राहुकाल 16:29 से 17:49
यमगण्ड 12:32 से 13:51
आडल योग 07:15 से 10:14, 29:30+ से 31:14+ दुर्मुहूर्त 16:24 से 17:06 
गुलिक काल 15:10 से 16:29  
वर्ज्य 18:46 से 20:29  
बाण रज – 13:27 से पूर्ण रात्रि तक

You Might Be Interested In
Tags: 18 january 2026aaj ka panchangrahu kaalshubh muhuratToday Panchang
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

अलीबाग में 10 शानदार सेलिब्रिटी हॉलिडे होम, यहां देखें

January 17, 2026

रेड कार्पेट की ‘महारानी’ बनीं नोरा फतेही, अपने कातिलाना अंदाज...

January 17, 2026

रकुल प्रीत सिंह ने सिखाया कैसे सहज स्टाइल से जीतें...

January 17, 2026

ऑयली स्किन के लिए नियासिनमाइड, क्या यह सच में काम...

January 16, 2026

मेकअप प्रोडक्ट्स लगाने का यहां जानें सही तरीका

January 16, 2026

सावधान! आपकी ये रोजाना की आदतें बालों की ग्रोथ को...

January 16, 2026
Aaj Ka Panchang: 18 जनवरी 2026, रविवार अमावस्या तिथि का पंचांग, यहां पढ़ें शुभ मुहूर्त और राहु काल का समय

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Aaj Ka Panchang: 18 जनवरी 2026, रविवार अमावस्या तिथि का पंचांग, यहां पढ़ें शुभ मुहूर्त और राहु काल का समय
Aaj Ka Panchang: 18 जनवरी 2026, रविवार अमावस्या तिथि का पंचांग, यहां पढ़ें शुभ मुहूर्त और राहु काल का समय
Aaj Ka Panchang: 18 जनवरी 2026, रविवार अमावस्या तिथि का पंचांग, यहां पढ़ें शुभ मुहूर्त और राहु काल का समय
Aaj Ka Panchang: 18 जनवरी 2026, रविवार अमावस्या तिथि का पंचांग, यहां पढ़ें शुभ मुहूर्त और राहु काल का समय