19 घंटों के लिए बंद रहेंगे खाटू श्याम जी के कपाट, जानिए क्या है विशेष तिलक श्रृंगार

Khatu Shyam Temple: खाटूश्याम जी मंदिर, राजस्थान में विशेष सेवा, पूजा और श्रृंगार कार्यक्रम के कारण कुछ घंटों के लिए मंदिर के कपाट बंद रहेंगे. इस विशेष पूजा और कार्यक्रम के दौरान आम श्रद्धालुओं को प्रवेश की अनुमति नहीं होगी. मंदिर समिति ने तारीख और समय की जानकारी जारी कर दी है, जिससे भक्त अपने दर्शन की योजना इस कार्यक्रम को ध्यान में रख कर बना सकें.

इस सूचना के मुताबिक शेड्यूल करें अपनी यात्रा

अगर आप इन दिनों बाबा खाटू श्याम जी, सीकर (राजस्थान) के दर्शन की योजना बना रहे हैं यह जानकारी आपके लिए बहुत अहम है. आपको इस बार बाबा खाटू श्याम जी के विशेष तिलक श्रृंगार कार्यक्रम के दौरान श्री श्याम मंदिर कमेटी द्वारा जारी सूचना के अनुसार अपनी दर्शन यात्रा शेड्यूल करनी चाहिए.

कब से कब तक आम भक्तों के लिए बंद रहेंगे बाबा खाटू श्याम के कपाट

श्री श्याम मंदिर कमेटी द्वारा जारी सूचना के अनुसार बाबा श्याम के इस तिलक श्रृंगार में आम तौर से 8 से 12 घंटों का समय लगता है. मंदिर आम दर्शनाभिलाषियों के लिए 19 घंटों तक बंद रहेगा. विशेष तिलक श्रृंगार हेतु इस बार 25 सितंबर कि रात 10 बजे से खाटू श्याम जी मंदिर आम भक्तों के लिए बंद हो जाएगा.अगले दिन यानी 26 सितम्बर को बाबा की विशेष सेवा पूजा और तिलक श्रृंगार होगा जिसके बाद 26 सितम्बर को शाम 5 बजे बाबा श्याम के संध्या आरती के समय मंदिर के कपाट आम भक्तों के लिए पुनः खोल दिए जाएंगे.

मंदिर समिति की श्रद्धालुओं से अपील

श्री श्याम मंदिर कमेटी सीकर, राजस्थान ने सभी श्रद्धालुओं से अपील की है कि श्रद्धालु दर्शन के लिए तय समय से पहले मंदिर न पहुंचे, ताकि किसी प्रकार की असुविधा न हो. मंदिर प्रशासन का कहना है कि बाबा खाटू श्याम के तिलक श्रृंगार के समय विशेष पूजा-अर्चना होती है, इस पावन अवसर पर शांति और श्रद्धा का वातावरण बनाए रखने के लिए कुछ समय तक श्रद्धालुओं के दर्शन पर रोक लगाई जाती है. मंदिर प्रशासनने ने भक्तों से अनुरोध किया है कि वे नियमों और दिशानिर्देशों का पालन करें और निर्धारित समय पर ही दर्शन के लिए मंदिर पधारें.