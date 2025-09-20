19 घंटों के लिए बंद रहेंगे खाटू श्याम जी के कपाट, जानिए क्या है विशेष तिलक श्रृंगार
Home > राजस्थान > 19 घंटों के लिए बंद रहेंगे खाटू श्याम जी के कपाट, जानिए क्या है विशेष तिलक श्रृंगार

19 घंटों के लिए बंद रहेंगे खाटू श्याम जी के कपाट, जानिए क्या है विशेष तिलक श्रृंगार

Khatu Shyam Temple: बाबा खाटू श्याम मंदिर, सीकर (राजस्थान) में विशेष तिलक श्रृंगार के दौरान, आम दर्शनाभिलाषियों के लिए मंदिर के कपाट 19 घंटों तक बंद रहेंगे.

By: Swarnim Suprakash | Published: September 20, 2025 6:18:43 PM IST

बाबा खाटू श्याम जी का विशेष तिलक श्रृंगार कार्यक्रम, आम श्रद्धालुओं के लिए 19 घंटों तक बंद रहेंगे दर्शन-द्वार
बाबा खाटू श्याम जी का विशेष तिलक श्रृंगार कार्यक्रम, आम श्रद्धालुओं के लिए 19 घंटों तक बंद रहेंगे दर्शन-द्वार

Khatu Shyam Temple: खाटूश्याम जी मंदिर, राजस्थान में विशेष सेवा, पूजा और श्रृंगार कार्यक्रम के कारण कुछ घंटों के लिए मंदिर के कपाट बंद रहेंगे. इस विशेष पूजा और कार्यक्रम के दौरान आम श्रद्धालुओं को प्रवेश की अनुमति नहीं होगी. मंदिर समिति ने तारीख और समय की जानकारी जारी कर दी है, जिससे भक्त अपने दर्शन की योजना इस कार्यक्रम को ध्यान में रख कर बना सकें.

इस सूचना के मुताबिक शेड्यूल करें अपनी यात्रा 

अगर आप इन दिनों बाबा खाटू श्याम जी, सीकर (राजस्थान) के दर्शन की योजना बना रहे हैं यह जानकारी आपके लिए बहुत अहम है. आपको इस बार बाबा खाटू श्याम जी के विशेष तिलक श्रृंगार कार्यक्रम के दौरान श्री श्याम मंदिर कमेटी द्वारा जारी सूचना के अनुसार अपनी दर्शन यात्रा शेड्यूल करनी चाहिए. 

Bihar Chunav: ‘भूरा बाल’ साफ़ करो का सभी कर रहे जिक्र , जानिए पूरा मामला

कब से कब तक आम भक्तों के लिए बंद रहेंगे बाबा खाटू श्याम के कपाट 

श्री श्याम मंदिर कमेटी द्वारा जारी सूचना के अनुसार बाबा श्याम के इस तिलक श्रृंगार में आम तौर से 8 से 12 घंटों का समय लगता है. मंदिर आम दर्शनाभिलाषियों के लिए 19 घंटों तक बंद रहेगा. विशेष तिलक श्रृंगार हेतु इस बार 25 सितंबर कि रात 10 बजे से खाटू श्याम जी मंदिर आम भक्तों के लिए बंद हो जाएगा.अगले दिन यानी 26 सितम्बर को बाबा की विशेष सेवा पूजा और तिलक श्रृंगार होगा जिसके बाद 26 सितम्बर को शाम 5 बजे बाबा श्याम के संध्या आरती के समय मंदिर के कपाट आम भक्तों के लिए पुनः खोल दिए जाएंगे.

मंदिर समिति की श्रद्धालुओं से अपील 

श्री श्याम मंदिर कमेटी सीकर, राजस्थान ने सभी श्रद्धालुओं से अपील की है कि श्रद्धालु दर्शन के लिए तय समय से पहले मंदिर न पहुंचे, ताकि किसी प्रकार की असुविधा न हो.  मंदिर प्रशासन का कहना है कि बाबा खाटू श्याम के तिलक श्रृंगार के समय विशेष पूजा-अर्चना होती है, इस पावन अवसर पर शांति और श्रद्धा का वातावरण बनाए रखने के लिए कुछ समय तक श्रद्धालुओं के दर्शन पर रोक लगाई जाती है. मंदिर प्रशासनने ने भक्तों से अनुरोध किया है कि वे नियमों और दिशानिर्देशों का पालन करें और निर्धारित समय पर ही दर्शन के लिए मंदिर पधारें.

IB के कहने पर आतंकी हाफिज सईद से मिले थे यासीन मालिक,किए कई बड़े खुलासे

Tags: Khatu Shyam TempleKhatu Shyam visitorsKhatuDhamKhatuShyamJiSikar Rajasthan
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

सेंसर से भी आगे निकलीं ये 7 हॉट एंड बोल्ड...

September 22, 2025

Shailputri Mantra: आज नवरात्रि के पहले दिन करें माता शैलपुत्री...

September 22, 2025

हुस्न की रानी Madison Beer ने बोल्डनेस से बढ़ाई इंटरनेट...

September 22, 2025

अतरंगी कपड़ों की क्वीन Urfi Javed के बिकनी लुक्स में...

September 22, 2025

मॉडर्न और स्टाइलिश दिखने के लिए अपनाएं ये टॉप लिपस्टिक...

September 20, 2025

हॉटनेस का तड़का! Kangana Sharma ने अपने बदन को दिखाकर...

September 20, 2025
19 घंटों के लिए बंद रहेंगे खाटू श्याम जी के कपाट, जानिए क्या है विशेष तिलक श्रृंगार

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

19 घंटों के लिए बंद रहेंगे खाटू श्याम जी के कपाट, जानिए क्या है विशेष तिलक श्रृंगार

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

19 घंटों के लिए बंद रहेंगे खाटू श्याम जी के कपाट, जानिए क्या है विशेष तिलक श्रृंगार
19 घंटों के लिए बंद रहेंगे खाटू श्याम जी के कपाट, जानिए क्या है विशेष तिलक श्रृंगार
19 घंटों के लिए बंद रहेंगे खाटू श्याम जी के कपाट, जानिए क्या है विशेष तिलक श्रृंगार
19 घंटों के लिए बंद रहेंगे खाटू श्याम जी के कपाट, जानिए क्या है विशेष तिलक श्रृंगार