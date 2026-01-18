Aaj Ka Panchang: 18 जनवरी 2026, रविवार अमावस्या तिथि का पंचांग, यहां पढ़ें शुभ मुहूर्त और राहु काल का समय

सूर्योदय एवं चन्द्रोदय

सूर्योदय 07:15

सूर्यास्त 17:49

चन्द्रोदय चन्द्रोदय नहीं

चन्द्रास्त 17:20

पञ्चाङ्ग

तिथि अमावस्या – 25:21+ तक

नक्षत्र पूर्वाषाढा – 10:14 तक

योग हर्षण – 21:11 तक

करण चतुष्पाद – 12:45 तक

वार रविवार

पक्ष कृष्ण पक्ष

चन्द्र मास, सम्वत एवं बृहस्पति संवत्सर

विक्रम सम्वत 2082 कालयुक्त

बृहस्पति संवत्सर कालयुक्त – अप्रैल 25, 2025 को 15:07 बजे तक

शक सम्वत 1947 विश्वावसु

गुजराती सम्वत 2082 पिङ्गल

चन्द्रमास माघ – पूर्णिमान्त

प्रविष्टे/गते 5

राशि तथा नक्षत्र

चन्द्र राशि धनु – 16:41 तक

नक्षत्र पद पूर्वाषाढा – 10:14 तक

सूर्य राशि मकर

सूर्य नक्षत्र उत्तराषाढा

सूर्य नक्षत्र पद उत्तराषाढा

शुभ समय

ब्रह्म मुहूर्त जनवरी 17 को 29:27+ बजे से जनवरी 17 को 30:21+ बजे

प्रातः सन्ध्या जनवरी 17 को 29:54+ बजे से 07:15

अभिजित मुहूर्त 12:10 से 12:53

विजय मुहूर्त 14:17 से 15:00

गोधूलि मुहूर्त 17:46 से 18:13

सायाह्न सन्ध्या 17:49 से 19:09

अमृत काल 29:02+ से 30:44+

निशिता मुहूर्त 24:05+ से 24:58+

सर्वार्थ सिद्धि योग 10:14 से 31:14+

अशुभ समय

राहुकाल 16:29 से 17:49

यमगण्ड 12:32 से 13:51

आडल योग 07:15 से 10:14, 29:30+ से 31:14+ दुर्मुहूर्त 16:24 से 17:06

गुलिक काल 15:10 से 16:29

वर्ज्य 18:46 से 20:29

बाण रज – 13:27 से पूर्ण रात्रि तक